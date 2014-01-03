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Bir Pro versiyon da Galaxy Tab 10.1 modelinden gelebilir

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir Pro versiyon da Galaxy Tab 10.1 modelinden gelebilir

Samsung'un CES 2014 fuarında ağırlığı görüntüleme sistemleri, yongasetleri ve giyilebilir elektronik cihazlara vereceği tahmin edilirken asıl bombalar Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde patlayacak. Gündeme gelen son bilgiler etkinliğin tamamen Pro ve Lite versiyon geçidine sahne olacağını gösteriyor. 

Galaxy Note 3 Lite, Galaxy Grand Lite, Galaxy Tab 3 Lite, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy Note Pro 8.4 şeklindeki versiyonların sızıntılarından sonra bir Pro versiyon da Galaxy Tab 10.1 modelinden gelebilir.

AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan bilgiler Samsung'un Exynos 5 Octa 5420 yongasetine sahip yeni bir Pro tablet hazırlığında olduğunu gösteriyor. Modelin numarası SM-T520 olarak kaydedilmişken ekran çözünürlüğü ise 2560x1600 piksel. Ekran çözünürlüğü nedeniyle modelin 10.1 inç olması kaçınılmaz zira Samsung'un aynı çözünürlüğü bundan daha küçük boyutta şimdiye kadar sunmadığı biliniyor. 

Modelde Exynos 5 Octa 5420 yongasetinin yanında Mali-T628 grafik birimi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.4.2 işletim sistemi,  5. nesil Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler mevcut olduğu belirtiliyor.

Galaxy Tab 10.1 Pro olarak adlandırılması beklenen modelin MWC 2014 etkinliğinde tanıtılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.  

http://cn.antutu.com/view.shtml?id=7723 Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunun nesi pro
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dere.beyi 5 yıl
GALAXY S4 de çıkarken böyle rekor kıran tablolar koyuyorlardı ama bi çıktı kendisinin 4de 1 gücüne sahip ipod touch 5 in çalıştırdığı oyunları çalıştıramadı
android adam olmadıkça bırakın pro yu WORLD CLASS çıksa yine işe yaramaz
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Elefue 5 yıl
Tab modelinin Pro su çıkarsa 11.6"-12.5" arası Full HD yada HD ekran ve daha güçsüz bir işlemciule gelir o zaman
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Gelsin.Eksik olmasınlar.Baktığım monitör Samsung ve telefonumda Samsung.Bu yorumları bir firma yetkililerine okutursanız yeter ama Samsung mesajımı iletiniz.
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SuperSantorelli 5 yıl
Yoksa yeni bir leğen daha mı geliyor..

Eskiden mahalleler de araba ıle dolaşan leğenciler vardı 'layloooncuuu' diye anons yaparlardı,aygaz 1 bunlar 2 :)
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mehmedaltair 5 yıl
Samsung iyice şeyini çıkardı artık 17373828 tane model çıkararak
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darkdiva 5 yıl
Apple nasıl vesile olacak, Apple'ın Pro Tableti çıktı da biz mi görmedik?
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Gladiotürk 5 yıl darkdiva
Merhaba. 30kasımda donanımhaber tarafından yayınlanan haberi kaçırdınız sanırım


donanimhaber.com/...
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brk-bjk 5 yıl

darkdiva
Apple nasıl vesile olacak, Apple'ın Pro Tableti çıktı da biz mi görmedik?

Çıkacağı Apple a yakın kaynaklar tarafından doğrulandı.Bu modaya Apple öncü oldu diyebiliriz.
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Gladiotürk 5 yıl
Pro modasının başlamasına Apple vesile oldu ilk sanırım
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