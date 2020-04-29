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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin fiyatı 8800$ seviyesinde, yarılanma öncesi bahar havası

    Geçtiğimiz ay 5000$ seviyesine inerek yatırımcılara panik havası yaşatan Bitcoin bu ay ise 8800$ seviyesini zorlayarak piyasalara bahar havası getirmiş durumda.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin kazım ödüllerinin önümüzdeki ay yarıya inecek olması kripto para piyasasında büyük beklentileri de beraberinde getirmişti. Yeni yıla iyi başlaması beklenirken 4000$ seviyelerine kadar inen Bitcoin özellikle son haftalarda tırmanışa geçti.

    Beklentiler arttı

    5000$ seviyesine indiği 13 Mart tarihinden bu yana Bitcoin adeta soluk almadan yükseliyor. Düzeltme beklentilerini de boşa çıkaran Bitcoin haliyle peşinden kripto para piyasasını da sürüklüyor.

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    Bugün itibariyle Bitcoin fiyatı 8800$ seviyesini de çok hızlı geçti ve 8900$ seviyesini zorlamaya başladı. Yarılanma öncesinde 9000$ bekleyen uzmanları ve yatırımcıları da sevindirmiş oldu.

    İkinci büyük kripto para Ethereum hali hazırda 217$ seviyelerinde. Son dönemde atak yapan Tezos ise ilk 10 para arasına girmiş durumda.

    Piyasanın toplam hacmi 245 milyar dolar seviyesine çıkmış durumda. Bitcoin’in piyasadaki hakimiyet oranı ise yüzde 64.3 seviyesinde. Diğer birimlerin çıkışa geçmesi için bu hakimiyet oranının gerilemesi gerekiyor.



    https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Coinance 1 sa. yeni yorumcu
    Hala yatırım yapmak için güvenilir borsa arayanlar için Binance
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    Ödül yarılanmasının etkisi.
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