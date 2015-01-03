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Bir telefon üç işletim sistemi : PIXI 3

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir telefon üç işletim sistemi : PIXI 3

Geçtiğimiz yıllarda Nokia telefonlar, geçen yıl ise HTC One for Windows ile aynı cihazın iki farklı işletim sistemi çalıştıran versiyonlarına şahit olmuştuk. Alcatel bu sayıyı üçe çıkarıyor. PIXI 3 üç farklı işletim sistemine 3 versiyon ile geliyor. 

Alcatel'in HP'den Palm isim hakkını satın alması sonrası ortaya çıkan PIXI 3'ün bu isim hakkını kullanıp kullanmadığı bilinmiyor ancak Pixi ismini Palm cihazlarında görüyorduk.

PIXI 3 modeli Android, Windows Phone 8 ve Firefox OS şeklinde üç işletim sistemi çalıştıran versiyonlara sahip. Bazı kaynaklar tek cihazda üç işletim sistemine geçiş olacağını söylese de bu çok düşük bir ihtimal. 

PIXI 3 akıllı telefonları 3.5, 4, 4.5 ve 5 inçlik boyutlarda olacak. 3.5 inçlik model 3G desteği sunarken, diğer modellerde 4G LTE desteği yer alacak. Modellerin donanım detayları ve fiyatlandırması CES 2015 fuarında kesinlik kazanacak. 

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-OneTouch-announces-its-OS-agnostic-smartphone-line--the-PIXI-3_id64238 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 4 yıl
Donanım güçlü olmaz ise işi zor .
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Grkwnxs 4 yıl
Dahili hafıza 8 gb ise kullanıcıya 2 gb filan kalır herhalde bu kadar sistemden sonra
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hüküm 4 yıl
nexus4 telefonumda kısa süreliğine kulandım port ( Firefox OS ) android ten sonra kulanımı vs pek memnun etmedi geri döndüm androide ..ilk akılı telefon alacaklara hitap eder diye düşünüyorum..
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Özaltay 4 yıl
Kalınlık olarak 3310'a diss atar.
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doctor_bey 4 yıl
Habere girdiğimde tek cihazda üç işletim sistemi sandım, sonra hüsran :(

Umarım o bazı kaynakların söylediği gibi olur
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9unkarekoku 4 yıl
Firefox OS kullanan bir telefon denemek istiyorum, tabii fiyatı uygun olmak koşuluyla
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alemburda34 4 yıl
Android kullansan ağır hareket eder. Gerçi donanım açıklanmamış ama çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Firefox nasıl bir performans sergiler bilemiyorum ama en iyi windows phone os çalışacağını düşünüyorum.
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Morphinz 4 yıl
Bunuda daha önce düşünmüştüm fakat 3. İşletim sistemi ios olmadığı sürece hiç bir halta yaramaz. Tabi bunun için ios izin vermez o ayrı. Bu yüzden sanal cihaz olarak ios kurulabilir. Apple sanal cihaz için birşey yapamaz :)
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darkhair 4 yıl
Kaderi=Fiyatları
Achros un 200€ ya s615 ve2gb ram sunduğunu hatırlatırım...
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HanDar05 4 yıl
Alcatel kullanmıştım bir süre önce.Gerçekten sağlam bir telefondu ama alt seviye bir android olduğu için çok hantaldı
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spenx01 4 yıl
kurabiye tayyeb
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XQS 4 yıl
leş olması yüksek ihtimal
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