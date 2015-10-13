Bitkisel Araba Lastiği Dönemi Başlıyor

Araba lastikleri her beş senede ya da belli kilometrede bir değiştirmemiz gereken önemli ve çok tüketilen bir ürün ancak sorun şu ki esas ana üretim maddesi petrol olduğu için toplam karbon emisyonumuzda ciddi bir artışa neden olduğu su götürmez bir gerçek.





Bu nedenle uzun zamandır yapılan çalışmalar sayesinde lastik otu diye bilinen doğal kauçuk üreten bir bitki sayesinde şimdilerde kısmı lastik üretimi yapılabildi. 2017 yılında ise tamamen bir lastiği bitkiden üretmek mümkün olacak. PanAridus firması, Amerika devletinden aldığı 7 milyon dolarlık araştırma bütçesi ile iyi iş çıkarmışsa benziyor. Şirket 400 km2'lik bir alanı ekmeyi ve toplamda ABD'nin %16 oranında lastik ihtiyacını karşılamayı planlıyor. Pamuktan 2/3 oranında daha az su tükettiğinden sonuçta her açından ciddi bir karlılık söz konusu.

Bu yazı Gün Oksay tarafından DH+ için yazılımış ve derginin 23. sayısında yayınlanmıştır.

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