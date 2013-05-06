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Buffalo, 1 GB DDR3 ön bellekli harici sabit diski DriveStation DDR'ın satışına başladı

6 yıl
2,1b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Buffalo, 1 GB DDR3 ön bellekli harici sabit diski DriveStation DDR'ın satışına başladı
Veri depolama ve kablolu / kablosuz ağ ürünleriyle tanınan Buffalo, yüksek performans iddiası taşıyan harici sabit disk modeli DriveStation DDR'ın sevkiyatına başladığını açıkladı.
Fiziksel özelliklere değinmek gerekirse, 203.2 mm x 127 mm x 45.7 mm boyutlarında ve yaklaşık 1 kg ağırlığında tasarlanan DriveStation DDR, ihtiyaca göre 2 TB (Model kodu: HD-GD2.0TU3) ve 3 TB (Model kodu: HD-GD3.0TU3) kapasite seçenekleriyle geliyor. DriveStation DDR'ın bünyesinde barındırdığı sabit diskler, SATA-II (3 Gb/sn) arayüzüne sahip.
Japonya merkezli üreticinin açıklamalarına göre DriveStation DDR, yüksek performansını 1 GB'lık DDR3 ön belleğine borçlu. DDR3 ön belleğin katkılarıyla harici sabit disk, saniyede 408 MB'a varan veri transfer hızına ulaşabiliyor. Ulaşılan bu değerin, USB 3.0 arayüzlü rakiplerine kıyasla göre 2.3 kat; USB 2.0 arayüzlü rakiplerine kıyasla ise 10 kat daha yüksek olduğu vurgulanıyor.
Beraberinde gelen yazılım sayesinde, önemli verilerin üçüncü şahıslara karşı korunma altına alınmasını ve yedeklenmesini sağlayan harici sabit diskin çalışma esnasında maksimum 18 watt enerji harcadığı belirtiliyor.
Buffalo, 2 TB'lık modeli 139.99$'dan, 3 TB'lık modeli ise 179.99$'dan fiyatlandırmış.
Buffalo, 1 GB DDR3 ön bellekli harici sabit diski DriveStation DDR'ın satışına başladı
Buffalo, 1 GB DDR3 ön bellekli harici sabit diski DriveStation DDR'ın satışına başladı

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Ironpumper 6 yıl
Önbelleği müthiş!
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OverClocK1ng 6 yıl
Buffalo'yu çok beğeniyorum. Belirli bir kalitesi ve çizgisi var.
İşin içinde Japon'lar olduğu zaman pek çok açıdan bir gömlek ilerdeler ve kaliteden ödün vermiyorlar.
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dere.beyi 6 yıl
hızı ve fiyatı muazzam..
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huhuq 6 yıl
buffalo iyidir. fiyatıda hızına göre normal
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Psydia 6 yıl
Bu velociraptor'lu harici hdd'den daha hizli oluyor o zaman :D
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