Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buffalo'dan endüstrinin en ince taşınabilir sabit diski: HD-PUS500U3

6 yıl
423
1
2
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Buffalo'dan endüstrinin en ince taşınabilir sabit diski: HD-PUS500U3
Japonya merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Buffalo, 2013 yılının ocak ayı itibarıyla endüstrinin en ince taşınabilir sabit diskinin duyurusunu gerçekleştirdi.
HD-PUS500U3 ürün kodunasahip olan ve 2.5-inç'lik form faktöründe hazırlanan taşınabilir sabit disk, 115 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde, 8.8 mm kalınlığında, 140 gram ağırlığında tasarlanmış. Modelin kasasında ise materyal olarak anotlanmış alüminyum tercih edilmiş. Alüminyumun anotlanması ile taşınabilir sabit diskin yüzeyinin çizilmelere karşı dayanıklı hale geldiğini belirtelim.

USB 3.0 arabirimine destek veren ve ek güç adaptörüne ihtiyaç duymayan HD-PUS500U3, 500 GB kapasite sunuyor. 500 GB'lık depolama alanının 100.000 adet fotoğraf, 38 saat uzunluğunda video veya 125.000 adet ses dosyası için yeterli olacağı vurgulanıyor.

Önümüzdeki aydan itibaren satışına başlanması planlanan HD-PUS500U3, kırmızı, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle boy gösterecek. Fiyat ise 132$ civarında olacak. HD-PUS500U3'ün daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Buffalo'dan endüstrinin en ince taşınabilir sabit diski: HD-PUS500U3
Buffalo'dan endüstrinin en ince taşınabilir sabit diski: HD-PUS500U3

http://buffalo.jp/product/news/2013/01/23_03/&usg=ALkJrhh-E7iiNCxy3l17BJJmBG13_L0oWw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thegym 6 yıl
cok sik bi tasarim olmus.. incecik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
HDD fiyatları gayet güzel durumda, Yurtiçinde elinde stok çakanlar var, alırken dikkat edin.Yurtdışı aşağıdaki gibi.
3 TB 7200 rpm 120$, amazon.com/...

4 TB USB3 HDD 182$, amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim