Buffalo'dan endüstrinin en ince taşınabilir sabit diski: HD-PUS500U3

Japonya merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Buffalo, 2013 yılının ocak ayı itibarıyla endüstrinin en ince taşınabilir sabit diskinin duyurusunu gerçekleştirdi.



HD-PUS500U3 ürün kodunasahip olan ve 2.5-inç'lik form faktöründe hazırlanan taşınabilir sabit disk, 115 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde, 8.8 mm kalınlığında, 140 gram ağırlığında tasarlanmış. Modelin kasasında ise materyal olarak anotlanmış alüminyum tercih edilmiş. Alüminyumun anotlanması ile taşınabilir sabit diskin yüzeyinin çizilmelere karşı dayanıklı hale geldiğini belirtelim.





USB 3.0 arabirimine destek veren ve ek güç adaptörüne ihtiyaç duymayan HD-PUS500U3, 500 GB kapasite sunuyor. 500 GB'lık depolama alanının 100.000 adet fotoğraf, 38 saat uzunluğunda video veya 125.000 adet ses dosyası için yeterli olacağı vurgulanıyor.





Önümüzdeki aydan itibaren satışına başlanması planlanan HD-PUS500U3, kırmızı, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle boy gösterecek. Fiyat ise 132$ civarında olacak. HD-PUS500U3'ün daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://buffalo.jp/product/news/2013/01/23_03/&usg=ALkJrhh-E7iiNCxy3l17BJJmBG13_L0oWw