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BlackBerry güvenliği Galaxy cihazlarına geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry güvenliği Galaxy cihazlarına geliyor

Son yıllarda Knox güvenlik platformu ile kurumsal pazara yönelik önemli hamleler yapan Samsung, pazarın diğer bir önemli oyuncusu BlackBerry ile işbirliği yapıyor. 

Bir süre önce Knox platformunun hacklenmeye açık olduğu bilgisi gelmiş ve BlackBerry patronu John Chen de Knox platformunun güvenlik konusunda zaafiyetler yaşayabileceğini açıklamıştı. Anlaşılan Chen'in açıklamaları Samsung'u oldukça etkilemiş. 

Yapılan işbirliği kapsamında kurumlara sunulan BES12 güvenlik platformu Knox platformuna entegre edilecek. Böylece kişisel ve kurumsal veriler birbirine müdahale etmeden kesin bir şekilde birbirinden ayrılacak, güvenlik açısından zayıf uygulamaların sistemi hacklenmeye açık hale getirmesinin önüne geçilecek ve çekirdek seviyesinde yeni güvenlik uygulamaları işleme konulacak. 

Samsung bu işbirliği ile en güçlü Android güvenlik sistemini sunmaya başlayacağını belirtiyor. BES12 platformunun Galaxy cihazlarına dağıtımı ise gelecek yıl başlarında başlayacak.  

http://press.blackberry.com/press/2014/blackberry-and-samsung-partner-to-provide-end-to-end-security-fo.html Yorum Yaz
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Mianfei 5 yıl
Yav hehe samsung sen blackberry güvenliği getirsen ne olacak ? Once su bloatwareleri kaldirip ver telefonu resmen su aptal saptal seyleri silmek icin rootluyoruz telefonu. Bide touchwiz cpu kontrolu kapamak icin. Senin güvenlikten cok once halletmen gereken dunya şey var be yavrum
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N0YAN 5 yıl
hadi bakalım, samsung son 4 yılda mobil anlamda çok yol aldı
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alemburda34 5 yıl
Gelecek yila kadar hack yemezse tabi.
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