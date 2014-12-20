BlackBerry'den yılın üçüncü çeyreğinde 1.9 milyon adet akıllı telefon satışı





Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri iken uyguladığı stratejiler nedeniyle son yıllarda dibe vuran ve pazar payının artık yüzde 1 civarında seyrettiği BlackBerry, bir ara ticari pazardan çekilmeyi bile düşünse de yeni CEO John Chen ile ikinci kez şansını denemek istemişti. Yeni CEO ile firmanın biraz toparlandığı görülüyor.





Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1.9 milyon adet akıllı telefon satan BlackBerry, toplamda 793 milyon dolar gelir elde etti. Geçen çeyrekteki zararı da karşılayan firma faaliyet karı olarak 16 milyon dolar, net kar olarak da 6 milyon dolara imza atmayı başardı. Firmanın bu başarısında BlackBerry Passport amiral gemi modelinin etkisi de büyük oldu.





Elde edilen gelirde yüzde 46 pay donanım bölümünün, yüzde 46 pay hizmet bölümünün, yüzde 8 pay ise yazılım bölümünün oldu. BES10 içi toplamda 6.5 milyon yeni lisans verildi. Firmanın nakit birikimi 3.1 milyar dolara yükseldi.





John Chen son verilerde oldukça memnun ve önümüzdeki 8 çeyrek dönem boyunca kar elde etme stratejisinin ilk adımını attıklarını belirtiyor. Firma kurumlara yönelik yazılım ve servislerini genişletmeye devam edeceklerini belirtiyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/12/19/blackberry-sold-1-9-million-smartphones-in-q3/