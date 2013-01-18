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Bir Kickstarter projesi daha gerçeğe dönüştü, "CameraMator"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bağımsız üreticiler tarafından üretilen harika ürünler Kickstarer ile hayat bulmaya devam ediyor. Usman Rashid tarafından başlatılan "Camera Mator" isimli cihaz, $80,000 hedefini geçerek $103,367 gibi yüksek bir değere ulaşarak projeyi tamamladı.
CameraMator bir DSLR kontrol aracı. Cihaz, DSLR makine üzerine takılıyor ve makine USB portu üzerinden haberleşiyor. iOS ve Android işletim sistemlerine sahip akıllı telefon yada tabletlere yüklenen bir yazılım ile aradaki bağlantı cihaz tarafından oluşturulan Wi-Fi ağı ile sağlanıyor ve fotoğraf çekimleri için hazır hale geliyor. CameraMator ile yapılabileceklere bakarsak;
- Kablosuz olarak kamera kontrolü (Diyafram, enstantane, iso ve beyaz ayarı).
- Anlık olarak çekilen fotoğrafları görüntüleme olanağı.
- Intervalometre (Bu sayede TimeLapse çekimleri yapılabiliyor).
- HDR çekim özelliği.
- Fotoğraf paylaşma özelliği.
- Özel zamanlayıcı.
- 30 metre çalışma mesafesi. 
- 4-5 saat arası çalışma süresi
- Desteklenen DSLR modelleri ( Canon 5D Mark 2, 7D, 40D, 50D, 60D, T2i, T3i, Nikon D2X, D3, D3s, D90, D200, D300, D300s, D700, D7000, D800, D800E)
CameraMator $299 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesinden satın alınabiliyor. Cihazın gerçekte nasıl çalıştığını ise aşağıdaki video sayesinde görebilirsiniz.
http://www.cameramator.com/order.php 

http://www.kickstarter.com/projects/urashid/cameramator-wireless-tethered-photography Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 6 yıl
fotomakinesini uzaktan kumanadalı yapmış çekilen resimleride tabletede aktarabiliyor. Yattığın yerden mankenleri çek :D:D yakında alt tarafa motor koyup gizli kamera gibi çekim özelliği eklerler :D
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TeufeL-07 6 yıl
Ben fotoğraf çekme işinden anlamam ama bu ne gibi işe yarayabilir pek çözemedim !
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fbkaya 6 yıl
aslında güzel bi ürün olmuş
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