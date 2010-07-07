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Blackberry için Twitter uygulaması sonunda hazır

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,8b
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1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Son dönemin en popüler sosyal ağlarının başında gelen Twitter'ın Blackberry uygulaması sonunda gelişme sürecini tamamlayarak beta olmaktan çıktı ve resmi olarak Blackberry kullanıcılarına sunuldu.

Twitter'ın kendi uygulamasıyla birlikte Blackberry kullanıcıları; takip ettikleri Twitter kullanıcılarının mesajlarını anlık olarak uygulama üzerinde takip edebilecek, cevaplayabilecek, retweet yapabilecek, fotoğrafları ve bağlantılarını mesaj olarak arkadaşlarıyla paylaşabilecek ve herhangi bir kritere göre içeriklerde arama yapabilecekler. Son yayınlanan uygulama, beta versiyonuna göre, kullanıcıların coğrafi konumlarını mesajlarına ekleyebiliyor, kullanıcı isimlerini otomatik olarak tamamlayabiliyor, Yfrog ya da Tweetphoto üzerinden fotoğraflara bakılmasına izin veriyor.


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Batuist 9 yıl
blackberry kullanıcılarına hayırlı olsun...
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