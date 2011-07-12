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Blackberry App World'den indirilen uygulama sayısı 1 milyarı aştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Özellikle kurumsal kullanıcılardan gelen taleple birlikte önemli başarıların altına imza atan Research In Motion, 100'den fazla ülkeden aktif olarak ulaşılabilen uygulama mağazası Blackberry App World ile önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Blackberry App World 3.0 beta'nın yayınlanmasına kısa bir süre kala, Blackberry App World üzerinden yapılan uygulama yükleme sayısı günlük ortalama 3 milyon, toplamda 1 milyarı aşarak RIM, kendi platformu açısından önemli bir başarının altına imza attı. RIM'in uygulama mağazası, bu başarılı sonuca ise 2 seneden biraz daha uzun bir sürede ulaşmayı başardı.

QNX'i satın almasıyla birlikte işletim sistemi alanında elini güçlendiren RIM'in önümüzdeki dönemde satışa sunması beklenilen QNX tabanlı Blackberry'ler ile başarılarını daha da pekiştirmesi mümkün görünüyor.


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DH Misafiri 4 yıl
Telefona nasil oyun yuklerim
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DH Misafiri 7 yıl
Orjinal aldigim blakberry den app ye serio baglanamiyorum neymis tenu surumu wi-fi baglantisini Kabul etmiyormus. Adaletmi bu? Sorarim size.
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BarGoS 8 yıl
halen blackberry i iphone ile kiyaslayanlar varya dicek kelimeyok
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Silent Guardian 8 yıl BarGoS
BarGoS
halen blackberry i iphone ile kiyaslayanlar varya dicek kelimeyok

Torch hem eğlence hemde iş için üretilmişti.hala 35.000 uygulama var blackberrynin marketinde.market bana göre yetersiz.iş telefonuda olsa uygulama sayısının biraz artirilmasi lazım.

Not:iphone kullanıcısı değilim.
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Silent Guardian 8 yıl
Adamlar 15 milyarin derdinde bunlar 1 milyara yeni ulaştı.
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