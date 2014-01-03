



Samsung'un CES 2014 fuarında ağırlığı görüntüleme sistemleri, yongasetleri ve giyilebilir elektronik cihazlara vereceği tahmin edilirken asıl bombalar Şubat sonundaki MWC 2014 etkinliğinde patlayacak. Gündeme gelen son bilgiler etkinliğin tamamen Pro ve Lite versiyon geçidine sahne olacağını gösteriyor.





Galaxy Note 3 Lite, Galaxy Grand Lite, Galaxy Tab 3 Lite, Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy Note Pro 8.4 şeklindeki versiyonların sızıntılarından sonra bir Pro versiyon da Galaxy Tab 10.1 modelinden gelebilir.





AnTuTu benchmark skorlarında ortaya çıkan bilgiler Samsung'un Exynos 5 Octa 5420 yongasetine sahip yeni bir Pro tablet hazırlığında olduğunu gösteriyor. Modelin numarası SM-T520 olarak kaydedilmişken ekran çözünürlüğü ise 2560x1600 piksel. Ekran çözünürlüğü nedeniyle modelin 10.1 inç olması kaçınılmaz zira Samsung'un aynı çözünürlüğü bundan daha küçük boyutta şimdiye kadar sunmadığı biliniyor.





Modelde Exynos 5 Octa 5420 yongasetinin yanında Mali-T628 grafik birimi, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, Android 4.4.2 işletim sistemi, 5. nesil Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler mevcut olduğu belirtiliyor.





Galaxy Tab 10.1 Pro olarak adlandırılması beklenen modelin MWC 2014 etkinliğinde tanıtılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

http://cn.antutu.com/view.shtml?id=7723