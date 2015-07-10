BlackBerry ve Google'dan büyük işbirliği

Bir süredir BlackBerry firmasının Android platformuna daha çok yakınlaştığı ve yakın gelecekte bir Android akıllı telefonu üreteceği iddiaları sık sık gündeme geliyor. BlackBerry doğrudan bu iddiaları kabul etmese de yaptığı hamleler ile bu iddiaları güçlendiriyor.





Son gelen bilgilere göre kurumlara yönelik Android cihazlarında güvenliği geliştirmek için BlackBerry ve Google işbirliğine gidiyor. Google'ın Android 5.0 işletim sistemindeki güvenlik özellikleri ile BlackBerry'nin BES 12 platformu bu anlamda güçlerini birleştirecek.





Google'ın kurumlara sunduğu güvenlik çözümlerinde kurumsal çalışanların Android cihazlarındaki kişisel arayüzleri BT yöneticileri tarafından bloke ediliyor ve kurumsal arayüzlere geçiş sağlanıyordu.





Yeni işbirliği ile buna ek olarak cihazların sıfırlanmasından kurumsal uygulamaların uzaktan yüklenebilmesine kadar tam bir kontrol sağlanacak. Tüm çalışanlar kişisel cihazları ne olursa olsun aynı kurumsal deneyimi yaşayacak. Ayrıca tüm BT yöneticileri de aynı kontrol tecrübesine sahip olacak.





Bunun yanında takvim, rehber gibi ögelerin şifrelenmesi, zararlı yazılımlardan korunma, kişisel verilere şirket tarafından erişimin engellenmesi, donanım seviyesinde şifreleme gibi çeşitli yenilikler de cihazlara sunulacak. Ayrıca Google Play for Work kurumsal mağazası da daha iyi bir şekilde cihazlara entegre edilecek.





İki firmanın bu yeni ortaklığının hangi cihazda boy göstereceği açıklanmadı. Ancak BlackBerry'nin "Ancak güvenliğini sağladığımızda bir Android cihaz üretebiliriz" açıklaması hatırlandığında yıl sonuna doğru Android işletim sistemli bir BlackBerry cihazının bunun ilk örneği olacağı tahminini yapabiliriz.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-and-Google-shake-hands-on-Android-focused-enterprise-partnership_id71378