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Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, Bitcoin'in para birimi değil de Dijital yastık altı gibi bir menkul değer haline geldiğini ifade etti.
1 yıl
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13
kripto para
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda
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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, kripto para teknolojisi ve blockchain teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmail Hakkı Polat, önümüzdeki 10 yıl içinde Blockchain teknolojisinin yerini yeni ağ yapılarının almasının muhtemel olduğunu ifade etti. Bitcoin’in ‘para birimi’ misyonunu tamamladığını vurgulayan Polat, finansal sistemin Bitcoin üzerinden yaptığı vadeli kontratlar Bitcoin'i para birimi değil de 'Dijital yastık altı' gibi bir menkul değer haline getiriyor. Bitcoin dijital para olmaktan dijital altın olmaya doğru ilerliyor. Özellikle yeni nesil dijital paralarda aradığını bulacaktır insanlık, üstelik bunun temelleri finans imparatorluğu batı dünyasında değil Doğu coğrafyasında atılmaya başlanıyor." dedi.

Dijital Nuh tufanı bekleniyor

Polat, dünyanın dijital monarşiden dijital oligarşiye geçtiğini belirterek, "Dünya da evet teknoloji her alanda dönüşüm sağladı ve bizler dijital feodalizmden dijital Rönesans'a geçerken ondan önce sırada maalesef bir dijital Orta Çağ var. Küresel gerginlikler dijital bir 'reset'in geleceğini gösteriyor. Dijital anlamda bir 'Nuh tufanı' bekleniyor diyebiliriz." diye konuştu.

BlockChain sisteminin birçok iş sürecini kolaylaştıracak devrimsel bir buluş olduğunu hatırlatan Polat, bu teknolojiden en çok faydalananın kamu kuruluşları olacağını belirtti.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/bitcoin-dijital-yastik-alti-olma-yolunda-/1117927 Yorum Yaz
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oray 1 yıl en beğenilen
bitcoin'e dijital yastık altı demek oldukça naif bir düşüncedir. Bir yatırımın yastık altı olabilmesi için para birimlerine göre değer volatilitesinin çok düşük olması (altın gibi) ve piyasayı etkileyebilecek kadar hareket imkanının olmaması gerekmektedir. Siz gidip bitcoin alırken satarken bitcoinin değerini hareket ettirebiliyorsanız ona yastık altı diyemezsiniz... Hele ki bu hızlı fiyat değişiminde yastık altı demenin çok basit bir genelleme olduğunu düşünüyorum.
bitcoin'e dijital yastık altı demek oldukça naif bir düşüncedir. Bir yatırımın yastık altı olabilmesi için para birimlerine göre değer volatilitesinin çok düşük...
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Mesudum 1 yıl
Arkadaşta güzel kafa varmış: Dijital yastık altı, dijital Nuh tufanı... tabirler hoş. Güzel, muhabbete gelir birine benziyor.
Ancak,
Bu tip akıcı konuşup ilgi çeken arkadaşlar genelde daha verimsiz oluyorlar.
Ekonomi alanında ne kadar rahat konuşan varsa ileriki konuşmalarında bir takım takıntı ve sıkıntılarını açık ediyorlar.
İnşallah öyle değildir, yazık olur yoksa
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ByBaterist 1 yıl
bitcoin candır gerisi heyecan.


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l.a.c.i.w.e.r.t 1 yıl
İsmail evi barkı satıp bitcoine yatırmış herhalde milleti gazlıyor. Herkes aldın değeri yükselsin satıp kara geçeyim diye pusuya yatmış.
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redoracle 1 yıl
Sırf vergi vermemek için bile tercih edilebilecek bir yatırım aracı.
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obsesoz 1 yıl
Yastık altına atmayın "bitcoin e dayalı kira sertifikası" ile değerlendirin. Hem siz kazanın hem de..
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alemburda34 1 yıl
Kolayca manipule edilebilen bir piyasa nasıl yastık altı olabilir?
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
bitcoin pump düğmesine basıldı heryerde bitcoin haberleri başladı
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oray 1 yıl en beğenilen
bitcoin'e dijital yastık altı demek oldukça naif bir düşüncedir. Bir yatırımın yastık altı olabilmesi için para birimlerine göre değer volatilitesinin çok düşük olması (altın gibi) ve piyasayı etkileyebilecek kadar hareket imkanının olmaması gerekmektedir. Siz gidip bitcoin alırken satarken bitcoinin değerini hareket ettirebiliyorsanız ona yastık altı diyemezsiniz... Hele ki bu hızlı fiyat değişiminde yastık altı demenin çok basit bir genelleme olduğunu düşünüyorum.
3 Yanıt Yanıtla +6
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selahattın ısık 1 yıl oray
Yuklu miktarda alim satim yapildiginda altin fiyatlari degsimiyor yani ??
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DigitalKral 1 yıl oray
Düğün sezonunda altın fiyatlarının artmasını nasıl açıklıyorsunuz?
O zaman talep olduğu için altın fiyatları artmıyorsa neden artıyor peki?
Talep gören bir malın değerinin artması ekonomi kuralı değil midir?
Hem talep olacak hem fiyat artmayacak bu nasıl olacak?
Bu arada altın binlerce yıldır var olan bir yatırım aracı ama Bitcoin 8 yıllık bir varlık.
Elbette kendini kabul ettirene ve belli bir işlem hacmine ulaşana kadar fiyatında oynamalar olacaktır.
Bence şuan belli miktar alım yapıp kenarda tutmak ilerisi için çok faydalı olacak.
Hep söylenir ya buralar eskiden değersizdi, buradan 2 dönüm yer alsaydık şimdi zengin olur diye.
İşte şu an Bitcoin'in bence değersiz olduğu zamanlar. Almayan ileride çok pişman olacak.
Bu arada Yatırım Tavsiyesi Değildir.
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Kerim5100 1 yıl oray
Altın ve piyasayı etkileyebliecek hareket imkanının olmaması?
Ya İsviçre'de yaşıyorsunuz ya da başka bir alternatif bulamıyorum.
Merkez Bankası'nın kaç misli altın belki de şu an yastıkaltı olarak duruyor. Salalım bak bakalım nasıl değerini hareket ettirebiliyorsun? Dansöz ederler o altını
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