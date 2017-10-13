Blockchain teknolojisi enerji sektöründe maliyetleri düşürebilir

Kripto para birimlerinin altında yatan teknoloji olarak tanılan blockchain teknolojisi son dönemde masraflarını kısmak ve zamanı verimli kullanmak isteyen şirketlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Merkezi bir yapıya veya aracılara ihtiyaç duymadan iki taraf arasındaki işlemleri güvenli bir şekilde kayıt altında tutma olanağı sunan teknoloji; ilk olarak finans kuruluşları tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Sonrasında dev taşımacılık şirketlerinin, otomobil üreticilerinin ve sağlık alanında hizmet veren kuruluşların test etmeye çalıştığı blockchain enerji sektörüne de verimlilik getirebilir.





Almanya'nın en büyük enerji şirketi olan E.On da geçtiğimiz aylarda attığı adımlarla birlikte blockchainin enerji sektöründe kullanılmasına öncülük eden şirket haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz mayıs ayında Total, Engie, EDF ve Vattenfall gibi bir dizi diğer enerji şirketini bir araya getirerek şirketler arasındaki enerji ticaretinin blockchain tabanlı sistemler üzerinden yapılmasını öneren E.On, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için Enerchain isimli girişimi kurmuştu. Şirket son olarak çalışmalarını bir adım öteye taşıdı ve İtalyan elektrik şirketi Enel ile blockchain üzerinden enerji ticareti yaptı.





Müşterilere Yansıyabilir

İki şirket arasında banka ya da farklı bir kredi kuruluşu gibi bir aracı bulunmaksızın gerçekleşen enerji ticaretinin geleneksel ticarete kıyasla daha ucuz olduğu belirtiliyor. Üstelik enerji şirketinin, elektrik tedarik masrafını kısması doğrudan tüketicilerin faturalarına da yansıyabilir. E.on tarafından yapılan açıklamaya göre enerji ticaretinde blockchain teknolojisinin kullanılmasının bir diğer avantajı da sürecin birkaç saniye gibi son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oluşu.





Halihazırda 33 şirketin yer aldığı Enerchain girişiminin katkısıyla yapılan ve enerji sektöründe blockchain tabanlı ilk işlem olma özelliğini taşıyan elektrik satış sözleşmesinin ardından açıklama yapan E.On'un dijital işlerden sorumlu Matthew Timms de blockchain teknolojisinin, yenilenen enerji sektörü ve özellikle müşteriler için büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

https://www.pv-magazine.com/2017/10/06/eon-and-enel-trade-power-using-blockchain-technology-for-the-first-time/