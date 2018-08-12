Birleşik Krallık'ta 5500 kilise yenilenebilir enerjiye geçti

Yenilenebilir enerjiye geçme yolunda önemli adımlar atmaya devam eden Birleşik Krallık'ta kiliseler de bu harekete katıldı. İngiltere'nin en büyük dini yardım kuruluşlarından Christian Aid, Birleşik Krallık genelinde 5500'den fazla kilisenin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçtiğini açıkladı.

Yaklaşık 16 bin ibadet alanına ev sahipliği yapan Birleşik Krallık'ta bu dini mabetlerin üçte birinin yenilebilir enerjiye geçiş yapması, ülkenin temiz enerjiye geçme yolunda ne kadar yol kat ettiğini gözler önüne seriyor.

Konu hakkında CNBC'ye konuşan RenewableUK yöneticisi Emma Pinchbeck, yenilenebilir enerjinin Birleşik Krallık'ta artık ana akım güç kaynağı haline geldiğine dikkat çekti ve iklim değişikliğini ciddiye alan her kuruluşun ülkedeki doğal enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini belirtti.

Birleşik Krallık'taki kiliselerin yenilenebilir enerjiye geçişine Parish Buying öncülük ediyor. İngiltere Kilisesi (The Church of England)'nin tedarikçisi olan Parish Buying, kiliselerin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını öncelik haline getirdi.

Parish Buying enerji ihtiyacını dışarıdan karşılayan kiliseler ile enerji şirketleri arasında aracı görevini üstlenirken, bazı kiliseler de enerji ihtiyacını çatılarına kurdukları güneş panelleri ile karşılıyor. Bu konuda ilk adımı, 2016 yılında çatısına 120 güneş paneli kurduran Gloucester Katedrali atmıştı.

https://cleantechnica.com/2018/08/05/5500-churches-in-uk-have-switched-to-renewable-energy/