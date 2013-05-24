Bölge bazlı fotoğraf paylaşma uygulaması: Pictastik

Apple App Store üzerinde ücretsiz olarak sunulan Pictastik uygulaması, kullanıcılara bölge bazlı fotoğraf paylaşma imkanı sağlıyor. Çekilen fotoğrafların üzerine otomatik olarak bölge bilgisi ekleyen uygulama, bu fotoğrafları ortak sistem üzerinde şehre ya da ülkeye göre gruplandırarak herkesin görebileceği şekilde sunuyor.





Geliştirici Pedro Henrique Marques tarafından “ Biz şu anda her yerde neler olduğunu gerçekten görmek istiyoruz” şekilde yorumlanan Pictastik fotoğraf paylaşma uygulaması, oldukça şık ve sade ara yüzü sayesinde rahat bir kullanım vaat ediyor. iOS 5.0 ve üstü iPhone/iPod modelleri ile uyumlu olarak çalışan ve aynı zamanda ücretsiz olarak sunulan Pictastik uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/us/app/pictastik/id595473326?l=pt&ls=1&mt=8