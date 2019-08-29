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Bir Fransız girişimci, benzinli araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu

Transition-One isimli bir girişim, benzinli arabaları elektrikli hallerine dönüştürmenin kolay bir yolunu bulduğunu iddia ediyor. Hedef, 2020 yılı içinde 4.000 araçta dönüşüm işlemi yapmak.
6 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Bir Fransız girişimci, benzinli araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu
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Oldukça ince işçilik istediği için pahalı olan ve bu yüzden genellikle drag yarışlarında kullanılan klasik otomobillere uygulanan elektrikli araç dönüşümü işlemi, yakında çok daha makul fiyatlara gerçekleştirilebilir. Zira Transition-One isimli bir Fransız girişimi, benzinli arabaları elektrikli hallerine dönüştürmenin kolay bir yolunu bulduğunu iddia ediyor.

Şirkete göre normal şartlar altında on binlerce dolara mal olan söz konusu iyileştirme işlemini, 8.500 euro gibi bir bedelle gerçekleştirmek mümkün olacak. Hatta, Fransa’da eski araçların iyileştirilmesi kapsamında verilen teşviklerle birlikte bu bedelin 5.000 euro civarlarına düşebileceği belirtilmiş.

Geçtiğimiz ay çıkma otomobil parçası satan bir tedarikçiden alınan Tesla pilleri ile elektrikli hale getirilen 2009 model Renault Twingo aracı tanıtan şirketin kurucusu Aymeric Libeau, bu sayede Twingo’nun 180 km menzile sahip olduğunu söylüyor. Twingo’da kullanılan pillerin bir tanesi aracın ön tarafına diğer ikisi ise benzin deposunun olduğu arka tarafa konumlandırılmış. Sadece bir günde tamamlanan dönüşüm işlemi sonrasında sistemin toplam ağırlığının 120 kg. civarında olduğu ifade edilmiş.

Bloomberg’e verdiği röportajda Libeau, “Bulduğum sistemi, sıfır bir elektrikli arabaya 20.000 euro veremeyecek insanlara satıyorum. Avrupa’nın en çok satan modellerini elektrikli araçlara dönüştürüyoruz.” açıklamalarında bulunmuş.

Transition-One’ın dönüşüm kapsamında destek verdiği otomobiller ise Renault Twingo II, Fiat 500, Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo ile VW Polo marka ve model araçlardan oluşuyor. Şirkete göre bahsi geçen araçlar yaklaşık 100 km. menzile ve 110 km/s sürate sahip.

Henüz çok ekonomik değil 

Dönüşüm kitinin hacimli üretimi için 6 milyon euroya ihtiyacı olduğunu belirten Libeau, eğer parayı bulabilirse 2020 yılı içinde 4.000 araçta dönüşüm işlemi yapmayı planlıyor.

Bu haliyle çok ekonomik gözükmeyen dönüşüm işleminin, ileriki dönemlerde daha ucuz ve verimli hale gelebilirse dünya çapında yaygınlaşması beklenebilir.



https://electrek.co/2019/08/27/startup-electric-retrofits-tesla-batteries/ Yorum Yaz
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deniz_sea 4 sa. en beğenilen onuray89
Geri kazanım vergisi,
Dönüşüm vergisi,
Çevreye duyarlılık vergisi,
Otomobil satışlarını baltalama vergisi,
Yakıt satışlarını düşürme vergisi,
Hayal gücümüze bırakırlar içinde seçip birini veya bir kaçını uygularlar...
Geri kazanım vergisi, Dönüşüm vergisi, Çevreye duyarlılık vergisi, Otomobil satışlarını baltalama vergisi, Yakıt satışlarını düşürme vergisi, H...
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Şeref60 1 sa.
Bunlar arabaya elektrik sayacı takar yaktığın km.başına para ister

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SirBerlin 1 sa.
Dışardakiler yapsında biz satışından fazla vergi alalım. Welcome to Turkey
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gowlet 1 sa.
Yahu niye benzinli niye dizel değil bende buna takıldım.
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RANCH SOS 2 sa.
Şu cümleye bakın arkadaşlar. Ve ülkemizin acınası halini bir daha iliklerinizde hissedin.
Bulduğum sistemi, sıfır bir elektrikli arabaya 20.000 euro veremeyecek insanlara satıyorum.
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selcukutahya 1 sa. RANCH SOS
Asgari ucretin 2000 euro oldugunu varsayarsak maaslarinin sadece 10 kati
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AL3lMA 3 sa.
Çıkma Tesla parçaları mi biri şunun suratına tukurmeli çıkma olmayanıni Türkiye'de bir çok defa yaptılar zaten yanlız pilleri on tarafa koymak nekadar güvenli tartışılır
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kenbalx 4 sa.
Çıkma tesla pili satan tanıdığınız varmı :)
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kenbalx 4 sa.
Neden benzinli denilmiş, dizel de olmuyormu bu sistem :)
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Rachsuchtig 3 sa. kenbalx
Benzin ve dizel şanzımanlar biraz değişik olduğundan olmuyordur belki
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ardicli2000 4 sa.
Ülkemizde aracınıza yalnızca aynı grubun motorunu takabiliyorsunuz. Ayrıca hacim konusunda da kısıtlamalar var. Elektrik motoru takınca bunun makina mühendisleri odasından onay alacağını sanmıyorum. Mevzuatta değişiklik gerekecektir.
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khytr89 5 sa.
Tek yakıt değişimi ücreti olduğunu düşünmüyorum, ecu dahil , ısıtma soğutma sistemi, aktarma sistemi gibi bir çok komplike parçanın değişimi olacak.. tek yürür ve karoser aynı.. 5000 euro bence gayet iyi. Arabanizin kaportasi iyiyse euroya 7tl desek 35.000tl ye cevre dostu yenilenmis araciniz olacak ve icinde bir cok aile anisi yasamis oldugunuz arabanizda hurdaliga gitmeyecek :) benim gibi arabasini aile bireyi gibi goren biri icin mutluluk verici bir girisim..
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Hsm tr 84 5 sa. yeni yorumcu
Bence Güneş panelleriyle ilgili de gelişmeler var bu sayede sarj istasyonlarıda kendi enerjilerini üretebilecek hale gelir tabiki dağıtım bedelli ??
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