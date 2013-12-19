Biz de Eşit Hak ve Fırsatlardan Yararlanmak İstiyoruz!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

“SAHİP OLUNMASI GEREKEN EŞİT HAKLARI VE FIRSATLARI KONUŞUYORUZ”Özürlüler Vakfı olarak bu yıl 7.sini düzenleyeceğimiz Özürlüler Kongresi’nde; özürlü bireylerin toplumsal yaşama katılımlarının arttırılması gerekliliğini, özürlü bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin ne şekilde sağlanabileceğini, insan hakları bağlamında özürlü haklarını tanıma, elde etme ve uygulama konularını konuşacağız.Ülkemiz ve Avrupa ülkeleri arasında insana bakış açısı konusunda maalesef ki derin uçurumlar bulunmaktadır. AB sürecinde büyük değişim yaşama çabasında olan ülkemizin, görmezden gelmemesi gereken 8,5 milyon özürlü birey artık evinden dışarıya çıkmak istiyor. Bu durumun gerçekleşebilmesi için her kesimden insana, devlete, yerel yönetimlere çeşitli sorumluluklar düşüyor.Bugün, bu platformda toplanma amacımız; evlerine hapsolan özürlü bireylerimize yönelik insan hakları bildirgesinde bahsi geçen fakat somut şekilde uygulanamayan eşit haklar konusunu tartışmak ve çözüme kavuşmasına katkıda bulunmaktır.Maalesef ki; ülkemizde yarın bizlerden biri gibi olunmayacağı garanti altındaymış gibi davranan kişi ve kişiler bulunmaktadır. Yaşadıkları yaşam şartları ile olağanüstü saygıyı hak eden özürlü bireyler için bu yıl 7.sini düzenlediğimiz “Uluslararası Katılımlı, Özürlüler Vakfı Kongre Ve Sosyal etkinlikleri” 20-21 Aralık 2013 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleşecektir.1998 yılında kurulan Vakfımız görme, işitme, bedensel, zihinsel ve süreğen hastalıklar (astım, epilepsi, kronik kalp yetmezliği, vs...) olmak üzere tüm özür gruplarını kapsayan bireylerin yaşam standartlarını arttırmaya yönelik çeşitli projeler üretmektedir.T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Sivil Düşün katkılarıyla gerçekleşecek olan kongremize herkes davetlidir.Değerli basın mensuplarının kongremizi takip etmeleri için gerekli alan oluşturulmuştur. Umuyoruz ki, birlikte mücadele ederek özürlü bireylerin yaşamlarını bir parça olsun değiştirebilelim.Konuşmacılarımızdan bazıları: Değerli gazeteci Yılmaz ÖZDİL, Karen L. BRAITMAYER/Mimar-Danışman, Daniela BAS/ Birleşmiş Milletler Sosyal Politika ve Gelişim Bölümü Başkanı, Prof.Dr.Mazhar BAĞLI/Adalet ve Kalkınma Partisi MYK Üyesi ve Sosyal İşler Birimi Başkan Yardımcısı, Yakup AKKAYA/ Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yrd., Doç.Dr. Ruhi ERSOY/ Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yrd., Hüseyin GÜNGÖR/ Barış ve Demokrasi Partisi Parti Meclis Üyesi.