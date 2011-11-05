Bunu da yaptılar; Facebook odaklı enerji içeceği

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
800 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, ticari girişimlere de ilham kaynağı oluyor. Facebook odaklı tekstil ürünleri ve akıllı telefonlardan sonra şimdi de sosyal platforma özel enerji içeceği üretildi. "Sosyal enerji verir" sloganıyla lanse edilen Facedrink, şişe tasarımından marka yazı tipine kadar hemen her detayıyla Facebook odaklı olduğunu belli eden ve üyelerini hedef alan bir ürün.
İçeriğinde şeker bulunmayan ve her şişesi 3 kalori olan Facedrink, 75mL'lik şişeler halinde sunuluyor. Facebook'un dünya çapındaki popülaritesi, bu alanda faaliyet gösteren Red Bull, Coca Cola ve Monster gibi firmalara karşı yeni bir ticari başarının doğmasına katkı sağlar mı emin değiliz ancak Facedrink, şimdiden adından söz ettirmeyi başarmış gibi görünüyor.
Daha fazla bilgi için; http://www.drinkfacedrink.com/index.html
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O zaman zayıflama amacıyla kullanılabilir öyle mi? Enerji içeceği değil de zayıflama içeceği diye satsınlar daha çok kazanırlar.
Ama bildiğim kadarıyla Enerji içecekleri bilinen kalori anlamında enerji sağlamaz, sadece vücutta uyarıcı rol oynayarak kişinin kendisini enerjik hissetmesine yol açarlar. Bu nedenle de sağlık konusunda hala tartışma konusudurlar. Ama büyük bir pazarı var. Bu pazarı da daha çok çocuk ve gençler oluşturuyor. Yani iyi bir girişimcilik örneği. Şimdi Twitdrink, Google+energy benzeri içecekler de çıkar.
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