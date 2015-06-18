BlackBerry'nin Android işletim sistemli telefonu Venice olabilir

Uzun zamandır BlackBerry 10 platformunda Android uygulamalarını ve Amazon Appstore mağazasını yerleşik olarak destekleyen BlackBerry, bu stratejiyi bir adım daha ileri götürmeyi planlıyor.





Bir süre önce firmanın gelecek yıl başlarında Android işletim sistemli bir akıllı telefon piyasaya süreceği iddia edilmişti. BB 12 Cloud adındaki güvenlik platformunun nasıl çalıştığını göstermesi açısından referans olacağı belirtilen ve MWC 2015 fuarında gizli bir şekilde küçük bir gruba tanıtılan bu yeni cihaz ile ilgili yeni bilgiler var.





Rus teknoloji editörü Eldar Murtazin tarafından verilen bilgilere göre BlackBerry Venice adını alacak olan cihaz BB 10 işletim sistemi ve Android işletim sistemi olmak üzere iki versiyona sahip olacak.





5.4 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunacak olan BlackBerry Venice, 64-bitlik 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongasetini kullanacak. Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma nedeniyle gündeme gelen Snapdragon 808, LG G4 modelinde de kullanılıyor ve abisi kadar büyük ısınma problemi oluşturmuyor.





Modelde ayrıca 3GB RAM, 18MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alacağı belirtiliyor. Modelin dikkat çekici tarafı her iki kenarından kavisli olan ekranı. Bu ekranın nasıl kullanılacağı ise bilinmiyor.





Murtazin çift işletim sistemli BlackBerry Venice modelinin Kasım ayında piyasada olacağını belirtiyor. Donanım olarak piyasadaki rakipleri ile başabaş gidecek olan Venice'nin tatil dönemi nedeniyle başarılı satışlar yapabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Venice-slider-could-launch-in-November-with-QHD-display-Snapdragon-808-chipset_id70558