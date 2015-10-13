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Bitkisel Araba Lastiği Dönemi Başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
13
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Bitkisel Araba Lastiği Dönemi Başlıyor
Araba lastikleri her beş senede ya da belli kilometrede bir değiştirmemiz gereken önemli ve çok tüketilen bir ürün ancak sorun şu ki esas ana üretim maddesi petrol olduğu için toplam karbon emisyonumuzda ciddi bir artışa neden olduğu su götürmez bir gerçek. 

Bu nedenle uzun zamandır yapılan çalışmalar sayesinde lastik otu diye bilinen doğal kauçuk üreten bir bitki sayesinde şimdilerde kısmı lastik üretimi yapılabildi. 2017 yılında ise tamamen bir lastiği bitkiden üretmek mümkün olacak. PanAridus firması, Amerika devletinden aldığı 7 milyon dolarlık araştırma bütçesi ile iyi iş çıkarmışsa benziyor. Şirket 400 km2'lik bir alanı ekmeyi ve toplamda ABD'nin %16 oranında lastik ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Pamuktan 2/3 oranında daha az su tükettiğinden sonuçta her açından ciddi bir karlılık söz konusu.
Bitkisel Araba Lastiği Dönemi Başlıyor
 

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 23. sayısında yayınlanmıştır.

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http://cleantechnica.com/2015/08/27/heres-rubber-hits-road-natural-guayule-rubber-updated/ Yorum Yaz
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H.E.B Sup 4 yıl en beğenilen
Dünyada yeni yapılan çoğu şey petrol bağımlılığını ortadan kaldıracak nitelikte.
Li-Potasyum iyon piller.Plastik yerine sentetik türevler, kayagazı formları, bitkisel olarak üretilen biodizel ve bitkisel üretim tekerlek.Önümüzdeki yıllarda örnekler daha da çoğalcak.
Dünyada yeni yapılan çoğu şey petrol bağımlılığını ortadan kaldıracak nitelikte.Li-Potasyum iyon piller.Plastik yerine sentetik türevler, kayagazı formları,...
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emc2xy 4 yıl
Bridgestone, Michelin falanda öyle diyordu zaten. "Doğalını yapsınlarda satsınlar, kardeş kardeş takılırız."
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01myavuz 4 yıl
TIMERIDER
2035 te petrol bitecek,petrolün alternatifleri hızlıca bulunmalı.

Alternatif zaten var, sadece gelişmesi ve ucuzlaması gerekiyor.
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TIMERIDER 4 yıl
2035 te petrol bitecek,petrolün alternatifleri hızlıca bulunmalı.
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St Batuhan 4 yıl
khytr89
Yerden 5cm havada uçabilen elektirikli bi otomobil üretebilseler ne lastige ne suspansiyon parcalarina ne de asfalta gerek kalacak..haliyle bir cok firma etkilenecek,isten cikarmalar olacak neticede bir cok sektor etkilecek ama madem amac dunyayi kurtarmak o zaman ciddi adimlar atmak gerekiyor...

Öncelikle bir aracı uçurmak tamamen kolay bir şey değil. Uçması için gereken enerjiyi nasıl yapacaksın nasıl depolayacaksın falan filan. Ayrıca o araç yere hiç mi inmeyecek ya da değmeyecek? Sonuçta iniş kalkış kısmı da gerekecek ve yine süspansiyon da belki teker benzeri bir yapı da gerekecek. Sonuçta ise asfalt olmasa bile yerler de bir şeyle kaplanacak. Tabii en büyük kazanç burada olabilir zira daha doğal daha temiz bir yöntem neden olmasın.
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SeKSandDoRT 4 yıl

coopertires lastik işinin piridir


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khytr89 4 yıl
Yerden 5cm havada uçabilen elektirikli bi otomobil üretebilseler ne lastige ne suspansiyon parcalarina ne de asfalta gerek kalacak..haliyle bir cok firma etkilenecek,isten cikarmalar olacak neticede bir cok sektor etkilecek ama madem amac dunyayi kurtarmak o zaman ciddi adimlar atmak gerekiyor...
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gun 4 yıl khytr89
Yer çekimi yenmesi en zor güçlerden birisi. O yüzden beklemeyelim pek öyle birşey olmasını anca özel yollarda filan özel mıknatıslar ile soğutularak filan yapılabiliyor tren gibi şeyler
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kadirirdem 4 yıl
Guzel gelişme olmus dayaniklida olursa neden olmasın
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Kartal Göz 4 yıl
Çok iyi gelişmeler. Şu petrole bağımlılık ne kadar azalırsa o kadar iyi. Bu üretimde bence tek sorun zaman. Bitkilerin sonuçta bir yetişme süresi var. Alan ne kadar büyük olsa da yine de talebin tamamını karşılayacak derece yüksek değil ama yine iyi bir başarı.
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H.E.B Sup 4 yıl en beğenilen
Dünyada yeni yapılan çoğu şey petrol bağımlılığını ortadan kaldıracak nitelikte.
Li-Potasyum iyon piller.Plastik yerine sentetik türevler, kayagazı formları, bitkisel olarak üretilen biodizel ve bitkisel üretim tekerlek.Önümüzdeki yıllarda örnekler daha da çoğalcak.
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oray 4 yıl
Ben bu işi ilk Bridgestone firması yaptı diye biliyordum.

bridgestone.com/...

Ama tabi bu teknoloji bu şirket tarafından geliştirilmiş olabilir, yine teknolojisini Bridgestone'a satmış olabilir
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alwayspackard 4 yıl oray
oray

Ben bu işi ilk Bridgestone firması yaptı diye biliyordum.

bridgestone.com/...

Ama tabi bu teknoloji bu şirket tarafından geliştirilmiş olabilir, yine teknolojisini Bridgestone'a satmış olabilir




ben yazayım dedim yazmışsın zaten
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canguler917 4 yıl
güzel bir gelişme.umarım plastikte üretilebilir.bir belgesel izlemiştim petrolün bitişi sonrası dünya konu edinmişti.araçlar yakıtsız kaldıkları için kullanılamıyordu,ambulanslar,itfaiyeler işe yaramaz hale gelmişti.plastikte üretilemediğinden hastanelerde şırınga gibi araç gereçler bulunamıyordu.ticaret tamamen durmuş,gemiler hareket etmez olmuş,uçaklar uçmaz olmuştu.tabi belgeselin yapım yılı zannedersem 2006 falan veya daha eski.şimdi bakınca elektrikli araçlara yapılan yatırımlar,çevreci ve yenilenebilir elektrik üretme amaçlı yatırımlar,ve şimdide bitkilerden lastik üretimi.bu gelişmeleri gördükçe geleceğe daha pozitif bakabiliyorum
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