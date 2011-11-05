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Bunu da yaptılar; Facebook odaklı enerji içeceği

7 yıl
18,8b
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38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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800 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, ticari girişimlere de ilham kaynağı oluyor. Facebook odaklı tekstil ürünleri ve akıllı telefonlardan sonra şimdi de sosyal platforma özel enerji içeceği üretildi. "Sosyal enerji verir" sloganıyla lanse edilen Facedrink, şişe tasarımından marka yazı tipine kadar hemen her detayıyla Facebook odaklı olduğunu belli eden ve  üyelerini hedef alan bir ürün.
İçeriğinde şeker bulunmayan ve her şişesi 3 kalori olan Facedrink, 75mL'lik şişeler halinde sunuluyor. Facebook'un dünya çapındaki popülaritesi, bu alanda faaliyet gösteren Red Bull, Coca Cola ve Monster gibi firmalara karşı yeni bir ticari başarının doğmasına katkı sağlar mı emin değiliz ancak Facedrink, şimdiden adından söz ettirmeyi başarmış gibi görünüyor.

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woper_93 7 yıl en beğenilen
şişeyi kaldırıken bile 3 kaloriden fazla harcar insan nasıl enerji içeceği bu
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Recharged 7 yıl
Tamamen gereksiz,para tuzağı ürünler.
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eysidi 7 yıl
Bence kolpa, resimde hayır yok zaten yazıların yazdığı yer şişenin kıvrımlı yerine denk geliyor ama yazılar düm düz?
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novicem 7 yıl
Tyler Durden
enerji içeceği değil vücuttaki karbonhidratları ve yağları parçalandırıp anlık enerjiye dönüştürmeye yarayan bir içecek. içindekilere bakarsanız farkedersiniz zaten.

O zaman zayıflama amacıyla kullanılabilir öyle mi? Enerji içeceği değil de zayıflama içeceği diye satsınlar daha çok kazanırlar.
Ama bildiğim kadarıyla Enerji içecekleri bilinen kalori anlamında enerji sağlamaz, sadece vücutta uyarıcı rol oynayarak kişinin kendisini enerjik hissetmesine yol açarlar. Bu nedenle de sağlık konusunda hala tartışma konusudurlar. Ama büyük bir pazarı var. Bu pazarı da daha çok çocuk ve gençler oluşturuyor. Yani iyi bir girişimcilik örneği. Şimdi Twitdrink, Google+energy benzeri içecekler de çıkar.
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eeevrim 7 yıl
bununda Face ini çıkardılar....
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gfbekir 7 yıl
yazik
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ForteVeloce 7 yıl
Biri de çıkıp demiyor ki "Aga bu nedir"...
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pog 7 yıl
face midemde yanma yapıyor diye dolanırlar yarın birgün
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Elmoor 7 yıl
Anlaşıldı Facebook da takılmaktan kalori kaybına uğruyormuşuz doktorların tavsiyesi Facedrink...reçetesiz satılmaz..
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TeKNoYDN 7 yıl
bu ne böyle yahu şurup kapağı gibi olmuş
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Normandia_06 7 yıl
Rafta görsem diş suyu sanırım
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MarlonJD 7 yıl
3 kalori? enerji icecegi degil diyet icin yapilmis herhalde, bi gariplik yokmu .s
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MCErgun 7 yıl
"sosyal içici"lere gün doğdu
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Nightmare70 7 yıl
Eczanede satsalar ilaç diye içerdik :D
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_LegendmJ_ 7 yıl
Millet internette dura dura kafayı yedi.Bunu içenin aklından şüphe etmem çünkü aklı yoktur.
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Earnest35 7 yıl
içince daha fazla arkadaşın profiline bakıyorsun her halde.
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