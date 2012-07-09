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Bladeslinger'ın yeni demosu Nexus 7'de kendini gösterdi

6 yıl
5,5b
1
22
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Luma Arcade'in uzun süredir geliştirdiği Bladeslinger'ın yeni oynanış demosu Nvidia'nın Tegra 3 çipsetini taşıyan Nexus 7'de kendini gösterdi.

Unity grafik motoru ile geliştirilen 'Bladeslinger' kaliteli grafikleri, başarılı animasyonları ve farklı savaş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Vahşi batı ve bilim kurgu temalı oyunda bıçak, silah ve büyü kullanan 'William Glaston' adındaki bir kovboyu yönlendiriyoruz. TPS kamera açısına sahip olan Bladeslinger, Hack'n'slash sistemine dayalı bir kontrol yapısı sunarken, benzerlerinden farklı olarak çevrede gezinme imkanı da sağlıyor. iOS ve Android platformları için çıkış yapacak olan oyunun Tegra 3 çipsetine özel ek efektler ile geleceğini de belirtmekte fayda var.

Önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen Bladeslinger'ın mobil oyunculara uzun bir oynanış süresi sunacağı da belirtiliyor.


 

http://www.androidcentral.com/bladeslinger-video-demo-google-nexus-7 Yorum Yaz
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lyridder 6 yıl
Çok havalıymış:)
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DH Misafiri 6 yıl
bağzı aklı evveller ayağındaki ayakkabının içmesuyu bile bulunmayan 3. dünya ülkelerinde 10-12 yaşlarındaki çocuklar tarafından karın tokluğuna yapıldığını bilmiyorlarda,emekten alınterinden carttan curttan bahsediyorlar.oyun yapımcılarıda sende hassasiyet geliştirip o çocukları batı standartlarında yaşatın yada fazla kaşınmayın.
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Mobile Prof. 6 yıl
Grafik açısından sınırları zorlayacağını tahmin ediyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Nerde gördünüz gecikme? Defalarca seyrettim oyun gayet akıcı. Nedir bu androidi çekememezlik?
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BekirTemel 6 yıl
Aylardır çıktı çıkacak ama ses yok,çok sağlam bi oyun geliyor
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E_Aydin35 6 yıl
Belki çekimden belkide yansımadan kaynaklı am agrafikleri çokda iyi bulmadım sanki tepki verme süreleride gecikiyor bazen..
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Silver Eagle 6 yıl
Beyler illuminatiye dikkat
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Oziko 6 yıl
Oyun tam benim tarzım Hack'n Slash TPS. Alışveriş listeme koydum.
Ayrıca orijinal kullanıcıların sahte kullananları egolarına yedirememesini de anlamıyorum. Kardeşim belki onun lifestaylı böyle boşver biz verelim parasını.
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sahoron 6 yıl
Sanki herkes bir pc veya konsol ortamında en az 100 lira veya üstü para veriyor, her programın orjinaline 20-30 dolar para veriyor, marketten oyunları para ile alıyor da burda hava atıyor. Ben saklamıyorum işletim sistemin orjinal gerisi korsan saten herkeste durum bu şimdi bu oyun en az 10 dolardan giriş yapar final fantasy gibi ama sorun o da degil kredi kartı ile alış veriş yapmam ben e peki ne yapacam bu durumda?
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OverClocK1ng 6 yıl
Oyunun ne kadar özürlü kontrolleri var ya.
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myfranco 6 yıl
Herkes istedigi sekilde kullansin, kisinin kendi tercihidir ancak hemen kopyasini bulucam tarzi yazi yazdiginiz zaman tepki alirsiniz. Nasil yapacaginizi kendinize saklayin.
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OvernightSensation 6 yıl
toplumumuzda bu gerçekten çok yaygın şayet yeri geldiğinde hepimiz aynı şeyi yapabiliyoruz ama buda cihaz fiyatlarından kaynaklanıyor 2000 lira verdik uygulamalara da mı para vereceğiz anlayışı kötü gerçekten
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