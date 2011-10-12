BlackBerry internet kesintileri yatırımcıları isyan ettirdi





Bir dönemin en gözde akıllı telefonları olan BlackBerry modellerini üreten Kanadalı RIM firması son dönemlerde akıllı telefon pazarında kayıplar, işten çıkarmalar, yatırımcıların şikayetleri ve satın alma dedikoduları nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Firmanın iki gündür mücadele ettiği son problem Blackberry internet servisi BIS’de yaşanan bağlantı kopmaları. Duruma hemen müdahale eden RIM sorunu kısmen gidermiş olsa da yeni bir kopma olayı daha yaşandı. Son gelen raporlara göre Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri internete giremiyor, mail ve BBM mesajı gönderemiyor.





Twitter hesabından RIM problemin üzerinde çalışıldığını duyurdu. T-Mobile İngiltere, Vodafone Mısır, Batelco Bahreyn ve Safaricom Kenya temsilcileri müşterilerinin problemden etkilendiğini doğruluyor.





RIM kısa sürede problemi gidermek için uğraşıyor ancak kendi yatırımcılarından da büyük tepkiler alıyor. Bir aydır yönetimi eleştiren en etkili RIM yatırımcısı Jaguar Financial bu kez diğer BlackBerry hissedarlarının da desteğini alarak sesini yükseltti. Böylece RIM’i karşısında alan hissedarların oranı firmanın toplam hisse değerinin yüzde 8’ine ulaşmış oldu. Grup kısa süre içerisinde bir araya gelerek bazı kararlarını açıklayacak.





Reuters’in haberine göre Jaguar CEO’su Vic Alboini firmanın derhal değer artırımına giderek hissedarların zararlarını karşılamasını istiyor. Değer artırımı kavramının içinde patentlerin ve gerekirse tüm şirketin satılması dahil edilmiş. Alboini ayrıca eş CEO’lar Mike Lazaridis ve Jim Balsillie’nin görevden el çektirilmesi ile başlayacak bir dizi değişiklik talep ediyor. Açıklanacak olan kararların bazıları bunlar.





RIM firmasının mücadele etmesi gereken pek çok konu var ve özellikle yatırımcıların talepleri karşılanmazsa daha zor günler yaşanabilir.