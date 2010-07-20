BlackBerry Storm 3 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı

RIM'in Blackberry Storm serisinin yeni üyesi olacak olan Blackberry Storm 3 hakkında bazı detaylar ve teknik bilgiler ortaya çıktı. Açığa çıkan bilgiler ışığında, tasarım anlamında çok büyük bir yenilik olmayacak gibi görünüyor. Teknik anlamda ise Blackberry Storm 3 dikkatleri üzerine çekebilecek zira, Blackberry Storm 3'te bellek miktarı 512 MB'a çıkarılmış ve bu miktar bir önce model olan Blackberry Storm 2'nin iki katı olarak belirtiliyor. Bellek miktarının dışında, RIM'in Blackberry 6 işletim sistemine ev sahipliği yapacak olan Blackberry Storm 3'te kameranın 5 Mp olması bekleniyor. WiFi 802.11n kullanacağı belirtilen Blackberry Storm 3'te yeni bir WebKit tarayıcısı kullanılacak. RIM, Blackberry Storm 3'te dikkat çeken bir diğer özellik ise 3G mobil hotspot desteği olarak belirtiliyor.Blackberry Storm 3 ile ilgili daha detaylı bilgilerin önümzüdeki günler içinde çıkması bekleniyor.

Blackberry Storm 2