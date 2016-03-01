Booyah: WhatsApp'a görüntülü grup sohbeti özelliği kazandırın

WhatsApp şu anda bir milyar aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından biri konumunda. Ancak bir süredir planlamasına rağmen henüz görüntülü grup sohbeti özelliği sunmuyor. Booyah isimli üçüncü parti uygulama, hızlı bir şekilde Android ve iOS platformundaki WhatsApp arkadaşlarınızla görüntülü sohbet yapabilmenize olanak sağlıyor. iOS sürümü bir ay önce kullanıma sunulurken, Android versiyonu bugün itibariyle uygulama mağazasındaki yerini almış durumda.

Booyah, yüksek kalitede görüntülü grup görüşmeleri yapmak için özel bir API kullanıyor. Bu sayede WhatsApp arkadaşlarınızdan oluşan bir grupla kolayca video görüşmesi yapabiliyorsunuz. Uygulamayı kurduktan sonra video sohbet için davet edilebilecek arkadaş listesini almak için WhatsApp hesabınıza bağlanıyor. Süper basit bir kullanıma sahip olan Booyah, tek bir butona dokunarak video konferans için hazır olmanızı sağlıyor. Görüntülü grup sohbetine 12 kişiye kadar arkadaş davet edebiliyorsunuz.

Video konferansa davet edebilmek için sadece WhatsApp kullanıcıları ile sınırlı değilsiniz. Eğer WhatsApp yüklü değilse Snapchat, Instagram ve Facebook Messenger gibi diğer platformlardaki arkadaşlarınızla da görüşme yapabilirsiniz. Uygulama, güvenlik konusunda endişe duyanlar için tamamen özel ve güvenli bir iletişim sağladığını, kullanıcıların herhangi bir şekilde kişisel bilgilerini toplamadığını söylüyor. HD yani 720p kalitede görüntülü görüşmeye olanak sağlayan Booyah Video Chat for WhatsApp isimli uygulamayı Google Play üzerinden ücretsiz olarak Android cihazınıza yükleyebilirsiniz.