BlackBerry güvenliği Galaxy cihazlarına geliyor





Son yıllarda Knox güvenlik platformu ile kurumsal pazara yönelik önemli hamleler yapan Samsung, pazarın diğer bir önemli oyuncusu BlackBerry ile işbirliği yapıyor.





Bir süre önce Knox platformunun hacklenmeye açık olduğu bilgisi gelmiş ve BlackBerry patronu John Chen de Knox platformunun güvenlik konusunda zaafiyetler yaşayabileceğini açıklamıştı. Anlaşılan Chen'in açıklamaları Samsung'u oldukça etkilemiş.





Yapılan işbirliği kapsamında kurumlara sunulan BES12 güvenlik platformu Knox platformuna entegre edilecek. Böylece kişisel ve kurumsal veriler birbirine müdahale etmeden kesin bir şekilde birbirinden ayrılacak, güvenlik açısından zayıf uygulamaların sistemi hacklenmeye açık hale getirmesinin önüne geçilecek ve çekirdek seviyesinde yeni güvenlik uygulamaları işleme konulacak.





Samsung bu işbirliği ile en güçlü Android güvenlik sistemini sunmaya başlayacağını belirtiyor. BES12 platformunun Galaxy cihazlarına dağıtımı ise gelecek yıl başlarında başlayacak.

http://press.blackberry.com/press/2014/blackberry-and-samsung-partner-to-provide-end-to-end-security-fo.html