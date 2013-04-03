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Buffalo, iki USB üzerinden 1000mA enerji elde edebilen yeni USB çoklayıcı modelini duyurdu.

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Buffalo, iki USB üzerinden 1000mA enerji elde edebilen yeni USB çoklayıcı modelini duyurdu.
Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanınan firmalardan olan Buffalo, iki USB üzerinden 1000mA enerji elde edebilen yeni USB çoklayıcı modelini duyurdu.
Buffalo tarafından duyurulan ve "BSH8U01" ismine sahip olan USB çoklayıcı modeli, 46x132x15mm boyutlara ve 145gr ağırlığa sahip. Bağlanacağı cihazlara iki adet USB üzerinden bağlanarak ekstra güç ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıran model, bir önceki versiyonun sunduğu 500mA güç yerine artık 1000mA güç sağlayabiliyor. Üzerinde 8 adet USB 2.0 bağlantı yuvası yer alan ve maksimum 480Mbps veri aktarma hızına sahip olan model, ekstra güç ihtiyacı olmadan birçok USB cihazın aynıda anda kullanmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalı bir çözüm sunabiliyor.
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan Buffalo BSH8U01 USB çoklayıcı modeli, 35$ fiyat etiketine sahip. Ürünün satılacağı bölgeler hakkında bir bilgi yer almıyor.

http://en.akihabaranews.com/128280/peripherals/buffalo-bus-powered-usb-hub-bsh8u01-series-supply-1000ma-current-by-connecting-to-2-usb-ports?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=buffalo-bus-powered-usb-hub-bsh8u01-series-supply-1000ma-current-by-connecting-to-2-usb-ports Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alito 6 yıl
Bu firma ne üretse fark yaratarak yapıyor. Umarım TR piyasasında daha çok varolurlar.
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memoseler 6 yıl
Sonunda birileri şunu akıl etti.
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