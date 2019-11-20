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    Black Friday İndirimleri ile Bilgisayar Toplama Rehberi

    2020 yılı öncesi bilgisayarınızı yenilemeye ne dersiniz? Black Friday fırsatları ile sisteminizi yenilemenizin püf noktalarını anlatıyoruz!
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    4,8b
    2
    Çevre Birimleri
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    2020 yılı öncesi bilgisayarınızı yenilemeye ne dersiniz?  Cyberpunk 2077, Death Stranding, Watch Dogs: Legion ve Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine gibi oyunlar çıkmadan önce Black Friday fırsatları ile sisteminizi yenilemenizin püf noktalarını anlatıyoruz!

    Hazır Sistem mi? Sisteminizi Yükseltmek mi?

    Öncelikle karar vermeniz gereken noktalardan bir tanesi alışveriş listeniz. Eğer son 2 yıl içerisinde bir bilgisayar topladıysanız, tavsiyemiz sisteminizi yavaş yavaş yükseltmeniz olacaktır. Tabi ki burada en önemli konulardan birisi anakartınız. Eğer anakartınız Ryzen 3. nesil veya Intel 9. nesil destekliyorsa sadece işlemcinizi ve ekran kartınızı güncelleyerek performansınızı %70’e kadar arttırabilirsiniz.
    Güncel oyunlar için artık AMD tarafında RX 5700 ve Nvidia tarafında RTX 2060 önerildiği düşünüldüğünde, bu ekran kartlarını taşıyacak işlemcilere ve en az 16 GB belleğe sahip olmanız gerekiyor.
    Eğer sisteminiz 2 yıl veya daha öncesinde toplandıysa, tavsiyemiz sıfırdan güncel bir sistem toplamanız olacaktır. Bu sistemi tek tek toplamak yerine hazır sistem seçenekleriyle çok daha avantajlı şekilde güncel oyunları oynayabileceğiniz bir bilgisayara sahip olabilirsiniz.

    Neden Black Friday’de Bilgisayar Toplamalısınız?

    Çünkü ciddi anlamda en büyük indirimlerin gerçekleştirildiği indirimler Black Friday indirimleri oluyor. Bu konuda da Itopya’nın gerçekleştirdiği “Efsane Cuma” indirimleri adeta biçilmiş kaftan. Efsane Cuma indirimleri ile yüzlerce bileşen dip fiyat görüyor ve stokları saatler içerisinde tükeniyor.
    Sadece bileşen tarafında değil hazır sistemlerde de Efsane Cuma indirimleri olacak. Hatta sadece “Efsane Cuma İndirimleri”ne özel hazır sistem çıkacağı da söylenmekte.

    Efsane Cuma için Alışveriş İpucu

    Fiyatları takip etmek adına sepetinize ürünleri eklemeniz, bu konuda size verebileceğimiz en güzel tavsiye olacaktır. Ayrıca bahsettiğimiz Efsane Cuma’ya özel hazır sistemleri tek tek toplayarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

    Donanım haber Okuyucularına Özel Duyuru

    Sistemin yanı sıra 150’den fazla ekipman ve monitörde sistemlerinizi uygun fiyata tamamlamanız için indirim yaptıklarını belirtiyorlar.
    Itopya “Efsane Cuma” kampanyasını 21 Kasım saat 21:00 başlatıyor.Şimdiden yerinizi almak için   www.itopya.com  adresini ya da sosyal medya hesaplarını takip edebilir, Sıcak fırsattaki konularına sorularınızı yazabilirsiniz.

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