Bladeslinger'ın yeni demosu Nexus 7'de kendini gösterdi





Luma Arcade'in uzun süredir geliştirdiği Bladeslinger'ın yeni oynanış demosu Nvidia'nın Tegra 3 çipsetini taşıyan Nexus 7'de kendini gösterdi.





Unity grafik motoru ile geliştirilen 'Bladeslinger' kaliteli grafikleri, başarılı animasyonları ve farklı savaş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Vahşi batı ve bilim kurgu temalı oyunda bıçak, silah ve büyü kullanan 'William Glaston' adındaki bir kovboyu yönlendiriyoruz. TPS kamera açısına sahip olan Bladeslinger, Hack'n'slash sistemine dayalı bir kontrol yapısı sunarken, benzerlerinden farklı olarak çevrede gezinme imkanı da sağlıyor. iOS ve Android platformları için çıkış yapacak olan oyunun Tegra 3 çipsetine özel ek efektler ile geleceğini de belirtmekte fayda var.





Önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen Bladeslinger'ın mobil oyunculara uzun bir oynanış süresi sunacağı da belirtiliyor.







http://www.androidcentral.com/bladeslinger-video-demo-google-nexus-7