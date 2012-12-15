Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bing servisleri Windows 8 için güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
425
1
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminde ön yüklü olarak sunduğu Bing servislerini, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleriyle güncelledi.

Bing Seyahat uygulamasında; Lonely Planet'ten aktarılan gidilen yere ait yeni içerikler, TripAdvisor'dan aktarılan PoI yorumları, kaydedilmiş otel ve uçuş arama bilgileri, daha hızlı arama sonuçları, uçak kalkış bilgilerinde daha hızlı filtreleme, gidilen yerle ilgili geliştirilmiş hava durumu ve para birimi bilgileri şeklinde güncellemeler yapıldı.

Bing Spor uygulamasında; İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Arjantin, Avustralya'dan birinci ve ikinci ligler güncelleme ile eklendi.

Bing Finans uygulamasında; gelişmiş navigasyon, ek ortaklardan içerikleri, yeni döviz bilgileri, videolar, iyileştirilmiş ağ bağlantısı güncelleme ile geliyor.

Bing Hava uygulamasında güncelleme 10 günün detaylı ve saatlik hava durumu, gün doğumu ve batımı bilgileri, yeni arka planlar gibi özellikler sunuluyor.

Bing Haberler uygulamasında ise yeni ortaklardan içerikler, fare/klavye için iyileştirilmiş destek, bölgesel kaynaklara destek şeklinde yenilikler sunuluyor.

Güncel uygulamalara Windows 8 mağazası üzerinden erişilebiliyor. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "3'ü bir arada(?) teknoloji ve oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim