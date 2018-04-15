Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda

İsmail Hakkı Polat, önümüzdeki 10 yıl içinde Blockchain teknolojisinin yerini yeni ağ yapılarının almasının muhtemel olduğunu ifade etti. Bitcoin’in ‘para birimi’ misyonunu tamamladığını vurgulayan Polat, finansal sistemin Bitcoin üzerinden yaptığı vadeli kontratlar Bitcoin'i para birimi değil de 'Dijital yastık altı' gibi bir menkul değer haline getiriyor. Bitcoin dijital para olmaktan dijital altın olmaya doğru ilerliyor. Özellikle yeni nesil dijital paralarda aradığını bulacaktır insanlık, üstelik bunun temelleri finans imparatorluğu batı dünyasında değil Doğu coğrafyasında atılmaya başlanıyor." dedi.
Dijital Nuh tufanı bekleniyor
Polat, dünyanın dijital monarşiden dijital oligarşiye geçtiğini belirterek, "Dünya da evet teknoloji her alanda dönüşüm sağladı ve bizler dijital feodalizmden dijital Rönesans'a geçerken ondan önce sırada maalesef bir dijital Orta Çağ var. Küresel gerginlikler dijital bir 'reset'in geleceğini gösteriyor. Dijital anlamda bir 'Nuh tufanı' bekleniyor diyebiliriz." diye konuştu.
BlockChain sisteminin birçok iş sürecini kolaylaştıracak devrimsel bir buluş olduğunu hatırlatan Polat, bu teknolojiden en çok faydalananın kamu kuruluşları olacağını belirtti.
https://aa.com.tr/tr/ekonomi/bitcoin-dijital-yastik-alti-olma-yolunda-/1117927 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak,
Bu tip akıcı konuşup ilgi çeken arkadaşlar genelde daha verimsiz oluyorlar.
Ekonomi alanında ne kadar rahat konuşan varsa ileriki konuşmalarında bir takım takıntı ve sıkıntılarını açık ediyorlar.
İnşallah öyle değildir, yazık olur yoksa
O zaman talep olduğu için altın fiyatları artmıyorsa neden artıyor peki?
Talep gören bir malın değerinin artması ekonomi kuralı değil midir?
Hem talep olacak hem fiyat artmayacak bu nasıl olacak?
Bu arada altın binlerce yıldır var olan bir yatırım aracı ama Bitcoin 8 yıllık bir varlık.
Elbette kendini kabul ettirene ve belli bir işlem hacmine ulaşana kadar fiyatında oynamalar olacaktır.
Bence şuan belli miktar alım yapıp kenarda tutmak ilerisi için çok faydalı olacak.
Hep söylenir ya buralar eskiden değersizdi, buradan 2 dönüm yer alsaydık şimdi zengin olur diye.
İşte şu an Bitcoin'in bence değersiz olduğu zamanlar. Almayan ileride çok pişman olacak.
Bu arada Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Ya İsviçre'de yaşıyorsunuz ya da başka bir alternatif bulamıyorum.
Merkez Bankası'nın kaç misli altın belki de şu an yastıkaltı olarak duruyor. Salalım bak bakalım nasıl değerini hareket ettirebiliyorsun? Dansöz ederler o altını
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