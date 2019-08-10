Bir viral olarak başladı. Gün geçtikçe daha çok ilgi çekti. Flatfy-Play

Bir viral olarak başladı. Gün geçtikçe daha çok ilgi çekti. Yazılım dünyasının ilgisi gün geçtikçe bu oyuna yöneldi. Flatfy-Play

Teknolojide son yıllarda yaşanan gelişmelerin hepimiz farkındayız. Özellikle, internetin yaygınlaşması ile birlikte insanların hayatlarının her anları, teknoloji ile iç içe bir hal almaya başladı. Durum böyle olunca da hayatlarımızı kolaylaştıran teknolojiye gün geçtikçe daha fazla ilgi gösteriliyor.

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi kavramların geliştirilmesinin ardından bu kavramların getirdiği kolaylıklarla program yazmak yazılımcıların en büyük hayali haline geldi. Bu kavramların en uygun olduğu yazılım dili ise hepimizin malumu olduğu üzere Python.

tr.flatfy.com adresinden yayın yapan Flatfy, 2015 yılında kurulmuş olan ve yeni sayılabilecek bir emlak arama motoru. Bunlardan biri de Ukrayna merkezli bir emlak arama motoru olan Flatfy şirketi.adresinden yayın yapan Flatfy, 2015 yılında kurulmuş olan ve yeni sayılabilecek bir emlak arama motoru.

Sitenin kendisi de Python dili kullanılarak yazılmış. Bu durum da şirkete Python yazılım diline hâkim olan yeni insan kaynağı ihtiyacını doğurmuş.

Viral olarak başladı.

Flatfy şirketinin IT departmanı, Python yazılım dilindeki kodlamaları kullanarak flatfy.com/play adresinde yazılımcılar için Python bilgisini ölçen bir oyun yayınladılar. Oyunun yayınlanmasının amacı, hem Flatfy ekibinin yüksek Python bilgisini ölçmek hem de Python bilgisi yeterli düzeyde olan özellikle bilgisayar mühendisliği alanında eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerine ulaşmaktı.

Şirket, ilk olarak Kiev’in en işlek 3 metro istasyonunun reklam panolarına dikkat çekecek sloganlarla reklam verdiler. Sloganlarda metroyu kullanarak evine, okuluna veya işine giden insanlar hedefleniyordu. Panoda yer alan reklamda “Eve/okula giderken bir yandan da Python bilgini test et.” şeklinde ilgi çekici sloganlar ile birlikte linkte yer alan bulmacanın ilk sorusu yazıldı ve panonun alt kısmına tanıtımı yapılan Python yazılım oyununun yer aldığı flatfy.com/play linki yerleştirildi.

Reklam kısa süre içerisinde amacına ulaşmayı başarmıştı. Hatta bırakın amacına ulaşmayı, yazılım dünyasında amacının ötesinde bir ilgi ile karşılandı.

Şirketin amacı, okullarının 3’ncü ve 4’ncü sınıfında öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerini etkilemek iken; reklamı gören Ukrayna’nın büyük şirketlerinin bilişim sorumlularının dahi gündeminde yer etmeyi başardı.

Kampanya kısa süre içerisinde binlere ulaştı.

Flatfy’ın düzenlemiş olduğu bu reklam kampanyası kısa süre içerisinde başta sosyal medya olmak üzere internette yoğun bir ilgi ile karşılandı. Reklamın düzenlendiği ilk andan itibaren panoda yer alan Python kod bilmecesi ile ilgili Facebook’ta binlerce yorum yapıldı.

Flatfy’ın açıkladığı verilerde reklamın yayınlandığı ilk ayda 900 bin kişinin bulmacayı çözmek için flatfy.com/play adresini ziyaret ettiği belirtildi.

Bu rakam tr.flatfy.com yetkilileri için de oldukça şaşırtıcıydı. Zira, böylesi bir sonucu Flatfy yetkililerinin de beklediği söylenemezdi.

Flatfy.com/play nedir?

Metroda ilk sorusu ipucu ile birlikte verilen flatfy.com/play, yukarıda da bahsettiğimiz üzere kullanıcıların Python bilgisini ölçen bir Python yazılım oyunu.

Oyunu oynamak için elbette belli bir seviyede Python bilgisine sahip olmak gerekiyor. Zaten oyunun amacı da oyunu oynayan kişinin Python bilgisini ölçmeyi sağlamak.

Siteye giriş yapıldığında karşımıza zekice hazırlanmış ve Python dilinde yazılmış olan bir kod parçacığı çıkıyor. Kod parçacığını dizilime uygun bir şekilde tamamlayan kişiler, soruyu doğru cevaplamış oluyorlar.

Reklam çalışması yapıldığında siteye giriş yapan kişilerden toplam 1.133 tanesi tüm soruları doğru bir şekilde yanıtlamayı başardılar. Toplamda 900.000 kişinin soruları çözmeye çalıştığı düşünüldüğünde bu rakamın oransal olarak oldukça düşük bir rakam olduğunu görmek zor olmasa gerek. Bu durum da aslına bakılırsa soruların oldukça kaliteli bir şekilde hazırlandığını ve gerçek bir ölçme yaptığını ortaya koymaktadır.

