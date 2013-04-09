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Blackmagicdesign, Pocket Cinema Camera isimli kompakt sinema kamerasını resmi olarak duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Blackmagicdesign, Pocket Cinema Camera isimli kompakt sinema kamerasını resmi olarak duyurdu

Blackmagicdesign, Pocket Cinema Camera isimli kompakt sinema kamerasını resmi olarak duyurdu

Dün NAB2013 fuarında kapsamında ilk bilgilerini öğrendiğimiz Blackmagicdesign'ın yeni sinema kamera modeli Blackmagic Pocket Cinema Camera, firma tarafından resmi olarak duyuruldu.
Sinema sektörü için birçok farklı donanım ve yazılım ürünü üreten Blackmagicdesign'ın geliştirdiği sinema kamera modeli olan Blackmagic Pocket Cinema Camera, kompakt yapısı yanında sunduğu teknik özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 128x38x66mm boyutlara ve 355 gram ağırlığa sahip olan video kamera modeli teknik olarak, 1080HD Super 16mm sensöre, 1920x1080P (23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p) efektif video çözünürlüğüne, 13 durak dinamik aralığa, Micro Four Thirds (Adaptör yardımıyla farklı lensler ile uyumlu) lensler ile kullanılabilme olanağına, kayıpsız sıkıştırılmış yüksek kaliteli Apple ProRes 422 ve CinemaDNG 12 bit Raw çekim kapasitesi yanında, 3.5" 800x480 piksel LCD ekrana sahip.
 
Blackmagicdesign, Pocket Cinema Camera isimli kompakt sinema kamerasını resmi olarak duyurdu
Çektiği görüntüleri SDXC ve SDHC hafıza kartları üzerine aktarabilen model üzerinde HDMI, analog ses, mikrofon ve USB 2.0 bağlantı seçenekleri yer alıyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan model, firmanın DaVinci Resolve Lite programı ile de tam uyumlu olarak çalışabiliyor ve beraberinde gelen dahili lityum-iyon batarya ile ortalama 1 saat kullanım ömrü sunabiliyor.
Kullanıcıların her zaman yanlarında taşıyabilecekleri boyutlara ve bu boyutlar yanında oldukça etkili teknik özelliklere sahip olan Blackmagic Pocket Cinema Camera, Temmuz ayında 995$ fiyat etiketine sahip olarak dünya çapında satılmaya başlanacak.

http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicpocketcinemacamera
 
Blackmagicdesign, Pocket Cinema Camera isimli kompakt sinema kamerasını resmi olarak duyurdu
Blackmagicdesign, Pocket Cinema Camera isimli kompakt sinema kamerasını resmi olarak duyurdu
Blackmagicdesign, Pocket Cinema Camera isimli kompakt sinema kamerasını resmi olarak duyurdu

http://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicpocketcinemacamera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Karadeniz Otoyolu 5 yıl
Şunu 50p yapsalardı tadından yenmezdi.
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WmGMD 6 yıl
Benim 1100d den bile küçük vay anasını ne günlere geldik
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