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BlackBerry Bold 9780 için yeni tanıtım videosu yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,3b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden RIM, BlackBerry serisinin yüksek satış başarısı elde eden modeli Bold 9700'ün yerini alması beklenen Bold 9780'le ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınlado. 2.4-inç büyüklüğünde ve 480 x 460 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan akıllı telefon, 624MHz işlemci kullanıyor ve 512MB RAM ile geliyor.

5 Megapiksel çözünülürlüğünde oto-fokus özellikli ve LED Flash destekli kameraya sahip olan tetelefonda, kablosuz iletişim için Bluetooth 2.1 ve WiFi 802.11n teknolojilerine yer verildiğini görüyoruz. 16GB'a kadar microSD kart desteği sunan telefonun en dikkat çekici yeniliği ise işletim sistemi tarafından yapılan BlackBerry OS 6.0 güncellemesi.

RIM tarafından hazırlanan tanıtım videosunun doğruladığı bir detay olarak Bold 9780, yeni işletim sistemiyle birlikte WebKit tabanlı tarayıcısı ile daha gelişmiş web deneyimi vaad ediyor.




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BarGoS 8 yıl
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