Tüm soruları doğru yanıtlayan kişiler ise şirketin Ukrayna’daki merkezine davet edildiler.

Oyunun güçlü güvenliği

Flatfy’ın kullanıma sunduğu Python kod oyununun en önemli özelliklerinden bir tanesi ise oyunun yüksek güvenliğe sahip olması. Öyle ki oyunun ara yüzünün ilk bakışta basit bir tasarıma sahip olduğu düşünülse de Flatfy yazılım ekibi, oyunda yer alan 12 sorunun tümü için ayrı bir ara yüz tasarımı geliştirdiler.

Benzer bir kod oyunu girişimi daha önce Google tarafından denenmişti. Ancak, muhtemelen bilinçli olarak, Google’ın geliştirmiş olduğu oyunun cevapları Flatfy’a nazaran daha basitti ve kısa süre içerisinde internette yayılmıştı. Bununla birlikte Google’ın yapmış olduğu oyunun kodlarına dışarıdan da müdahale edilebiliyordu.

Flatfy yazılım geliştirme ekibi ise öncelikli olarak bu konu üzerine eğildiler ve yazılan oyuna dışarıdan müdahale edilmesini imkânsız hale getirdiler. Nitekim, Flatfy tarafından oyuna dışarıdan müdahale edilme girişimlerinin olduğu belirtilerek bu girişimlerin tümünün sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Python bilginize güveniyor ve belki de hayatınızı değiştirecek bir adım atmak istiyorsanız flatfy.com/play adresine girerek burada yer alan bütün sorulara doğru cevap vermeye çalışın. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; sitenin Python yazılım oyununda yer alan bütün sorulara doğru cevap veren kişiler, Flatfy’ın Ukrayna’da yer alan merkezine davet ediliyor. Belki de yeni bir kariyer adımını bu oyunla atacaksınız.

Flatfy nedir?

Flatfy, 2015 yılında kurulmuş olan bir emlak arama motorudur. Sitenin kuruluş amacı, kullanıcılarına pratik bir şekilde aradıkları emlak ilanlarını buldurmayı sağlamaktır.

Flatfy, Türkiye’nin de içerisinde olduğu 30 farklı ülkede hizmet vermekte olan uluslararası bir şirkettir. Flatfy’ın en önemli özelliği pratik emlak ilanı araması yapmayı sağlamaktır.

Nasıl ki internette aradığımız herhangi bir şeyi bulmak için Google’ı kullanıyorsak; aradığımız emlak ilanlarını tıpkı normal ilan sitelerinde olduğu gibi ilan kriterlerini girerek Flaty üzerinden arayabiliriz.

Flatfy üzerinden emlak araması yaptığımız anda sitenin veri tabanında yer alan 1,000’den fazla emlak ilan sitesinde yer alan emlak ilanlarının tamamı üzerinde bir arama yapmış oluyoruz. Bu da pratik bir şekilde aradığımız emlak ilanını bulmamızı sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra Flatfy, yeni kurulmuş olan emlak ilanı sitelerine iş ortaklığı çözümü sunuyor. Bu sayede yeni kurulmuş olan emlak ilanı siteleri, Flatfy’da yer alarak sitelerinin görünürlüğünü de arttırabiliyor.

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Aslına bakılırsa işin temelinde yazılım bilgisi yatıyor. Bilişim teknolojilerinin ilk çıktığı tarihlerden günümüze çok farklı yazılım dilleri geliştirildi. Bu yazılım dillerinin yeni çıkanları diğerlerinden çok daha gelişmiş özelliklere sahip.Ancak, Python yazılım dili henüz oldukça yeni sayılabilecek bir yazılım dili. Dolayısıyla da henüz piyasada bu dile hâkim olan çok fazla insan bulunmuyor. Bu dili kullanan şirketler ise Python bilen yeni yetenekler keşfetmek istiyorlar.Flatfy emlak arama motoru bu eksiği, düzenlediği bir reklam kampanyası ile gidermek için şirket merkezlerinin yer aldığı Ukrayna’nın Kiev merkezinde, düzenledikleri yeni bir oyun yazılımını tanıtmak amacıyla bir reklam kampanyasına başladı.Bu yazımızda Flatfy’ın ortaya koymuş olduğu Python oyunundan bahsedeceğiz. Dilerseniz, başlayalım.İlk soruyu doğru cevaplamanın ardından 2’nci soru ile karşılaşılıyor. Sitede bu şekilde toplamda 12 Python sorusu yer alıyor.Flatfy’ın oyun ile ilgili en önemli meydan okuması ise oyunun hacklenmesinin imkansıza yakın olduğunu belirtmesidir.Flatfy üzerinden arama yapmak, sitenin Python tabanlı yazılım dili sayesinde oldukça pratik. Sitede yapılan aramaların hepsi sağlıklı sonuçlar vererek aradığınız emlak ilanını kolay bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır.Flatfy’ı kullanarak pratik emlak ilanı yapabilirsiniz. Üstelik ülkemizin her yerinde.