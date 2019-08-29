Bir Fransız girişimci, benzinli araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu

Tam Boyutta Gör

Oldukça ince işçilik istediği için pahalı olan ve bu yüzden genellikle drag yarışlarında kullanılan klasik otomobillere uygulanan elektrikli araç dönüşümü işlemi, yakında çok daha makul fiyatlara gerçekleştirilebilir. Zira Transition-One isimli bir Fransız girişimi, benzinli arabaları elektrikli hallerine dönüştürmenin kolay bir yolunu bulduğunu iddia ediyor.

Şirkete göre normal şartlar altında on binlerce dolara mal olan söz konusu iyileştirme işlemini, 8.500 euro gibi bir bedelle gerçekleştirmek mümkün olacak. Hatta, Fransa’da eski araçların iyileştirilmesi kapsamında verilen teşviklerle birlikte bu bedelin 5.000 euro civarlarına düşebileceği belirtilmiş.

Geçtiğimiz ay çıkma otomobil parçası satan bir tedarikçiden alınan Tesla pilleri ile elektrikli hale getirilen 2009 model Renault Twingo aracı tanıtan şirketin kurucusu Aymeric Libeau, bu sayede Twingo’nun 180 km menzile sahip olduğunu söylüyor. Twingo’da kullanılan pillerin bir tanesi aracın ön tarafına diğer ikisi ise benzin deposunun olduğu arka tarafa konumlandırılmış. Sadece bir günde tamamlanan dönüşüm işlemi sonrasında sistemin toplam ağırlığının 120 kg. civarında olduğu ifade edilmiş.

Bloomberg’e verdiği röportajda Libeau, “Bulduğum sistemi, sıfır bir elektrikli arabaya 20.000 euro veremeyecek insanlara satıyorum. Avrupa’nın en çok satan modellerini elektrikli araçlara dönüştürüyoruz.” açıklamalarında bulunmuş.

Transition-One’ın dönüşüm kapsamında destek verdiği otomobiller ise Renault Twingo II, Fiat 500, Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo ile VW Polo marka ve model araçlardan oluşuyor. Şirkete göre bahsi geçen araçlar yaklaşık 100 km. menzile ve 110 km/s sürate sahip.

Henüz çok ekonomik değil

Dönüşüm kitinin hacimli üretimi için 6 milyon euroya ihtiyacı olduğunu belirten Libeau, eğer parayı bulabilirse 2020 yılı içinde 4.000 araçta dönüşüm işlemi yapmayı planlıyor.

Bu haliyle çok ekonomik gözükmeyen dönüşüm işleminin, ileriki dönemlerde daha ucuz ve verimli hale gelebilirse dünya çapında yaygınlaşması beklenebilir.

https://electrek.co/2019/08/27/startup-electric-retrofits-tesla-batteries/