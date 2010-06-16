Buffalo 12x hızında kayıt yapabilen USB 3.0 destekli Blu-ray yazıcısını satışa sunuyor

Komponent üreticisi Buffalo, 12x hızında kayıt yapabilen USB 3.0 destekli harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu. MediaStation serisi altında hazırlanan ve BR3D-12U3 kod adını taşıyan 6.3 x 2.0 x 8.7 inç boyutlarındaki yeni sürücü, geriye dönük olarak USB 2.0 ara birimi üzerinden de kullanılabiliyor. BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-RE SL/DL medyalara 2x, BD-RE SL/DL medyalara 16x, DVD-R/+R DL ile DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, CD-R'lere 40x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabilen yeni sürücü, CyberLink firmasının Blu-ray 3D destekli Media Suite yazılımı ile birlikte sunuluyor.
Buffalo'nun 12x hızında kayıt yapabilen, USB 3.0 destekli yeni Blu-ray sürücüsü, bir yıllık garanti ve 350 dolarlık etiket fiyatı ile ay sonuna doğru Amerika'da satışa sunulacak.
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cd yada dvd yazıcılar ilk çıktığında kaç paraydı hatırlar mısın?