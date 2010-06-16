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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo 12x hızında kayıt yapabilen USB 3.0 destekli Blu-ray yazıcısını satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Buffalo, 12x hızında kayıt yapabilen USB 3.0 destekli harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu. MediaStation serisi altında hazırlanan ve BR3D-12U3 kod adını taşıyan 6.3 x 2.0 x 8.7 inç boyutlarındaki yeni sürücü, geriye dönük olarak USB 2.0 ara birimi üzerinden de kullanılabiliyor. BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-RE SL/DL medyalara 2x, BD-RE SL/DL medyalara 16x, DVD-R/+R DL ile DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, CD-R'lere 40x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabilen yeni sürücü, CyberLink firmasının Blu-ray 3D destekli Media Suite yazılımı ile birlikte sunuluyor.

Buffalo'nun 12x hızında kayıt yapabilen, USB 3.0 destekli yeni Blu-ray sürücüsü, bir yıllık garanti ve 350 dolarlık etiket fiyatı ile ay sonuna doğru Amerika'da satışa sunulacak.


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sadtneverdie 9 yıl
sahafiec

cd yada dvd yazıcılar ilk çıktığında kaç paraydı hatırlar mısın?
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tahir40 9 yıl
Hem yazıcısı hem diskler cok pahalı, daha blueray'ın önünde çok yol var. Hem ilerde çıkacak blueray medyalarını(100gb'a kadar) günümüz yazıcıları desteklemeyecek deniyor. Anlamadığım şey neden durup dururken dvd yazıcılar zamlanıyor? Allahtan Harddiskler ucuz.
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