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BlackBerry'nin Android işletim sistemli telefonu Venice olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry'nin Android işletim sistemli telefonu Venice olabilir

Uzun zamandır BlackBerry 10 platformunda Android uygulamalarını ve Amazon Appstore mağazasını yerleşik olarak destekleyen BlackBerry, bu stratejiyi bir adım daha ileri götürmeyi planlıyor. 

Bir süre önce firmanın gelecek yıl başlarında Android işletim sistemli bir akıllı telefon piyasaya süreceği iddia edilmişti. BB 12 Cloud adındaki güvenlik platformunun nasıl çalıştığını göstermesi açısından referans olacağı belirtilen ve MWC 2015 fuarında gizli bir şekilde küçük bir gruba tanıtılan bu yeni cihaz ile ilgili yeni bilgiler var. 

Rus teknoloji editörü Eldar Murtazin tarafından verilen bilgilere göre BlackBerry Venice adını alacak olan cihaz BB 10 işletim sistemi ve Android işletim sistemi olmak üzere iki versiyona sahip olacak. 

5.4 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunacak olan BlackBerry Venice, 64-bitlik 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongasetini kullanacak. Snapdragon 810 yongasetindeki aşırı ısınma nedeniyle gündeme gelen Snapdragon 808, LG G4 modelinde de kullanılıyor ve abisi kadar büyük ısınma problemi oluşturmuyor. 

Modelde ayrıca 3GB RAM, 18MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alacağı belirtiliyor. Modelin dikkat çekici tarafı her iki kenarından kavisli olan ekranı. Bu ekranın nasıl kullanılacağı ise bilinmiyor. 

Murtazin çift işletim sistemli BlackBerry Venice modelinin Kasım ayında piyasada olacağını belirtiyor. Donanım olarak piyasadaki rakipleri ile başabaş gidecek olan Venice'nin tatil dönemi nedeniyle başarılı satışlar yapabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Venice-slider-could-launch-in-November-with-QHD-display-Snapdragon-808-chipset_id70558 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DSGNRY 4 yıl
videosunu izlemenizi tavsiye ederim, o android o videodaki gibi çalışırsa diğer andriod olduğunu iddia eden markalara geçmiş olsun...
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zingfth 4 yıl
1 sipariş benden
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DH Misafiri 4 yıl
blackberry nin eski telefonlarına nolcak peki onlarada güncelleme gelir mi acaba ben z10 kullanıyorum güncellemeler olsa aslında süper bi telefon
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yokbeolumbe 4 yıl
Blackberry kullanıcıları ne kadar övüyordu telefonlarını rahat kullanım, BBM vs. diye falan ilk telefon fanboyları onlar.Android gelirse birşey değişmez. HTC alacaklara alternatif çıkar
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cobanmahmut 4 yıl
Aynı telefon üzerinde hem Android hem BlackBerry 10 kullanılır olursa çok bomba olur. Maç sistemli bilgisayarda Windows kullanmak gibi bir şey olur. BlackBerry yazılım konusunda en iyisini yapacaktır. Bu Android kullanılacak olsa bile. Piyasadaki en iyi Android sistemli telefon olabilir. Çünkü BlackBerry gerek güvenlik gerekse yazılım açısından çok gelişmiş bir firma. Android'in güvenlik açıkları BlackBerry elinde en iyi şekle sokulur.
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XQS 4 yıl
Kullanim olarak en rahat telefon bbdir ve verdigin parayi hak eden telefonlar uretiyor esek gibi kullanabiliyorsunuz
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Creav 4 yıl
şu bb yi klavyesinden dolayı hiç sevemedim bugüne kadar genel olarak klavyeli telefonlar hep itici geliyor bana. ne kadar gereksiz bir şey ekran dokunmatik zaten aşağıya eşşek gibi klavye koymaya ne gerek var tuşları da minicik nasıl kullanıyorlar hayret ediyorum şu telefonu.
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onkuba 4 yıl Creav
Creav
şu bb yi klavyesinden dolayı hiç sevemedim bugüne kadar genel olarak klavyeli telefonlar hep itici geliyor bana. ne kadar gereksiz bir şey ekran dokunmatik zaten aşağıya eşşek gibi klavye koymaya ne gerek var tuşları da minicik nasıl kullanıyorlar hayret ediyorum şu telefonu.

Sızın gıbı dusunuyordum. Ancak passport alınca fıkrım degıstı. Kullanımı cok rahat
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
blackberry hala yaşıyormuydu ya
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Jellal Fernandes 4 yıl
Yapsınlar da bir android görsünler geri çekilsinler BB OS'a . Tutarsa da ne ala.
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apeirons 4 yıl
Android olmasa iyi olurdu ama model tasarımı iyi güzel..
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huseyincarnege 4 yıl
güzel sende gel ve özeliğini boz
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jolawe 4 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
güzel sende gel ve özeliğini boz

Sonuçta amaç para kazanmak. Öyle kazanamıyorsa böyle kazanır...
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