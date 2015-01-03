Bir telefon üç işletim sistemi : PIXI 3





Geçtiğimiz yıllarda Nokia telefonlar, geçen yıl ise HTC One for Windows ile aynı cihazın iki farklı işletim sistemi çalıştıran versiyonlarına şahit olmuştuk. Alcatel bu sayıyı üçe çıkarıyor. PIXI 3 üç farklı işletim sistemine 3 versiyon ile geliyor.





Alcatel'in HP'den Palm isim hakkını satın alması sonrası ortaya çıkan PIXI 3'ün bu isim hakkını kullanıp kullanmadığı bilinmiyor ancak Pixi ismini Palm cihazlarında görüyorduk.





PIXI 3 modeli Android, Windows Phone 8 ve Firefox OS şeklinde üç işletim sistemi çalıştıran versiyonlara sahip. Bazı kaynaklar tek cihazda üç işletim sistemine geçiş olacağını söylese de bu çok düşük bir ihtimal.





PIXI 3 akıllı telefonları 3.5, 4, 4.5 ve 5 inçlik boyutlarda olacak. 3.5 inçlik model 3G desteği sunarken, diğer modellerde 4G LTE desteği yer alacak. Modellerin donanım detayları ve fiyatlandırması CES 2015 fuarında kesinlik kazanacak.

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-OneTouch-announces-its-OS-agnostic-smartphone-line--the-PIXI-3_id64238