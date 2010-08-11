BlackBerry Tablet, 499$ seviyesinden satışa sunulabilir

Arap ülkeleri tarafından arka arkaya gelen yasaklamalar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan RIM, BlackBerry markalı tablet bilgisayarı için çalışmalarını sürdürüyor. Firma tarafından BlackPad olarak isimlendirilmesi beklenen tablet bilgisayarın yıl sona ermeden satışa sunulması beklenirken, merak edilen detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

Kasım ayında lanse edilmesi planlanan BlackPad için RIM'in, Quanta ile anlaştığı belirtiliyor. Quanta'nın bu yıl 2 milyon, 2011'de ise 8 milyon BlackPad üreteceği belirtiliyor. 9.7-inç ekrana sahip olması beklenen yeni tablete Marvell tarafından geliştirilen 1GHz hızındaki işlemci (ARM Cortex A8?) güç verecek ve hem 3G hem de WiFi desteği sunulacak.

Diğer özellikleri arasında Bluetooth ve çift kamera gibi detaylara yer verilecek BlackPad'in fiyatı için henüz resmi bilgi olmasa da 499$ seviyesinden sunulacağı üzerinde duruluyor.