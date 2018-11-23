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Black Friday indirimlerini (Kara Cuma) tek bir yerden takip edin: indirimkuponum.net

Yılın önemli indirim günlerinden 11.11 ve Black Friday yaklaşıyor. 11.11 ve 23 Kasım'da gerçekleşecek olan Black Friday'de indirim kuponları ile indirimi daha da arttırabilirsiniz.
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E-ticaret pazarının son 5 yılda büyümesi hızlanarak devam ediyor! Rakamlar ve satışlar her ne kadar artış gösterse de online pazardaki rekabet giderek kızışıyor. Hal böyle olunca da bu rekabet, tüketicinin yüzünü güldürüyor. Online satışlardaki fiyatlar fiziksel mağazalara göre baya uygun olup birde bunun üzerine eklenen indirim kuponu ve kampanyalar ile tüketici, daha uyguna alışverişini tamamlıyor. Yaklaşan 11.11 indirimleri ve 23 Kasımda gerçekleşecek olan Black Friday indirimleri için şimdiden kuponları toplamaya başlayabilirsiniz. 11.11 için n11.com ve Aliexpress kampanya düzenlerken, Black Friday’a hemen hemen her marka ve sitenin katılımı bekleniyor. Yapacağınız alışverişin bekleme şansı var ise bu iki güne ertelemenizi öneririz. 2017 Black Friday günü yapılan büyük indirimlere katılım bu sene daha çok artacak gibi görünüyor.
Geçtiğimiz yıl bazı kesimler tarafından tepki alsa da markalar, Black Friday (Kara Cuma) yerine Efsane Cuma İndirimleri, Muhteşem Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle kampanyaya katıldı. Bu sene oranların daha fazla büyümesini bekliyoruz. Her ne kadar diğer ülkelerdeki kadar indirimler uygulanmasa da katılım ile birlikte indirim oranlarının her yıl daha fazla arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Hepsiburada’nın satış rekorları kırdığı bugün için şimdiden kampanya ve kodları takip etmeye başlayabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz kupon sitesi üzerinden tüm Black Friday kampanya ve kuponlarına ulaşabilirsiniz.
Alibaba grubunun Black Friday'e alternatif olarak çıkardığı 11.11 Alışveriş festivali de tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bu 11.11 indirimlerini de N11.com üzerinden ve mobil uygulamasından, Aliexpress.com’dan ve Mobil uygulamasından takip edebildiğiniz gibi indirim kuponum üzerinden de kuponları takip edebilir ve toplayabilirsiniz. Alibaba grubunun 2017 11.11 indirimleri sırasında tam 25,3 milyar dolarlık satış yaparak büyük bir rekor kırmıştı! Aynı şekilde bu sene yeni bir rekor gelebilir. Bu rakam, ABD’de 2016’da gerçekleşen Black Friday ve Cyber Monday alışveriş bayramları sırasında yapılan satış miktarlarının toplamından daha fazla.

Black Friday indirimlerini takip için indirimkuponum.net

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Curimo 6 ay en beğenilen
Ülkemizde zaten "gerçek" indirim hiç olmadı, önce bindirip sonra indirme taktiği yapıyor adiler. Ama hayvan terli, yemezler...
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TITAN 6 ay
Önce %150 bindirim yapıp üstüne %50 indirim yapınca bomba indirim diye ittirmeye çalışıyorlar. Gerçek DH'ciler bu oyuna gelmez.
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ozancn 6 ay
Amerika sınırları dışında Black Friday'in sadece adı var :)
Yanıtla +15
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1 Avatar
deredengel 5 ay
2 gundur en baba sitelerde yardırıyorum. adam gibi bi indirim bulamadim
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alemburda34 5 ay
Gerçek ölücü kokuyu almadan hareket etmez şuana kadar sadece lotto ayakkabı aldım 77 tl çok iyi fiyattı
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ULYSES 5 ay
Gördüğüm tek uygun fiyatlı ürün mediamarkt daki xbox one x battlefield bundle paketi. Gerçi o da üç ay önceki fiyatı ama bu kurla artık fazla eleştiremiyoruz. Nintendo switch'in 3000tl ye satıldığı yerde xbox one x 2500 liraya oyun pc düşünen bir çok kişiye güzel alternatif bence. Ps4 pro olmasa alırdım.
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birvarmışbiryokmuş 5 ay
Sadece algı oyunu yapıyorlar indirim falan yok önce bindiriyorlar sonra şok indirim diyerek normalin 10 lira aşağısına satıyorlar
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DH Misafiri 5 ay
Yaa şu olayı da dine alet etmeyin. Amerika'yı da kendimize benzetme çabası ilginç. Adamlar cadılar bayramını da kutluyor. o zaman onu da kutlamasınlar. Bu kadar dar çerçeden at gözlüğü bakmayın. Kara Cuma demekle mübarek cuma kara olmuyor.
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a_y_k_u_t 5 ay
Bir tost makinesi alıcaktım normalde 250 liraydı. Bu indirimlerle birlikte 270 liraya düşmüş teşekkürler (:
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DH Misafiri 6 ay
AT YALANI BİLMEM NE YAPIYORLAR ZATEN İNANANI.
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Tengrist 6 ay
Bir ik tane insaflı satıcı var onun dışına gerisi traş
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ozancn 6 ay
Amerika sınırları dışında Black Friday'in sadece adı var :)
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badboy3304 6 ay
İndirim bahane,ekonomiii şahane DOSTUUUMMM....
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