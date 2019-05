Bu kez de HTC One M8 Plus ve Advance versiyonları gündemde

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da HTC'nin One M8 serisini 3 model ile devam ettireceği beklentisi hakimdi. Ancak ortaya çıkan pek çok iddia bu yıl HTC'nin üst seviye segmenti oldukça kalabalık tutmak istediğini gösteriyor.





HTC'nin bu yıl mini versiyonları ayrı bir seri olarak devam ettirmek istemesi sonrasında One M8 ailesi sadece amiral gemi seviyesindeki cihazlara özgü hale geldi. Daha önce internete sızan M8 Ace ve One M8 Prime modelinin ardından bu kez One M8 Plus ve One M8 Advance isimleri gündeme geldi.





One M8 ve M8 Ace modelleri Snapdragon 801 yongaseti ve Full HD çözünürlük trendine bağlı kalırken, One M8 Prime, Plus ve Advance modellerinin çıtayı yükselttiğine şahit oluyoruz. Zira M8 Prime modelindeki 2560x1440 piksel çözünürlük, suya dayanıklılık, 3GB RAM ve Snapdragon 805 yongaseti aynen Plus ve Advance modellerinde de devam ediyor.





İkisinin birbirinden farkı ise Plus modelinde 13MP çözünürlükte OIS kamera ile alüminyum bir kasa, Advance modelinde ise plastik bir kasa yer alması. One M8 Advance modeli daha çok Asya pazarına hitap edecek. Prime modelinin aslında Plus olarak adlandırılacağı söylense de bu düşük bir ihtimal olarak görülüyor.





İddialar biraz uçuk gibi görünse de HTC'nin amiral gemi modelleri arasında yaygınlaşmaya başlayan suya dayanıklılık trendinden uzak kalmak istemediği anlaşılıyor. Ayrıca yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen Snapdragon 805 yongaseti de HTC tarafından yoğun bir şekilde kullanılacak.





Birbirleri ile benzer özelliklere sahip 3 farklı modelin tüketici tarafında nasıl bir etki bırakacağı merak konusu. Zira HTC One X döneminde de firma benzer bir strateji nedeniyle kan kaybı yaşamıştı.

