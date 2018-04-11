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Biyometrik doğrulama internet üzerinde de yaygınlaşacak

Bugüne kadar biyometrik doğrulama için farklı standartlara yönelmek zorunda kalan web siteleri ve internet tarayıcıları için tek bir standart geliyor. WebAuthn bunun için oluşturuldu.
1 yıl
1,4b
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4
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Önce parmak izi ile başlayan sonrasında avuç içi, Iris, ses ve yüz tanımaya kadar giden biyometrik doğrulama sistemleri bugün mobil cihazlardan tutun bilgisayar sistemlerine ve güvenlik çözümlerine kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bununla birlikte internet tarayıcılarda halen belirli bir standart oturmuş değil.

Standart oluşturuldu

Belirli bir standart olmadığı için de tarayıcılar güvenlik sağlayıcılarla ortaklık yapabildiği sürece bu tür çözümleri entegre edebiliyor. Şimdi ise biyometrik standartlar geliştiren FIDO Alliance ve W3C konsorsiyumları el ele vererek bir standart ortaya çıkardı.

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Web Authentication - WebAuthn adı verilen yeni standart tarayıcının cihazda mevcut veya harici olarak bağlanmış bir biyometrik doğrulama sistemini kullanmasını sağlıyor. Çevrim içi hizmet sağlayıcılar bu standart üzerinden doğrulama sistemi ile iletişime geçiyor ve gerekli verileri alarak kullanıcısını doğruluyor.

Standart için WebAuthn API’si dağıtılmış durumda ve biyometrik sistemlerin de FIDO Authentication uyumlu olması gerekiyor. Chrome 67 ve Firefox 60 sürümleri indirmeye sunulduğunda bu standardı taşıyor olacak. Edge ve Safari tarayıcıları da hazırlıklarını sürdürüyor. Yine mobil sürümler de de hazırlıklar tamamlanmak üzere. Ayrıca yakın zamanda FIDO2 uyumlu biyometrik anahtarlar da satışa çıkacak.

Web sitelerinde biyometrik doğrulama kullanılmasının pek çok avantajı var. Bunlardan birincisi şifre girerken veya ödeme yaparken en iyi güvenlik seviyesini sunması. Diğer taraftan kolay bulunur şifrelerin oltalama kurbanı olması da engelleniyor. En büyük avantajı ise yakın bir gelecekte artık şifre girme zorunluluğunun ortadan kalkacak olması.

 

https://wccftech.com/google-mozilla-microsoft-webauthn/ Yorum Yaz
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Ö1f1 1 yıl
Onu bunu bilmem de bu devirde gizli kalmak imkansızdır desek abes olmaz. Doğrudur yanlıştır orasına karışmıyorum.
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alemburda34 1 yıl
Hem iyi hem kotu eskiden pc acildiginda kim basinda oldugunu tahmin ediyorlardi simdi nokta atisi kimlik tespiti olacak zaten bu gidisle parmak izlerimizde ayni sifreler gibi kopyalanip baska amaclarla kullanilacak.
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Amd64x2 1 yıl
Yine ve yeni bir tercih zamani. Ben tercihimi Kanadalilardan yana kullanacagim. Biyolojik bilgilerini telefondan vermiyorsan pc den aliriz her turlu diyorlar yani. Kacis yok anlasildi.
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Mr.Data 1 yıl
Facebook, BTK bunu beğendi
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