BlackBerry ve Google'dan büyük işbirliği

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Bir süredir BlackBerry firmasının Android platformuna daha çok yakınlaştığı ve yakın gelecekte bir Android akıllı telefonu üreteceği iddiaları sık sık gündeme geliyor. BlackBerry doğrudan bu iddiaları kabul etmese de yaptığı hamleler ile bu iddiaları güçlendiriyor.
Son gelen bilgilere göre kurumlara yönelik Android cihazlarında güvenliği geliştirmek için BlackBerry ve Google işbirliğine gidiyor. Google'ın Android 5.0 işletim sistemindeki güvenlik özellikleri ile BlackBerry'nin BES 12 platformu bu anlamda güçlerini birleştirecek.
Google'ın kurumlara sunduğu güvenlik çözümlerinde kurumsal çalışanların Android cihazlarındaki kişisel arayüzleri BT yöneticileri tarafından bloke ediliyor ve kurumsal arayüzlere geçiş sağlanıyordu.
Yeni işbirliği ile buna ek olarak cihazların sıfırlanmasından kurumsal uygulamaların uzaktan yüklenebilmesine kadar tam bir kontrol sağlanacak. Tüm çalışanlar kişisel cihazları ne olursa olsun aynı kurumsal deneyimi yaşayacak. Ayrıca tüm BT yöneticileri de aynı kontrol tecrübesine sahip olacak.
Bunun yanında takvim, rehber gibi ögelerin şifrelenmesi, zararlı yazılımlardan korunma, kişisel verilere şirket tarafından erişimin engellenmesi, donanım seviyesinde şifreleme gibi çeşitli yenilikler de cihazlara sunulacak. Ayrıca Google Play for Work kurumsal mağazası da daha iyi bir şekilde cihazlara entegre edilecek.
İki firmanın bu yeni ortaklığının hangi cihazda boy göstereceği açıklanmadı. Ancak BlackBerry'nin "Ancak güvenliğini sağladığımızda bir Android cihaz üretebiliriz" açıklaması hatırlandığında yıl sonuna doğru Android işletim sistemli bir BlackBerry cihazının bunun ilk örneği olacağı tahminini yapabiliriz.
http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-and-Google-shake-hands-on-Android-focused-enterprise-partnership_id71378 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İlla bilgilerinizin çalınması şart değil. Kimi virüs ve trojanlar var Android ' te telefona kurulunca cihaz kasım kasım kasılıyor. Kimisi ise sizin haberiniz olmadan değişik yerlere mesaj gönderiyor, arama yaptırabiliyor. Kimisi ise sizi değişik servislere (enstantene servisleri) sizin ''izin ve haberiniz olmadan'' üye ediyor ve ücre t alıyor. Android kısmen arka planında ne idüğü belirsiz bir işletim sistemi olduğu için kurulan trojan uygulamalar size durduk yere reklam çıkartabiliyor , bu reklamlara yanlışlıkla veya merak edip dokunduğunuzda size yüksek meblağlı sms ler göndertebiliyor. Android marketin çakma ve hayli virüslü uygulama taşıdığını söylemeye gerek bile yok. Bugün hangi sistemi kullanırsanız kullanın , eğer bilinçli biriyseniz zaten virüs kolay kolay girmez ama Android kullanan herkes sizin kadar bilinçli olmayabilir.
Olay bilgi çalınması değil, olay tüketici profilinizin çıkarılması. Örneğin chrome ve arama motoru olarak google kullanıyorsanız dikkat etmişsinizdir bir ürünle ilgili arama yaparsanız daha sonra hangi siteye girerseniz girin her tarafta o ürün ile ilgili reklamlar karşınıza çıkmaya başlar. Güvenlik dediğimiz en çok da bu işte. Takip ediliyorsunuz sürekli ve profiliniz oluşturuluyor.
Blackberry'i bu yüzden piyasadan silen adamların eline firmanın tapusunu verince nasıl bir güvenlik bekleyebiliriz :)
Blackberry mobile pazarın tamamını ele geçirme tehlikesine karşı adamlar yeni işletim sistemi yazmak yerine kıytırık bir açık kaynak yazılımı aldılar. Ve anlam verilemeyecek kalitede önem vererek geliştirdiler. Kısacası tribünlere oynadılar.Ve istediklerini aldılar.
Veya ortak amaç için birleşseler falan...
Arkadaşım sen telefonlarla ilgili lütfen yorum yapma anlamadığın besbelli
Nasıl bakarsan öyle görürsün derler ya sizinkide o hesap. Herneyse siz fikrinizi belirtmişsiniz en nihayetinde, bende belirteyim.
Benim içinde Android yüzyılın en kötü ,dandik , çöp denilebilecek bir işletim sistemi. Blackberry gibi saygın bir firmanın gizliliğe saygı duymayan virüs ve ajan içerikli firmalarla iş yapmamasını yeğlerim. Android ve google zaten özünde güvenliksiz olduğu için Blackbery temenni ederim ki doğru olanı yapar.
Adım gibi eminim eski bir Blackberry kullanmış onun yorumunu yapıyorsundur. Yani 3-4 yıl önceki cihazın yorumunu şimdi yapıyorsundur. Blackberry 10 kullanan hiç kimse bu yorumu yapmaz çünkü. Sevmeyebilir ama bu yorumu yapmaz. Eski işletim sistemi hakikaten insanı çileden çıkartıyordu ama blackberry 10 yüzyılın en iyi işletim sistemidir. Hem Android hem de IOS kullandım ikisini topla 5 le çarp bir Blackberry 10 etmez. Android in yavaşlığı, şişmesi vs IOS un da odun gibi arayüzü varken Blackberry e kötü demek büyük bir haksızlık....
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