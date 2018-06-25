Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Braun Series 3, zorlu sakallara rağmen rahat traş deneyimi sunuyor

Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor.
11 ay
418
1
1
Diğer Ev Elektroniği
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Braun Series 3 tıraş makinesi yenilikçi MicroComb teknolojisi ile sakalların daha kalın tıraş bıçakları arasından geçmesini sağlayarak tek dokunuşta hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi sunuyor. Her dokunuşta uzun ve kısa sakalları aynı anda keserek 3 günlük sakalları bile etkili bir biçimde tıraş edebiliyor.
Çok daha verimli ve rahat bir tıraş için birbirinden tamamen bağımsız olarak hareket eden üçlü kesme sistemi ile her dokunuşta kısa ve uzun sakalları tıraş eden Braun Series 3’ün yüksek performansı üç günlük zorlu sakallarda test edildi.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Ben de bir adet Braun 5 serisi var. Uzun zamandır da kullanmıyorum. Ne yapsam bunu ikinci el olarak satsam mı? Traş makinelerinde ikinci el gidiyor mu bilmiyorum da, malum Braun çok kaliteli olduğu için alıcısı çıkabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay SpearHead 360 tam 500 metreden cihazınızı hackleyebiliyor 11 ay iOS 12'nin halka açık beta sürümü yayınlandı! iOS 12 public beta nasıl indirilir? 11 ay Staedtler yaz sonunda Chromebook'lar için dokunmatik ekran kalemi çıkaracak 11 ay Marvel, Avengers 4'ün ismini yıl sonuna kadar açıklamayacak 11 ay Jeff Bezos, bilet satışlarına yakında başlıyor 'Uzaya götürecek' 11 ay Google Earth’e uzaklık ve alan hesaplama aracı geldi 11 ay Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullandığına dair ilk somut kanıta ulaşıldı 11 ay Samsung Galaxy S10'un üç kameralı versiyonu olacak 11 ay Google hesap ayarlarının gizlilik ve güvenlik kontrolü seçenekleri genişletildi 11 ay Xiaomi resmi olarak borsa sürecini duyurdu 11 ay 2si1 | Apple'dan dev geri çağırma! 11 ay Apple dört Qualcomm patentinin iptali için başvuruda bulundu 11 ay SpaceX, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uyduyu taşıyacak 11 ay Çin hükümeti güvercine benzeyen drone'larla vatandaşları takip ediyor 11 ay İkinci nesil HomePod ve AirPods özellikleriyle büyüleyecek! 11 ay İnce çerçeveli, çentiksiz ekranlı Meizu 16’nın basın görseli sızdı 11 ay Nesneleri kızılötesi kameralardan gizleyen ultra ince madde geliştirildi 11 ay McAfee: "Gerçekçi olalım" 11 ay Nissan'ın ekonomik markası Datsun, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor! 11 ay Apple, iPhone için el yazısını metne dönüştürebilen yeni bir patent aldı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Braun Series 3, zorlu sakallara rağmen rahat traş deneyimi sunuyor Sonraki Tayvan'da bir gün: Editörün koşturmacası l vLog 11 ay Bu güç kaynakları yeni yasalara hazır 11 ay 2019 Chevrolet Blazer SUV hakkında bilinmesi gereken 10 şey 11 ay Microsoft Edge'in Android sürümü 5 milyon indirme sayısına ulaştı 11 ay Uber, Londra'daki operasyonlarını sürdürmek için mahkeme karşısına çıkacak 11 ay YouTube'dan para kazanmayı öğreten eğitim seti sadece 24,99TL 11 ay Samsung'un Android Go'lu ilk telefonunun özellikleri sızdırıldı 11 ay Opel, aracınıza istediğiniz her rengi verebiliyor; karşılığı ise tam 6 bin euro 11 ay Eğlenirken para ve ödül kazanmanın yolu VeniVidiWon’dan geçiyor 11 ay Westworld oyunu davalık oldu 11 ay iPad katili Mi Pad 4 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Xiaomi Redmi 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 11 ay Düşük seviye PC'ler için Steam yaz indirimlerinde 20 TL altına dikkat çeken oyunlar 11 ay Xiaomi Redmi 6 Pro fiyatı resmiyet kazandı! 11 ay Ant-Man and the Wasp hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 11 ay Bitcoin, 6 bin doların altında 11 ay James Donkey SSD'lere güvenebilir miyiz? "JD240 SSD incelemesi" 11 ay Madenciler için özel güç kaynağı 11 ay Yeni nesil Peugeot 308, 2020 yılında tanıtılabilir 11 ay Galaxy S9/S9+ için güvenlik güncellemesi yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim