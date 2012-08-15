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Birleşik Krallık Adil Ticaret Ofisi, Facebook'un Instagram'ı alımına yeşil ışık yaktı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook'un Instagram'ı 1 milyar dolara satın almasının ardından Birleşik Krallık Adil Ticaret Ofisi, Facebook'un bu alımla fotoğraf paylaşımı alanında haksız rekabete neden olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Birleşik Krallık Adil Ticaret Ofisi tarafından konuyla ilgili yapılan son açıklamada soruşturmanın sona erdirildiği duyuruldu. Ayrıca, yeterli kanıt bulunamaması durumunda Rekabet Kurumu'na gönderilecek olan dosyanın bu yöndeki yolunun da kapandığı belirtildi. Birleşik Krallık Adil Ticaret Ofisi'nden soruşturma ile ilgili çıkan bu sonuç ile birlikte Facebook'un Instagram'ı alımı önündeki tüm engeller kalkmış değil. Alımla ilgili olarak ABD'de Federal Ticaret Komisyonu tarafından başlatılan soruşturma da halen devam ediyor.

ABD'de sürmekte olan bu soruşturmadan Birleşik Krallık Adil Ticaret Ofisi'ndekine benzer bir sonuç çıkıp çıkmayacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://thenextweb.com/facebook/2012/08/14/uk-competition-watchdog-gives-green-light-facebooks-1-billion-acquisition-instagram/ Yorum Yaz
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