Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry'den yılın üçüncü çeyreğinde 1.9 milyon adet akıllı telefon satışı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
364
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry'den yılın üçüncü çeyreğinde 1.9 milyon adet akıllı telefon satışı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri iken uyguladığı stratejiler nedeniyle son yıllarda dibe vuran ve pazar payının artık yüzde 1 civarında seyrettiği BlackBerry, bir ara ticari pazardan çekilmeyi bile düşünse de yeni CEO John Chen ile ikinci kez şansını denemek istemişti. Yeni CEO ile firmanın biraz toparlandığı görülüyor.

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1.9 milyon adet akıllı telefon satan BlackBerry, toplamda 793 milyon dolar gelir elde etti. Geçen çeyrekteki zararı da karşılayan firma faaliyet karı olarak 16 milyon dolar, net kar olarak da 6 milyon dolara imza atmayı başardı. Firmanın bu başarısında BlackBerry Passport amiral gemi modelinin etkisi de büyük oldu. 

Elde edilen gelirde yüzde 46 pay donanım bölümünün, yüzde 46 pay hizmet bölümünün, yüzde 8 pay ise yazılım bölümünün oldu. BES10 içi toplamda 6.5 milyon yeni lisans verildi. Firmanın nakit birikimi 3.1 milyar dolara yükseldi. 

John Chen son verilerde oldukça memnun ve önümüzdeki 8 çeyrek dönem boyunca kar elde etme stratejisinin ilk adımını attıklarını belirtiyor. Firma kurumlara yönelik yazılım ve servislerini genişletmeye devam edeceklerini belirtiyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/12/19/blackberry-sold-1-9-million-smartphones-in-q3/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ciginix 4 yıl
Şu markayı kullanmak istiyorum ama bir türlü tam istediğim türde bir cihaz çıkartmadılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Blackberry geri geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliik 4 yıl
Uygulama konusunda cikmaza giren firma. Fazla kullanici olmadigi icin uygulama gelistirenler ilgilenmiyor, kimse uygulama gelistirmedigi icinde kullanici sayisi azaliyor. Keske 2000'lerin sonunda azicik app worlde yatirim yapsalardi suan hersey cok farkli olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 4 yıl
Uygulama konusundaki sıkıntıları da atlatırlarsa eski blacberry geri döner. Çünkü telefonun satılmasına etki eden en büyük faktörlerden biri artık uyguluma sayısı oldu gibi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl darkhair
darkhair
Uygulama konusundaki sıkıntıları da atlatırlarsa eski blacberry geri döner. Çünkü telefonun satılmasına etki eden en büyük faktörlerden biri artık uyguluma sayısı oldu gibi

Blackberry telefonlar artik Android uygulamalarinin %90 ile calisiyor, kendi marketi ve Amazonun 250 binlik uygulama marketini saymiyorum bile.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakzekikara 4 yıl
Helal olsun adamlara tekrar geliyorlar. Bende artık iphone mu blackberry mi diye kararsız kalmak istiyorum. Zamank da geldi bence :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız" 4 yıl Donanım Haber: "Donanım var dediler geldik" 4 yıl 2si1 "Şükela" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim