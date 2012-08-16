BlackBerry 10 cihazlarının ekran çözünürlükleri belli oldu

BlackBerry 10'un piyasada yerini alması için 2013'ün ilk ayları işaret edilse de RIM, ilk cihazlar neredeyse tamamlamış durumda.





İlk etapta, BlackBerry 10 işletim sistemini ile çalışan 2 farklı cihaz geliştirdiği bilinen RIM, uygulama geliştiricilerine açıkladığı ekran çözünürlüğü ile birlikte bu cihazlar için geliştirilecek uygulamaların çözünürlükleri de belirlenmiş oldu. Tamamen dokunmatik ekranlı cihazda ekran çözünürlüğü 1280 x 720 olarak belirtilirken, QWERTY klavyeli modelde ise çözünürlüğün 720 x 720 olacağı belirtildi. RIM, hali hazırda 1280 x 768 çözünürlüğünde uygulama geliştiren geliştiricilere de alttan ve üstte 24'er piksel çıkarmalarını tavsiye etti.





Cihazlarını neredeyse tamamlayan ve uygulamalar üzerinde yoğunlaşan RIM'in büyük umutlar bağladığı BlackBerry 10 ile beraber bu konuda rakiplerine karşı ne kadar başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://devblog.blackberry.com/2012/08/blackberry-10-screen-resolutions/