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BlackBerry ve Google'dan büyük işbirliği

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry ve Google'dan büyük işbirliği

Bir süredir BlackBerry firmasının Android platformuna daha çok yakınlaştığı ve yakın gelecekte bir Android akıllı telefonu üreteceği iddiaları sık sık gündeme geliyor. BlackBerry doğrudan bu iddiaları kabul etmese de yaptığı hamleler ile bu iddiaları güçlendiriyor. 

Son gelen bilgilere göre kurumlara yönelik Android cihazlarında güvenliği geliştirmek için BlackBerry ve Google işbirliğine gidiyor. Google'ın Android 5.0 işletim sistemindeki güvenlik özellikleri ile BlackBerry'nin BES 12 platformu bu anlamda güçlerini birleştirecek. 

Google'ın kurumlara sunduğu güvenlik çözümlerinde kurumsal çalışanların Android cihazlarındaki kişisel arayüzleri BT yöneticileri tarafından bloke ediliyor ve kurumsal arayüzlere geçiş sağlanıyordu. 

Yeni işbirliği ile buna ek olarak cihazların sıfırlanmasından kurumsal uygulamaların uzaktan yüklenebilmesine kadar tam bir kontrol sağlanacak. Tüm çalışanlar kişisel cihazları ne olursa olsun aynı kurumsal deneyimi yaşayacak. Ayrıca tüm BT yöneticileri de aynı kontrol tecrübesine sahip olacak. 

Bunun yanında takvim, rehber gibi ögelerin şifrelenmesi, zararlı yazılımlardan korunma, kişisel verilere şirket tarafından erişimin engellenmesi, donanım seviyesinde şifreleme gibi çeşitli yenilikler de cihazlara sunulacak. Ayrıca Google Play for Work kurumsal mağazası da daha iyi bir şekilde cihazlara entegre edilecek. 

İki firmanın bu yeni ortaklığının hangi cihazda boy göstereceği açıklanmadı. Ancak BlackBerry'nin "Ancak güvenliğini sağladığımızda bir Android cihaz üretebiliriz" açıklaması hatırlandığında yıl sonuna doğru Android işletim sistemli bir BlackBerry cihazının bunun ilk örneği olacağı tahminini yapabiliriz.  

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-and-Google-shake-hands-on-Android-focused-enterprise-partnership_id71378 Yorum Yaz
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mcebi001 4 yıl en beğenilen
İşin içinde güvenlik yoksa orada da blackberry olmaz...
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RioDeJaneiro 4 yıl
Google ile BlackBerry in işbirliği yapması normal görmüyorum.Kesin başka bir düşünce var bunun altında.Ne anlaşma yapıldı acaba bu kasar süre sonra bu karara varıldı bekleyip göreceğiz zira güvenlikte blackberry ön plana geldiği halde iPhone düşüş yaşar buda normal değil.
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BaşkomserBehzat 4 yıl
Blackberry in çoşmasi icin Çinlilerle işbirligi ve android e geçmesi şart eski Bbery cilerden kim kaldi.Benim ikinci telefonum haric bir tane Bbery görmedim meydanda
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adını nick koydum 4 yıl
Androidin güvenlik sorunu var diye tutturdular gene elma ve böğürtlen fanları. 4 yıldır Android kullanıyorum bi benim bilgilerim çalınmadı galiba
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elektrosenol 4 yıl adını nick koydum
adını nick koydum

Androidin güvenlik sorunu var diye tutturdular gene elma ve böğürtlen fanları. 4 yıldır Android kullanıyorum bi benim bilgilerim çalınmadı galiba


İlla bilgilerinizin çalınması şart değil. Kimi virüs ve trojanlar var Android ' te telefona kurulunca cihaz kasım kasım kasılıyor. Kimisi ise sizin haberiniz olmadan değişik yerlere mesaj gönderiyor, arama yaptırabiliyor. Kimisi ise sizi değişik servislere (enstantene servisleri) sizin ''izin ve haberiniz olmadan'' üye ediyor ve ücre t alıyor. Android kısmen arka planında ne idüğü belirsiz bir işletim sistemi olduğu için kurulan trojan uygulamalar size durduk yere reklam çıkartabiliyor , bu reklamlara yanlışlıkla veya merak edip dokunduğunuzda size yüksek meblağlı sms ler göndertebiliyor. Android marketin çakma ve hayli virüslü uygulama taşıdığını söylemeye gerek bile yok. Bugün hangi sistemi kullanırsanız kullanın , eğer bilinçli biriyseniz zaten virüs kolay kolay girmez ama Android kullanan herkes sizin kadar bilinçli olmayabilir.
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307kd 4 yıl adını nick koydum
adını nick koydum
Androidin güvenlik sorunu var diye tutturdular gene elma ve böğürtlen fanları. 4 yıldır Android kullanıyorum bi benim bilgilerim çalınmadı galiba


