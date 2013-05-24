Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bölge bazlı fotoğraf paylaşma uygulaması: Pictastik

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
320
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bölge bazlı fotoğraf paylaşma uygulaması: Pictastik
Apple App Store üzerinde ücretsiz olarak sunulan Pictastik uygulaması, kullanıcılara bölge bazlı fotoğraf paylaşma imkanı sağlıyor. Çekilen fotoğrafların üzerine otomatik olarak bölge bilgisi ekleyen uygulama, bu fotoğrafları ortak sistem üzerinde şehre ya da ülkeye göre gruplandırarak herkesin görebileceği şekilde sunuyor. 

Geliştirici Pedro Henrique Marques tarafından “ Biz şu anda her yerde neler olduğunu gerçekten görmek istiyoruz” şekilde yorumlanan Pictastik fotoğraf paylaşma uygulaması, oldukça şık ve sade ara yüzü sayesinde rahat bir kullanım vaat ediyor. iOS 5.0 ve üstü iPhone/iPod modelleri ile uyumlu olarak çalışan ve aynı zamanda ücretsiz olarak sunulan Pictastik uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
Uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/us/app/pictastik/id595473326?l=pt&ls=1&mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Kendini sevdirmeyi bilen" Teknoloji ve Oyun programı 25 Mayıs 2013 6 yıl Mobilite: Xbox One değerlendirmesi, Lumia 920 J.Lo klibinde, Samsung SSD'ler Türkiye yolunda, HTC One 5 Milyon sattı, Galaxy S4 Active göründü... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim