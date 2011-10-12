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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry internet kesintileri yatırımcıları isyan ettirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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 Bir dönemin en gözde akıllı telefonları olan BlackBerry modellerini üreten Kanadalı RIM firması son dönemlerde akıllı telefon pazarında kayıplar, işten çıkarmalar, yatırımcıların şikayetleri ve satın alma dedikoduları nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. 
Firmanın iki gündür mücadele ettiği son problem Blackberry internet servisi BIS’de yaşanan bağlantı kopmaları. Duruma hemen müdahale eden RIM sorunu kısmen gidermiş olsa da yeni bir kopma olayı daha yaşandı. Son gelen raporlara göre Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgeleri internete giremiyor, mail ve BBM mesajı gönderemiyor.

Twitter hesabından RIM problemin üzerinde çalışıldığını duyurdu. T-Mobile İngiltere, Vodafone Mısır, Batelco Bahreyn ve Safaricom Kenya temsilcileri müşterilerinin problemden etkilendiğini doğruluyor.

RIM kısa sürede problemi gidermek için uğraşıyor ancak kendi yatırımcılarından da büyük tepkiler alıyor. Bir aydır yönetimi eleştiren en etkili RIM yatırımcısı Jaguar Financial bu kez diğer BlackBerry hissedarlarının da desteğini alarak sesini yükseltti. Böylece RIM’i karşısında alan hissedarların oranı firmanın toplam hisse değerinin yüzde 8’ine ulaşmış oldu. Grup kısa süre içerisinde bir araya gelerek bazı kararlarını açıklayacak.

Reuters’in haberine göre Jaguar CEO’su Vic Alboini firmanın derhal değer artırımına giderek hissedarların zararlarını karşılamasını istiyor. Değer artırımı kavramının içinde patentlerin ve gerekirse tüm şirketin satılması dahil edilmiş. Alboini ayrıca eş CEO’lar Mike Lazaridis ve Jim Balsillie’nin görevden el çektirilmesi ile başlayacak bir dizi değişiklik talep ediyor. Açıklanacak olan kararların bazıları bunlar.

RIM firmasının mücadele etmesi gereken pek çok konu var ve özellikle yatırımcıların talepleri karşılanmazsa daha zor günler yaşanabilir.

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DH Misafiri 8 yıl
Benim anlamadigim su, neden BlackBerrydeki tum servisler BIS yolu ile calisiyor? tamam BlackBerry Messengeri anladik, ama neden Whatsapp, internet taraycisi vs. calismiyor? Internet taraycisi HTTP:80 kullanmasi gerekiyor, neden BIS sunucusundan gecmesi gerekiyor? WhatsApp'tada ayni sorun..
Android yada iOS'te bildigim tum yazilimlar kendi servisinde calisiyor.. eger WhatsApp sunucusu calismiyorsa halen internete girmen mumkundur...
bu BlackBerry'nin arkasindaki RIM sirketi kullanicilari kendine bagli olmasini istiyor, baska birsey degil..!!
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Campeón 8 yıl
100 $ hediye paketi yapıp kandırmaya çalışıyorlar heralde yarısı oyun doğru düzgün programda sunulmamış.
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BayZagor 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Benim anlamadigim su, neden BlackBerrydeki tum servisler BIS yolu ile calisiyor? tamam BlackBerry Messengeri anladik, ama neden Whatsapp, internet taraycisi vs. calismiyor? Internet taraycisi HTTP:80 kullanmasi gerekiyor, neden BIS sunucusundan gecmesi gerekiyor? WhatsApp'tada ayni sorun..

Android yada iOS'te bildigim tum yazilimlar kendi servisinde calisiyor.. eger WhatsApp sunucusu calismiyorsa halen internete girmen mumkundur...

bu BlackBerry'nin arkasindaki RIM sirketi kullanicilari kendine bagli olmasini istiyor, baska birsey degil..!!

Bissiz tarayıcıda istediğim gibi gezinip app world den indirdiğim programları(RIM'e ait olmayan) kullanabiliyorum.Benim bb'mde anormallik yoksa bu böyle.
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yunus1476 8 yıl
semo_86
yunus1476bis dayatması olması kullanımı potansiyeli dahada artabilir şu zamanda artık apple ve android pazar sahibyken başka türlü bir kurtuluş görmyorum rim için ilk blackberry 900o kullandığımda cok sevmiştim sırf bis dayatması yüzünden sattım cihazı cok sacma cünkü asırı hemde
Saçma değil sadece mantığı farklı. Bis sisteminin de artıları ve eksileri var.

ne artısı var karşim
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semo_86 8 yıl
yunus1476
bis dayatması olması kullanımı potansiyeli dahada artabilir şu zamanda artık apple ve android pazar sahibyken başka türlü bir kurtuluş görmyorum rim için ilk blackberry 900o kullandığımda cok sevmiştim sırf bis dayatması yüzünden sattım cihazı cok sacma cünkü asırı hemde

Saçma değil sadece mantığı farklı. Bis sisteminin de artıları ve eksileri var.
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yunus1476 8 yıl
bis dayatması olması kullanımı potansiyeli dahada artabilir şu zamanda artık apple ve android pazar sahibyken başka türlü bir kurtuluş görmyorum rim için ilk blackberry 900o kullandığımda cok sevmiştim sırf bis dayatması yüzünden sattım cihazı cok sacma cünkü asırı hemde
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Xagdas 8 yıl
RIM gitti gider...
İlk çağ
Orta çağ
Yeni çağ
Yakın çağ
Android çağı...
İmza : iDevice Kolleksiyoncusu
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