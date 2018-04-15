Bitcoin 'dijital yastık altı' olma yolunda

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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, kripto para teknolojisi ve blockchain teknolojisi hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmail Hakkı Polat, önümüzdeki 10 yıl içinde Blockchain teknolojisinin yerini yeni ağ yapılarının almasının muhtemel olduğunu ifade etti. Bitcoin’in ‘para birimi’ misyonunu tamamladığını vurgulayan Polat, finansal sistemin Bitcoin üzerinden yaptığı vadeli kontratlar Bitcoin'i para birimi değil de 'Dijital yastık altı' gibi bir menkul değer haline getiriyor. Bitcoin dijital para olmaktan dijital altın olmaya doğru ilerliyor. Özellikle yeni nesil dijital paralarda aradığını bulacaktır insanlık, üstelik bunun temelleri finans imparatorluğu batı dünyasında değil Doğu coğrafyasında atılmaya başlanıyor." dedi.

Dijital Nuh tufanı bekleniyor

Polat, dünyanın dijital monarşiden dijital oligarşiye geçtiğini belirterek, "Dünya da evet teknoloji her alanda dönüşüm sağladı ve bizler dijital feodalizmden dijital Rönesans'a geçerken ondan önce sırada maalesef bir dijital Orta Çağ var. Küresel gerginlikler dijital bir 'reset'in geleceğini gösteriyor. Dijital anlamda bir 'Nuh tufanı' bekleniyor diyebiliriz." diye konuştu.

BlockChain sisteminin birçok iş sürecini kolaylaştıracak devrimsel bir buluş olduğunu hatırlatan Polat, bu teknolojiden en çok faydalananın kamu kuruluşları olacağını belirtti.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/bitcoin-dijital-yastik-alti-olma-yolunda-/1117927