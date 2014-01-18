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Bu kez Lumia 1520 Mini versiyonu internete sızdı

5 yıl
13,1b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez Lumia 1520 Mini versiyonu internete sızdı

Son dönemde pek çok amiral gemi modelinin mini versiyonları ile bir kez daha tüketici karşısına çıktığına şahit oluyoruz. İddialar Nokia'nın da benzer bir strateji benimsediği yönünde.

Çin'de ortaya çıkan bir görsele göre Nokia, amiral gemi modeli Lumia 1520 için bir mini model hazırlığı içerisinde. Ancak Nokia mini versiyonunda Sony ile benzer bir strateji izliyor.

Lumia 1520V adını taşıyan cihaz 4.3 inçlik AMOLED ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. İşlemci bilinmese de Nokia'nın yine Snapdragon 800 yongasetinden yana tercihini kullanacağı tahmin ediliyor.

Modelin arka kamerası biraz hafifletilerek 14MP çözünürlüğe düşürülmüş. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB depolama kapasitesi artırılamıyor. Kablosuz şarj özelliği barındıran model 3000mAh gücünde bir bataryaya sahip. 

Nokia'nın Lumia 1520V için Nisan ayını bekleyeceği belirtiliyor. Ancak bu modelin bir süredir iddiaları gündemde olan ancak bir türlü lanse edilmeyen Lumia 929/Icon adlı diğer Full HD akıllı telefonun global versiyonu olacağını dile getirenler de mevcut.

http://wmpoweruser.com/lumia-1520v-mini-lumia-1520-is-on-the-way/ Yorum Yaz
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Hi Guy 5 yıl en beğenilen
Sony'ye "mini" kavramını değiştirdiği için teşekkür etmeliyiz. Firmalar bir bir güçlü mini modeller çıkarmaya başlayacak.

Ekleme:4.3" ekranda Full Hd biraz gereksiz olur. Zaten bunlar söylenti daha ortada bişey yok, ki bence 1520V filan olmaz ayrı bir sayı verirler.
Sony'ye "mini" kavramını değiştirdiği için teşekkür etmeliyiz. Firmalar bir bir güçlü mini modeller çıkarmaya başlayacak.Ekleme:4.3" ekranda Full ...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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kule_genclik 5 yıl MultiCore
MultiCore
4.3e 3bin mah mi?


Bu seferde cok geldi di mi hocam? :D
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sangreal_1905 5 yıl
4.3 inc ekranda 3000 mah rahatlıkla 2 gunu tamamlar
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aycibin 5 yıl
bazı veriler gerçekçi gelmedi. 4.3" ekranlı bir telefonda boyut nedeniyle 3000mah sığacağını sanmıyorum.bir de o boyutta 1080p lüzumsuz, 720p gayet iyi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
4,3 ince 3000 mah sıgdırıyolarsa neden şimdiye kadar yapmadınız
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alperen_69 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

4,3 ince 3000 mah sıgdırıyolarsa neden şimdiye kadar yapmadınız

yani en azından 1020 ye koyulmazmıydı 3000 mah
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fotoburak 5 yıl
kesin bilgi yok
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CoreXXX 5 yıl
4.3 inç telefona o donanımları ve pili nasıl sığdıracaklar acaba.telefonun kalınlığı 40 mm felan olur heralde:)
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pro-üye 5 yıl
ORAYI YIKARLAR
Nokia yap bi kiyakta 1300 yap sunu
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fotoburak 5 yıl
4.3 ekran hiçbir işe yaramaz l920 bile 4.5 ekran en azından ekrann 4.5 olması gerek yoksa sahsen ben kullanmam
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doctor5945 5 yıl
Ya benim anlamadığım lumia 925 1020 gibi cihazlarda nasıl adreno 225 s4 pro kullanır bu nokia, nokia bize diyorsa bir batman bir modern combat 4 yada nfs most wanted adreno 225 ile bu cihazlarda sorunsuz oynanabilir o zaman s800 cpu adreno 330 gpu ne işe yarıyor hadi diyelim işletim sistemi stabil olması nedenıyle bu düşük ikili program calıstırmada sorun cıkartmıyor ya oyunlar onlardamı işletim sistemi wp8 diye bir ip5s bir note3 ayarında performansla çalışıyor
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Basteryus 5 yıl
İşte be, hele şükür

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hawloo 5 yıl
Çocuğu gibi durmuş.
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BOZOK 5 yıl
Bu modelde hafıza kartı girişi olur mu?
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redwolf0 5 yıl
İşte bu Telefon TUTAR neden 4.3 Yaptı derseniz 925 Yeni Modeli 5 inch cıkacak Ondan
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kpln04 5 yıl
sakin olun kimse ne z1 compact ne de 1520 mini alacak samsung bunun altında kalmaz s4 versiyonu gelir mi bilmem ama s5 mini de bunların hepsini ezip geçecek
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mehmedaltair 5 yıl kpln04
kpln04

sakin olun kimse ne z1 compact ne de 1520 mini alacak samsung bunun altında kalmaz s4 versiyonu gelir mi bilmem ama s5 mini de bunların hepsini ezip geçecek

samsung türkiye genel müdürünün çocuğu konuştu
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Illustrious. 5 yıl kpln04
kpln04

sakin olun kimse ne z1 compact ne de 1520 mini alacak samsung bunun altında kalmaz s4 versiyonu gelir mi bilmem ama s5 mini de bunların hepsini ezip geçecek

Bu kadar eksi almışsın, kimse nedenini yazmamış ben yazayım rahatlayalım hocam..

Samsung ufaltılmış leğen politikasını aman mini politikasını değiştirdi de bizim mi haberimiz yok? Samsung'un Sony'nin uyguladığı politikayı izleyeceğini hiç sanmıyorum. Onlar yine lite cihazları mini diye kakalayacaklar bilinçsiz tüketiciye.

Ayrıca hadi diyelim ki S5 mini Compact kadar veya ondan üstün olacak.. Ocak ayındayız Z1 Compact çoktan tanıtılmış, üretilmiş yakında ülkemiz sınırlarına girecek.. Peki Samsung şimdiye kadar hangisini tanıtmış? Samsung'un S5 Mini'yi tanıtması / tanıtabilmesi için ilk önce 5 inçlik S5 amiral gemi modelini tanıtması gerekmiyormu? Evet.

Ama ortada ne S5 var. Ne de S5 mini var. S5 miniyi benim bildiğim Samsung, S5 tanıtımından enaz 2 ay sonra tanıtır.

Bu durumda bilinçli tüketici, Premium düzeydeki Z1 Compact ile yüksek şartlarda hizmet alırken, daha S5 Mini'nin kasasında kullanılacak olan atık plastikler bile toplanmamış durumda olacak.

bkz. Atı alıp Üsküdarı geçmek

bkz. Fol yok yumurta yok
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