Bing servisleri Windows 8 için güncellendi













Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminde ön yüklü olarak sunduğu Bing servislerini, yeni özellikler ve performans iyileştirmeleriyle güncelledi.





Bing Seyahat uygulamasında; Lonely Planet'ten aktarılan gidilen yere ait yeni içerikler, TripAdvisor'dan aktarılan PoI yorumları, kaydedilmiş otel ve uçuş arama bilgileri, daha hızlı arama sonuçları, uçak kalkış bilgilerinde daha hızlı filtreleme, gidilen yerle ilgili geliştirilmiş hava durumu ve para birimi bilgileri şeklinde güncellemeler yapıldı.





Bing Spor uygulamasında; İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Arjantin, Avustralya'dan birinci ve ikinci ligler güncelleme ile eklendi.





Bing Finans uygulamasında; gelişmiş navigasyon, ek ortaklardan içerikleri, yeni döviz bilgileri, videolar, iyileştirilmiş ağ bağlantısı güncelleme ile geliyor.





Bing Hava uygulamasında güncelleme 10 günün detaylı ve saatlik hava durumu, gün doğumu ve batımı bilgileri, yeni arka planlar gibi özellikler sunuluyor.





Bing Haberler uygulamasında ise yeni ortaklardan içerikler, fare/klavye için iyileştirilmiş destek, bölgesel kaynaklara destek şeklinde yenilikler sunuluyor.





Güncel uygulamalara Windows 8 mağazası üzerinden erişilebiliyor.