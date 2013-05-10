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Bluetooth sertifikasında LG Optimus G2 modeli ortaya çıkmış olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bluetooth sertifikasında LG Optimus G2 modeli ortaya çıkmış olabilir

LG'nin 30 Mayıs tarihinde yapacağı etkinlikte hangi modelin gün yüzüne çıkacağı merakla beklenirken, yeni amiral gemi modeli Optimus G2 ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

ABD'li Sprint operatörüne ait bir Bluetooth sertifikasında ortaya çıkan bilgilere göre LG'nin LS980 adlı bir modeli CDMA ağlarında çalışan Optimus G2 modeline işaret ediyor olabilir. 980 kod numarasının Optimus G Pro modeline ait olabileceği belirtilse de bazı kaynaklar Sprint'in Optimus G2 için hazırladığı taslak web sayfasını ele geçirdiğini belirtiyor.

Web sayfasında LS980 kod numaralı model için bazı özelliklerin de girdiler arasında bulunduğu belirtiliyor. Bunlar 4 çekirdekli Snapdragon 800 MSM8974 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, Full HD çözünürlük, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.2.2 ve Bluetooth 4.0 şeklinde sıralanıyor.

Qualcomm'un Snapdragon 800 çözümü hacimli üretime hazır olduğu için LS980 kod numaralı modelin Optimus G2'ye işaret ettiği ihtimali güçleniyor. Daha önce AnTuTu skorlarında da Optimus G2'ye ait verilerin ortaya çıktığı da gündeme gelmişti. Ancak modelin microSD desteği sunmaması, bunun bir CDMA destekli Nexus 5 olabileceği kanısını da uyandırıyor. 

Bazı kaynaklara göre LG, Optimus G2 sonrasında Nexus 5 modelini de pazara sunacak. Yılın ikinci yarısında beklenen Optimus G2 ile ilgili detaylı bilgilerin 30 Mayıs'taki etkinlikte açıklığa kavuşması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/rumor-sprint-optimus-g2-qualcomm-snapdragon-800-cpu-spotted-bluetooth-sig-203972/ Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Dünyada satışa çıktıktan 6 ay sonra ülkemde satışa sunacaksanız hiç getirmeyin, görmek istemiyoruz sayın yetkililer.
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mehmetferhat 6 yıl
Lg kendini aştı gidiyor bakalım nasıl olacak :)
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Masquerade89 6 yıl
Lg telefonu getirene kadar samsung yeni telefon cikartir..
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cleric03 6 yıl
3 4 yıl sonra LG Samsung'u geçince neler diyeceksiniz merak ediyorum.Olayları kavrayamıyorsunuz , zaten türk milleti her zaman böyle değilmiydi , hep önyargı ön yargı ön yargı ..Adamlar yapıyor işte saygı gösterin o dedikleriniz sorunlarda düzeltilecektir elbet adamlar istemez mi bütün dünyada aynı anda telefonları satılsın aptal mı bu adamlar.Önce alt yapı ondan sonra bu dedikleriniz olur.Yakın zamandada 900 donanım mühendisi almalarıda bunun bir göstergesi ..
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General. 6 yıl
Sony nexus yapsaydı şu Samsung ve Lg den kurtulsaydık
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yc#1 6 yıl
Eskiden güncelleme yapmazlardı. Şimdi de pazarlamayı yapamıyorlar. Eşşekler adam olur, LG mobile adam olmaz.
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dere.beyi 6 yıl
aynen öyle böyle aptal bir ırkçı firmadan ihçbir halt alınmaz artık
sonun aynı nokia gibi olcak LG
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Dünyada satışa çıktıktan 6 ay sonra ülkemde satışa sunacaksanız hiç getirmeyin, görmek istemiyoruz sayın yetkililer.
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