Black Friday indirimlerini (Kara Cuma) tek bir yerden takip edin: indirimkuponum.net

11.11 indirimleri ve 23 Kasımda gerçekleşecek olan n11.com ve Aliexpress kampanya düzenlerken, Black Friday’a hemen hemen her marka ve sitenin katılımı bekleniyor. Yapacağınız alışverişin bekleme şansı var ise bu iki güne ertelemenizi öneririz. 2017 Black Friday günü yapılan büyük indirimlere katılım bu sene daha çok artacak gibi görünüyor. E-ticaret pazarının son 5 yılda büyümesi hızlanarak devam ediyor! Rakamlar ve satışlar her ne kadar artış gösterse de online pazardaki rekabet giderek kızışıyor. Hal böyle olunca da bu rekabet, tüketicinin yüzünü güldürüyor. Online satışlardaki fiyatlar fiziksel mağazalara göre baya uygun olup birde bunun üzerine eklenen indirim kuponu ve kampanyalar ile tüketici, daha uyguna alışverişini tamamlıyor. Yaklaşanve 23 Kasımda gerçekleşecek olan Black Friday indirimleri için şimdiden kuponları toplamaya başlayabilirsiniz. 11.11 içinkampanya düzenlerken, Black Friday’a hemen hemen her marka ve sitenin katılımı bekleniyor. Yapacağınız alışverişin bekleme şansı var ise bu iki güne ertelemenizi öneririz. 2017 Black Friday günü yapılan büyük indirimlere katılım bu sene daha çok artacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl bazı kesimler tarafından tepki alsa da markalar, Black Friday (Kara Cuma) yerine Efsane Cuma İndirimleri, Muhteşem Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle kampanyaya katıldı. Bu sene oranların daha fazla büyümesini bekliyoruz. Her ne kadar diğer ülkelerdeki kadar indirimler uygulanmasa da katılım ile birlikte indirim oranlarının her yıl daha fazla arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Hepsiburada’nın satış rekorları kırdığı bugün için şimdiden kampanya ve kodları takip etmeye başlayabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz kupon sitesi üzerinden tüm Black Friday kampanya ve kuponlarına ulaşabilirsiniz.

Alibaba grubunun Black Friday'e alternatif olarak çıkardığı 11.11 Alışveriş festivali de tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bu 11.11 indirimlerini de N11.com üzerinden ve mobil uygulamasından, Aliexpress.com’dan ve Mobil uygulamasından takip edebildiğiniz gibi indirim kuponum üzerinden de kuponları takip edebilir ve toplayabilirsiniz. Alibaba grubunun 2017 11.11 indirimleri sırasında tam 25,3 milyar dolarlık satış yaparak büyük bir rekor kırmıştı! Aynı şekilde bu sene yeni bir rekor gelebilir. Bu rakam, ABD’de 2016’da gerçekleşen Black Friday ve Cyber Monday alışveriş bayramları sırasında yapılan satış miktarlarının toplamından daha fazla.



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