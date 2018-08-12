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Birleşik Krallık'ta 5500 kilise yenilenebilir enerjiye geçti

Birleşik Krallık'ta yenilenebilir enerjiye geçiş yolunda verilen mücadeleye kiliseler de katıldı. Ülkede 5500'den fazla kilise yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçti.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yenilenebilir enerjiye geçme yolunda önemli adımlar atmaya devam eden Birleşik Krallık'ta kiliseler de bu harekete katıldı. İngiltere'nin en büyük dini yardım kuruluşlarından Christian Aid, Birleşik Krallık genelinde 5500'den fazla kilisenin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçtiğini açıkladı.
Yaklaşık 16 bin ibadet alanına ev sahipliği yapan Birleşik Krallık'ta bu dini mabetlerin üçte birinin yenilebilir enerjiye geçiş yapması, ülkenin temiz enerjiye geçme yolunda ne kadar yol kat ettiğini gözler önüne seriyor.
Konu hakkında CNBC'ye konuşan RenewableUK yöneticisi Emma Pinchbeck, yenilenebilir enerjinin Birleşik Krallık'ta artık ana akım güç kaynağı haline geldiğine dikkat çekti ve iklim değişikliğini ciddiye alan her kuruluşun ülkedeki doğal enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini belirtti.
Birleşik Krallık'taki kiliselerin yenilenebilir enerjiye geçişine Parish Buying öncülük ediyor. İngiltere Kilisesi (The Church of England)'nin tedarikçisi olan Parish Buying, kiliselerin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını öncelik haline getirdi.
Parish Buying enerji ihtiyacını dışarıdan karşılayan kiliseler ile enerji şirketleri arasında aracı görevini üstlenirken, bazı kiliseler de enerji ihtiyacını çatılarına kurdukları güneş panelleri ile karşılıyor. Bu konuda ilk adımı, 2016 yılında çatısına 120 güneş paneli kurduran Gloucester Katedrali atmıştı.

https://cleantechnica.com/2018/08/05/5500-churches-in-uk-have-switched-to-renewable-energy/ Yorum Yaz
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reshthesucker 9 ay en beğenilen

THE DARKNES
Eğer Türkiye'de camilere yapılsaydı ne gerek vardı bu parayı bilime yatırasak gibi yorum görürdük muhtemelen

Haber yapılan kiliseler hakkında mı yoksa mevcut kiliselerin daha çevreci enerji kullanması hakkında mı? Siyasal islam her zaman kendini mazlum göstermeye çalışır. Ülkendeki ibadethanelerden bahsedeceksen polisin cemevinde yere işemesinden bahset. Saçma sapan bağıntılarınız sinir bozuyor. Dolar olmuş 7 tl hala pay peşinde.
THE DARKNESEğer Türkiye'de camilere yapılsaydı ne gerek vardı bu parayı bilime yatırasak gibi yorum görürdük muhtemelenHabe...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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12 Angry Men 9 ay
Al işte adamların kliseleri bile gelişmiş. En fazla bütçeği diyanet alıyor ama camiilere yatırım yapacaklarına kendilerine makam araçları alıyorlar. Asıl bizim gibi dışa bağlı bir ülke'nin böyle projelere ihtiyacı var.
Al işte adamların kliseleri bile gelişmiş. En fazla bütçeği diyanet alıyor ama camiilere yatırım yapacaklarına kendilerine makam araçları alıyorlar. Asıl bizim ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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fuckulteli 9 ay
Ne? 16bin mi toplam ibadethane sayısı? Çok gerilerdeler..
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AnotherPlanet 9 ay
Bizim diyanet Mercedes showroom olduğundan anlamaz böyle şeyleri.
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MonitörKertenkelesi 9 ay
Yahu adamlar yapıyor adamlar gelişmiş bizimkiler uyuyor diyorsunuz da hanginiz çatınıza balkonunuza güneş enerjisi paneli kurdu acaba?
Niye yapmıyorsunuz diye sorsak, kim bakacak bakımı zor, parçası pahalıdır bunun, zaten elektrik var ne gerek var der hatta bazısı elektriğe bile para vermez iken bununla hiç uğraşmaz.
Yani bizim kafamız böyle, kendimiz böyleyiz devletimiz de biz gibi şikayete gerek yok biz değişir isek devlet değişir çünkü oraya geçen ülkeyi yöneten bakan ve başkanlar da yine bizden biri.
Herşeye goygoy her şeye muhalefet yapınca çok akıllı çok duyarlı çok bilmem ne gibi durduğunu sanıyorsun ama sen de bildiğin Türk Malı'sın be kardeşim.
Buyrun sol panelde Türkiyenin güneş enerjisine geçene desteğini bulabilirsiniz ama derdimiz diyanet niye yapmıyor diyanetin mercedesi kamyonu var ben mi yapacağım diyorsan senden de ülkeden de bir nane olmaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bir diğer haber:
Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti geliyor
25 Ocak 2018, Perşembe 15:14
Güneş paneliyle çatıda elektrik üretimi ve ihtiyaç fazlası bölümünün satılabilmesini sağlayan yürürlüğe ek olarak şimdi de vergi muafiyeti getiriliyor. Satışlarda vergi istisnası sağlanacak.
donanimhaber.com/...
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sniper23 9 ay
Hiç kimsenin kullanmadığı kiliseler en azından bir işe yaramış.
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emre1393 9 ay
bizim ülkedeki 100 bin camii de yenilebilir bütçeye geçti, 7.7 milyar türk lirası ödeneği yiyip bitirdi, 550 milyon tl daha istedi.
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MoTW 9 ay
Yahudiler hepsinden gelişmiş, laikliğin L'si yok ona bakarsak.
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fuckulteli 9 ay
Ne? 16bin mi toplam ibadethane sayısı? Çok gerilerdeler..
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sefa1451 9 ay
Ben alternatif enerji kaynakları okuyorum y dışınamı yöneliyim yani
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smart1978 9 ay
Dini bilime alet etmisler . Vay gavurlar vay :)
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THE DARKNES 9 ay
Eğer Türkiye'de camilere yapılsaydı ne gerek vardı bu parayı bilime yatırasak gibi yorum görürdük muhtemelen
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reshthesucker 9 ay

THE DARKNES
Eğer Türkiye'de camilere yapılsaydı ne gerek vardı bu parayı bilime yatırasak gibi yorum görürdük muhtemelen

Haber yapılan kiliseler hakkında mı yoksa mevcut kiliselerin daha çevreci enerji kullanması hakkında mı? Siyasal islam her zaman kendini mazlum göstermeye çalışır. Ülkendeki ibadethanelerden bahsedeceksen polisin cemevinde yere işemesinden bahset. Saçma sapan bağıntılarınız sinir bozuyor. Dolar olmuş 7 tl hala pay peşinde.
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Biseksuel Adam 9 ay
Gereksiz bir iş yapmışlar.Kiliseyi direk yıksalardı daha iyi olurdu.
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NoNickMan 9 ay Biseksuel Adam
Kiliseyi zaten onemsemiyorlar da yikacak hale gelmeleri en az bi 50 yil alir o zamana da paneller kendini amorti etmis ve verimliligi azalmis olur. Pek de mantiksiz bir hareket degil gibi
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