Olay bilgi çalınması değil, olay tüketici profilinizin çıkarılması. Örneğin chrome ve arama motoru olarak google kullanıyorsanız dikkat etmişsinizdir bir ürünle ilgili arama yaparsanız daha sonra hangi siteye girerseniz girin her tarafta o ürün ile ilgili reklamlar karşınıza çıkmaya başlar. Güvenlik dediğimiz en çok da bu işte. Takip ediliyorsunuz sürekli ve profiliniz oluşturuluyor.
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acbold 4 yıl
OverClocK1ng
Yaw, şu RIM i Google satın alsa da güvenlik özelliklerinden faydalanarak Androidi daha güvenli bir platform haline getirmek için kullansa.Veya ortak amaç için birleşseler falan...

Blackberry'i bu yüzden piyasadan silen adamların eline firmanın tapusunu verince nasıl bir güvenlik bekleyebiliriz :)
Blackberry mobile pazarın tamamını ele geçirme tehlikesine karşı adamlar yeni işletim sistemi yazmak yerine kıytırık bir açık kaynak yazılımı aldılar. Ve anlam verilemeyecek kalitede önem vererek geliştirdiler. Kısacası tribünlere oynadılar.Ve istediklerini aldılar.
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OverClocK1ng 4 yıl
Yaw, şu RIM i Google satın alsa da güvenlik özelliklerinden faydalanarak Android'i daha güvenli bir platform haline getirmek için kullansa.
Veya ortak amaç için birleşseler falan...
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erciyesliahmo 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Yaw, şu RIM i Google satın alsa da güvenlik özelliklerinden faydalanarak Android'i daha güvenli bir platform haline getirmek için kullansa.
Veya ortak amaç için birleşseler falan...

Arkadaşım sen telefonlarla ilgili lütfen yorum yapma anlamadığın besbelli
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WB 4 yıl
Yuzyilin en kotu mobil isletim sistemidir blackberry os, telefonun kazmaligi ile de birlesince insani cileden cikartir, ruhsal saglik dusmanidir..
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elektrosenol 4 yıl WB
WB

Yuzyilin en kotu mobil isletim sistemidir blackberry os, telefonun kazmaligi ile de birlesince insani cileden cikartir, ruhsal saglik dusmanidir..

Nasıl bakarsan öyle görürsün derler ya sizinkide o hesap. Herneyse siz fikrinizi belirtmişsiniz en nihayetinde, bende belirteyim.

Benim içinde Android yüzyılın en kötü ,dandik , çöp denilebilecek bir işletim sistemi. Blackberry gibi saygın bir firmanın gizliliğe saygı duymayan virüs ve ajan içerikli firmalarla iş yapmamasını yeğlerim. Android ve google zaten özünde güvenliksiz olduğu için Blackbery temenni ederim ki doğru olanı yapar.
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307kd 4 yıl WB
WB

Yuzyilin en kotu mobil isletim sistemidir blackberry os, telefonun kazmaligi ile de birlesince insani cileden cikartir, ruhsal saglik dusmanidir..

Adım gibi eminim eski bir Blackberry kullanmış onun yorumunu yapıyorsundur. Yani 3-4 yıl önceki cihazın yorumunu şimdi yapıyorsundur. Blackberry 10 kullanan hiç kimse bu yorumu yapmaz çünkü. Sevmeyebilir ama bu yorumu yapmaz. Eski işletim sistemi hakikaten insanı çileden çıkartıyordu ama blackberry 10 yüzyılın en iyi işletim sistemidir. Hem Android hem de IOS kullandım ikisini topla 5 le çarp bir Blackberry 10 etmez. Android in yavaşlığı, şişmesi vs IOS un da odun gibi arayüzü varken Blackberry e kötü demek büyük bir haksızlık....
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hasanandnexus 4 yıl
Obama'nın blackberry kullanmasına şaşmamalı.
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mcebi001 4 yıl en beğenilen
İşin içinde güvenlik yoksa orada da blackberry olmaz...
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
İşin içinde google varsa orada güvenlik ve veri gizliliği olmaz.
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