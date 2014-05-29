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Bu kez de HTC One M8 Plus ve Advance versiyonları gündemde

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez de HTC One M8 Plus ve Advance versiyonları gündemde

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da HTC'nin One M8 serisini 3 model ile devam ettireceği beklentisi hakimdi. Ancak ortaya çıkan pek çok iddia bu yıl HTC'nin üst seviye segmenti oldukça kalabalık tutmak istediğini gösteriyor.

HTC'nin bu yıl mini versiyonları ayrı bir seri olarak devam ettirmek istemesi sonrasında One M8 ailesi sadece amiral gemi seviyesindeki cihazlara özgü hale geldi. Daha önce internete sızan M8 Ace ve One M8 Prime modelinin ardından bu kez One M8 Plus ve One M8 Advance isimleri gündeme geldi.

One M8 ve M8 Ace modelleri Snapdragon 801 yongaseti ve Full HD çözünürlük trendine bağlı kalırken, One M8 Prime, Plus ve Advance modellerinin çıtayı yükselttiğine şahit oluyoruz. Zira M8 Prime modelindeki 2560x1440 piksel çözünürlük, suya dayanıklılık, 3GB RAM ve Snapdragon 805 yongaseti aynen Plus ve Advance modellerinde de devam ediyor.

İkisinin birbirinden farkı ise Plus modelinde 13MP çözünürlükte OIS kamera ile alüminyum bir kasa, Advance modelinde ise plastik bir kasa yer alması. One M8 Advance modeli daha çok Asya pazarına hitap edecek. Prime modelinin aslında Plus olarak adlandırılacağı söylense de bu düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

İddialar biraz uçuk gibi görünse de HTC'nin amiral gemi modelleri arasında yaygınlaşmaya başlayan suya dayanıklılık trendinden uzak kalmak istemediği anlaşılıyor. Ayrıca yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen Snapdragon 805 yongaseti de HTC tarafından yoğun bir şekilde kullanılacak.

Birbirleri ile benzer özelliklere sahip 3 farklı modelin tüketici tarafında nasıl bir etki bırakacağı merak konusu. Zira HTC One X döneminde de firma benzer bir strateji nedeniyle kan kaybı yaşamıştı.  

http://9to5google.com/2014/05/28/htc-plans-premium-waterproof-plus-and-plastic-backed-advance-one-m8-variants/ Yorum Yaz
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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
Ben HTC One M8 Prime Advance Zoom'u bekleyeceğim
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Elsa 4 yıl
Htc yönetimi ve Htc Türkiyenin başındakiler istifa etmeli
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@CAN@ 4 yıl
Samsung tasarımcısı çalışıyor.
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alp0007 4 yıl
Eğer android den bıkmamış olsaydım HTC alırdım
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Guest-334F3CF19 4 yıl
HTC şu adamı niye kadrosuna kattı ki
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Samsung'un plastik katliamı yetmedi, bir de Hatice'nin teneke katliamı çıktı.
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fendur 4 yıl
Madem 805 i kullanacaktınız daha geç çıkarsaydınız yeni serileri. Tüketiciyi mağdur etmekten başka işleri kalmadı bu firmaların. Artık telefonların eskime yarı ömrü 2-3 aya düştü. Telefon alacağız ama bu politikalar sayesinde elimizdeki telefonu daha da fazla kullanacağız. Ben şahsen bu fiyatlara 2 ay sonra değeri 400 tl düşecek bir telefon almam. Apple bence tüketicisine daha fazla saygı duyuyor ve politikasını buna göre kuruyor.
Tüketiciler biraz bu firmalara ayar vermesi lazım.......
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BekirTemel 4 yıl
13 mp ,metal kasalı iyi.
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LilTunechi 4 yıl
Samsung çıkarınca çok iyi htc çıkarınca batın.
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Guest-555EB232C 4 yıl
İyice samsunga çevirdiler. Hayır bu yaz başı z2 veya one m8 alacaktım. Şimdi hangisini alırsam alayım kazık yemiş olacağım bunu anladım.
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halo586 4 yıl
Samsung yapıyor bu haberleri. Ben yandım HTC'de yansın istiyor
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dmrc1143 4 yıl
htc one x+ mağduru biri olarak söylüyorum ki HTC'nin bu saçma politikaları ile arada kalan telefon modellerini asla almayın. ne güncelleme alıyor ne de Custom rom bulabilirsiniz. olduğu gibi kalıyor yani tel. sadece 1 kere güncelledi oda 4.2 ye. sonra bitti bu kadar.. şimdi bende Cyanogen 11 kurdum durduk yere kapanmalar mi dersiniz, uygulamaları sonlandirmalar mi dersiniz, hatta en ilginci telefon sarjdayken Bataryanin hızla azalmaya devam etmesi mi dersiniz..
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sylver89 4 yıl dmrc1143
dmrc1143

htc one x+ mağduru biri olarak söylüyorum ki HTC'nin bu saçma politikaları ile arada kalan telefon modellerini asla almayın. ne güncelleme alıyor ne de Custom rom bulabilirsiniz. olduğu gibi kalıyor yani tel. sadece 1 kere güncelledi oda 4.2 ye. sonra bitti bu kadar.. şimdi bende Cyanogen 11 kurdum durduk yere kapanmalar mi dersiniz, uygulamaları sonlandirmalar mi dersiniz, hatta en ilginci telefon sarjdayken Bataryanin hızla azalmaya devam etmesi mi dersiniz..

valla aynı nedenlerden dolayı model adı içerisinde "plus" kelimesi geçen cihazlara antipati duyuyorum.. HTC nin ONE M7 gibi iyi modeller çıkardıktan sonra farklı farklı yeni modeller çıkarmasına hiç gerek olmadığını düşünüyorum ( aynı yıl içerisinde ) ... Böylece bir çok insan için tercih sebebi olacaktır..
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kule_genclik 4 yıl
Htc de sapitti nerden aldi su samsung yoneticisini arkadas? Sen samsung degilsin adamlar kac yildir yilda kac model cikartarak piyasayi alistirdi artik sasirmiyoruz bile o derece..
Birden ayni politika izlenir mi ya? Yap iste bi plastik yapican birakican. Bir de orta seviye tamam. Baticak bu gidisle kamiller. Htc yi de severim htc m8 gunmetal favorim sekil olarak. Ekrandaki o siyah arazi tartisilir tabi.
Batinca bi onemi kalmicak.
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ardarda45 4 yıl
nerden buluonuz bu samsung yöneticilerini :D
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