Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry 10 cihazlarının ekran çözünürlükleri belli oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
18
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry 10'un piyasada yerini alması için 2013'ün ilk ayları işaret edilse de RIM, ilk cihazlar neredeyse tamamlamış durumda.

İlk etapta, BlackBerry 10 işletim sistemini ile çalışan 2 farklı cihaz geliştirdiği bilinen RIM, uygulama geliştiricilerine açıkladığı ekran çözünürlüğü ile birlikte bu cihazlar için geliştirilecek uygulamaların çözünürlükleri de belirlenmiş oldu. Tamamen dokunmatik ekranlı cihazda ekran çözünürlüğü 1280 x 720 olarak belirtilirken, QWERTY klavyeli modelde ise çözünürlüğün 720 x 720 olacağı belirtildi. RIM, hali hazırda 1280 x 768 çözünürlüğünde uygulama geliştiren geliştiricilere de alttan ve üstte 24'er piksel çıkarmalarını tavsiye etti. 

Cihazlarını neredeyse tamamlayan ve uygulamalar üzerinde yoğunlaşan RIM'in büyük umutlar bağladığı BlackBerry 10 ile beraber bu konuda rakiplerine karşı ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://devblog.blackberry.com/2012/08/blackberry-10-screen-resolutions/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
720x720 anlaşılan klavyeli modeller kare ekranlı olacak,modeller çıksın görelim.
Söylenenlere göre yeni cihazlar TI omap 5 işlemciler kullanacakmış,playbookta omap kullandığını düşünürsek doğru olabilir ve çok iyi olur çünkü omap 5 ler a15 tamamen mimari ile geliyor.Donanım açısından üst modellerin iyi olacağı belli ama asıl önemli kısım Bb10 ne kadar iyi oldu.Açıkçası qnx gömülü olması yazılımın çok iyi çalışmasını sağlar,playbook en stabil tabletlerden biri,ayrıca harika bir arayüze sahipler webosda gördüğümüz pencerelere dayanan güzel arayüz,ios kadar sade ve sıkıcı değil android kadar karmaşık ve kullanması uğraştırıcı değil.Ben hala umutla bakıyorum Blackberry e, rim öldü bitti diyenler var ama onlara bakacak olursak microsoft,nokia ölmüştü,android çıktığında ios ölmüştü vs.
720x720 anlaşılan klavyeli modeller kare ekranlı olacak,modeller çıksın görelim.Söylenenlere göre yeni cihazlar TI omap 5 işlemciler kullanacakmış,playbookt...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uachony indispensable 7 yıl
Bastır BB
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 7 yıl
Konu Dışı'nda bir replik var takılanlar bilir; "Tutmaz" Blackberry artık bitti.(kullanıcısı olmama rağmen söylüyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmckr 7 yıl
Ciktigi gibi 9900'dan bb10 klavyeli modele gececegim. Ama 720x720 ilginc olmus. Gormek lazim eger ekran boyutlarindan dolayi kotu bir cihaz olursa fiziksel klavye kullanmayi sevenler uzun sure bb10 kullanmayacaktir diye dusunuyorum ( en azindan kendim icin oyle dusunuyorum).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
blackberry tekrar eskisi gibi olacak eminim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Her ne kadar kalite olarak çok beğensemde yanlış stratejilerinin kurbanı oldular ve bunlar batmaktan kurtarmanın son cabaları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Esposito Bandolero 7 yıl
telefon alacaktım bb dokunmatik olanı cazip geldi çıksın helede onada bakarız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
Hisse olayından sonra BB gözümden düştü. Umarım tam dokunmatiklerde dudak uçuklatacak bir tasarım yapar da bi silkelenir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
android137 7 yıl
Bende bu cihazlari merakla bekliyorum bence blackberry bu cihazlarla baya bir ilerleme kaydedicek suan ki cihazlari bile mesaj ve sosyal ag icin gayet yeterli geliyor bana ki bunu 9300 kullanan biri olarak soyluyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cellman406 7 yıl
Doğru yoldalar. BB10 OS benim için gerçekten merak uyandırıcı. Donanım tat vermiyor iOSu gördükten sonra..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iskocyall 7 yıl
Rimi kullanan unlu sayisida fazla yeni cilacak modelleri icin bu kozunu kullanmali bence tabi...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3369 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber ve blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCU II TOP ekran kartı video inceleme 7 yıl Panasonic TX-L55DT50E video inceleme "Panasonic'in 55" yeni nesil akıllı televizyonu ve sinema sistemleri mercek altında" 7 yıl Western Digital Red 2 TB NAS disk sürücü video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim