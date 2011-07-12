Blackberry App World'den indirilen uygulama sayısı 1 milyarı aştı

Özellikle kurumsal kullanıcılardan gelen taleple birlikte önemli başarıların altına imza atan Research In Motion, 100'den fazla ülkeden aktif olarak ulaşılabilen uygulama mağazası Blackberry App World ile önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Blackberry App World 3.0 beta'nın yayınlanmasına kısa bir süre kala, Blackberry App World üzerinden yapılan uygulama yükleme sayısı günlük ortalama 3 milyon, toplamda 1 milyarı aşarak RIM, kendi platformu açısından önemli bir başarının altına imza attı. RIM'in uygulama mağazası, bu başarılı sonuca ise 2 seneden biraz daha uzun bir sürede ulaşmayı başardı.

QNX'i satın almasıyla birlikte işletim sistemi alanında elini güçlendiren RIM'in önümüzdeki dönemde satışa sunması beklenilen QNX tabanlı Blackberry'ler ile başarılarını daha da pekiştirmesi mümkün görünüyor.