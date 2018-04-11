Biyometrik doğrulama internet üzerinde de yaygınlaşacak

Önce parmak izi ile başlayan sonrasında avuç içi, Iris, ses ve yüz tanımaya kadar giden biyometrik doğrulama sistemleri bugün mobil cihazlardan tutun bilgisayar sistemlerine ve güvenlik çözümlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bununla birlikte internet tarayıcılarda halen belirli bir standart oturmuş değil.

Standart oluşturuldu

Belirli bir standart olmadığı için de tarayıcılar güvenlik sağlayıcılarla ortaklık yapabildiği sürece bu tür çözümleri entegre edebiliyor. Şimdi ise biyometrik standartlar geliştiren FIDO Alliance ve W3C konsorsiyumları el ele vererek bir standart ortaya çıkardı.

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Web Authentication - WebAuthn adı verilen yeni standart tarayıcının cihazda mevcut veya harici olarak bağlanmış bir biyometrik doğrulama sistemini kullanmasını sağlıyor. Çevrim içi hizmet sağlayıcılar bu standart üzerinden doğrulama sistemi ile iletişime geçiyor ve gerekli verileri alarak kullanıcısını doğruluyor.

Standart için WebAuthn API’si dağıtılmış durumda ve biyometrik sistemlerin de FIDO Authentication uyumlu olması gerekiyor. Chrome 67 ve Firefox 60 sürümleri indirmeye sunulduğunda bu standardı taşıyor olacak. Edge ve Safari tarayıcıları da hazırlıklarını sürdürüyor. Yine mobil sürümler de de hazırlıklar tamamlanmak üzere. Ayrıca yakın zamanda FIDO2 uyumlu biyometrik anahtarlar da satışa çıkacak.

Web sitelerinde biyometrik doğrulama kullanılmasının pek çok avantajı var. Bunlardan birincisi şifre girerken veya ödeme yaparken en iyi güvenlik seviyesini sunması. Diğer taraftan kolay bulunur şifrelerin oltalama kurbanı olması da engelleniyor. En büyük avantajı ise yakın bir gelecekte artık şifre girme zorunluluğunun ortadan kalkacak olması.