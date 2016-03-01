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Şu anda 1 kişi burada

Booyah: WhatsApp'a görüntülü grup sohbeti özelliği kazandırın

Booyah isimli uygulamayı kullanarak WhatsApp arkadaşlarınızla görüntülü sohbet başlatabiliyorsunuz. Bir süredir iOS platformu için kullanılabilir durumda olan uygulama artık Android'e de geldi.
3 yıl
24,3b
1
17
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp şu anda bir milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından biri konumunda. Ancak bir süredir planlamasına rağmen henüz görüntülü grup sohbeti özelliği sunmuyor. Booyah isimli üçüncü parti uygulama, hızlı bir şekilde Android ve iOS platformundaki WhatsApp arkadaşlarınızla görüntülü sohbet yapabilmenize olanak sağlıyor. iOS sürümü bir ay önce kullanıma sunulurken, Android versiyonu bugün itibariyle uygulama mağazasındaki yerini almış durumda.
Booyah, yüksek kalitede görüntülü grup görüşmeleri yapmak için özel bir API kullanıyor. Bu sayede WhatsApp arkadaşlarınızdan oluşan bir grupla kolayca video görüşmesi yapabiliyorsunuz. Uygulamayı kurduktan sonra video sohbet için davet edilebilecek arkadaş listesini almak için WhatsApp hesabınıza bağlanıyor. Süper basit bir kullanıma sahip olan Booyah, tek bir butona dokunarak video konferans için hazır olmanızı sağlıyor. Görüntülü grup sohbetine 12 kişiye kadar arkadaş davet edebiliyorsunuz.
Video konferansa davet edebilmek için sadece WhatsApp kullanıcıları ile sınırlı değilsiniz. Eğer WhatsApp yüklü değilse Snapchat, Instagram ve Facebook Messenger gibi diğer platformlardaki arkadaşlarınızla da görüşme yapabilirsiniz. Uygulama, güvenlik konusunda endişe duyanlar için tamamen özel ve güvenli bir iletişim sağladığını, kullanıcıların herhangi bir şekilde kişisel bilgilerini toplamadığını söylüyor. HD yani 720p kalitede görüntülü görüşmeye olanak sağlayan Booyah Video Chat for WhatsApp isimli uygulamayı Google Play üzerinden ücretsiz olarak Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.
 

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A.F.Y.D 2 yıl
super olurdu gercekten, sanirim skypeta bile yok boyle bir ozellik.
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DH Misafiri 2 yıl
çokkkkk pahlı tam kazık
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DH Misafiri 3 yıl
Uygulama gayet güzel beyler. İndirin. 3 kişi denedik gayet kaliteli
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El_domingo 3 yıl
ios facetime ugulamasının uzerine daha iyi goruntulu konusma imkanı sunan bir program bildiğim kadarıyla yok...skype başarım olarak facetime ın baya gerisinde...bununla beraber ozellikle andoroid için zaten kullandığım bir mesajlajma programı varken yeni bi program daha kullanmak pek işime gelmiyor..facebook messengerı bile yuklemiyorum..umarım kısa zamanda whatsup video gorusme ozelliğini başarılı bir şekilde sunar..
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agah07 3 yıl
4kişiya kadar grup olarak görüntülü görüşme desteği var
somaapp.com/...
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napolyon94 3 yıl
Hali hazirda WU ya herseyimizi yaziyoruz kalkip 3.parti lerle bunu paylasmayin
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GenkaNuank 3 yıl
Uygulamanin whatsappla bi alakasi yok o zaman tamamen reklam amaclu
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qazrfv 3 yıl GenkaNuank
GenkaNuank
Uygulamanin whatsappla bi alakasi yok o zaman tamamen reklam amaclu

"Whatsapp ile alakalı olsa ne fark eder. Bu seferde whatsappın reklamı olur." diye cevap verilecek bi yorum yapmışsın. Bu mantıkla gidersek sitedeki birçok habere direk reklam amaçlı diyebiliriz ama bence bilgilendirme amaçlı. Böyle bir uygulamanın varlığını bilmiyordum, öğrenmiş oldum.
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kadirirdem 3 yıl
yakında whatsapp bunu kendisi sunar dahili olarak...
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Bay Small 3 yıl
amaç?
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wolf silver 3 yıl
Bunu deneyip memnun kalan var mı? Çünkü birazdan bir çılgınlık yapıp bu uygulamayı mobil veri üzerinden indirecemde
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