Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Storm 3 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı

BlackBerry Storm 3'un bazı detayları gün ışığına çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,2b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry Storm 3 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

RIM'in Blackberry Storm serisinin yeni üyesi olacak olan Blackberry Storm 3 hakkında bazı detaylar ve teknik bilgiler ortaya çıktı. Açığa çıkan bilgiler ışığında, tasarım anlamında çok büyük bir yenilik olmayacak gibi görünüyor. Teknik anlamda ise Blackberry Storm 3 dikkatleri üzerine çekebilecek zira, Blackberry Storm 3'te bellek miktarı 512 MB'a çıkarılmış ve bu miktar bir önce model olan Blackberry Storm 2'nin iki katı olarak belirtiliyor. Bellek miktarının dışında, RIM'in Blackberry 6 işletim sistemine ev sahipliği yapacak olan Blackberry Storm 3'te kameranın 5 Mp olması bekleniyor. WiFi 802.11n kullanacağı belirtilen Blackberry Storm 3'te yeni bir WebKit tarayıcısı kullanılacak. RIM, Blackberry Storm 3'te dikkat çeken bir diğer özellik ise 3G mobil hotspot desteği olarak belirtiliyor.Blackberry Storm 3 ile ilgili daha detaylı bilgilerin önümzüdeki günler içinde çıkması bekleniyor.

 

BlackBerry Storm 3 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

 

Blackberry Storm 2


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stormhan 8 yıl
Storm storm storm...Bizim icin storm huzun cemberinde bir sevdadir.Ins BB Storm 3 gelir BB icin bir farktır yaa Storm farklı bi kitleye hitap eder sevelim sevmeyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dochollywood 8 yıl
Valla gördüğüm en güzel blackberry. Kendisini de görmek dileğiyle. Hala ortada yok galiba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 9 yıl
Storm un en kotu ozelligi basmatik olmasi, bold series forever :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
Şu surepress saçmalığını terketmediği sürece Storm beş para etmez bir cihazdır. Tabii bu benim fikrimdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Halen daha görüntülü konuşma desteklenmiyor ve Uygulamaları yetersiz. Bunların dışında sade ve kullanıcı dostu arabirimiyle fark yaratan bir telefon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Catharacta Skua 9 yıl
Benim icin blackberry bold ve bold2 dir. Blackberry denildigi zaman qwerty klavyesi ile akla geliyor. En azından benim icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bırak allah aşkına ilk 2si ne kopardı da 3üncü ne kopartacak. boldların yarısı kadar beğenmiyorum stormları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Calderon_ 9 yıl
umarım iyi olur ama stromlardan fazla umudum yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rcelik21 9 yıl
3. Fırtına kopacak, Storm 3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15182 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim