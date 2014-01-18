Bu kez Lumia 1520 Mini versiyonu internete sızdı





Son dönemde pek çok amiral gemi modelinin mini versiyonları ile bir kez daha tüketici karşısına çıktığına şahit oluyoruz. İddialar Nokia'nın da benzer bir strateji benimsediği yönünde.





Çin'de ortaya çıkan bir görsele göre Nokia, amiral gemi modeli Lumia 1520 için bir mini model hazırlığı içerisinde. Ancak Nokia mini versiyonunda Sony ile benzer bir strateji izliyor.





Lumia 1520V adını taşıyan cihaz 4.3 inçlik AMOLED ekranda Full HD çözünürlük sunuyor. İşlemci bilinmese de Nokia'nın yine Snapdragon 800 yongasetinden yana tercihini kullanacağı tahmin ediliyor.





Modelin arka kamerası biraz hafifletilerek 14MP çözünürlüğe düşürülmüş. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB depolama kapasitesi artırılamıyor. Kablosuz şarj özelliği barındıran model 3000mAh gücünde bir bataryaya sahip.





Nokia'nın Lumia 1520V için Nisan ayını bekleyeceği belirtiliyor. Ancak bu modelin bir süredir iddiaları gündemde olan ancak bir türlü lanse edilmeyen Lumia 929/Icon adlı diğer Full HD akıllı telefonun global versiyonu olacağını dile getirenler de mevcut.

http://wmpoweruser.com/lumia-1520v-mini-lumia-1520-is-on-the-way/