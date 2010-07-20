Bunu da yaptılar: Mobil karpuz soğutucusu

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezleriden olan Karpuz, yemesi bir hayli keyifli olsa da yemek öncesinde soğutulması problem olabiliyor. Zira pek çoğumuzun buzdolabı, orta ve üstü büyüklükteki karpuzları alabilecek genişlikte bölmelere sahip değil. İşte bu noktadan hareket eden Japon mühendisler, mobil karpuz soğutucusu geliştirdiler.

Japonca adı Tamachan olan ve genel görünümü itibariyle yeni nesil çim biçme makinelerini andıran mobil soğutucu, 14 litrelik kapasitesiyle karpuz, kavun ve bölmeye sığabilecek büyüklükteli diğer meyvalarınızı soğutabiliyor. 50.2×35.4×39.2cm boyutlarında ve 6.3 kilogram ağırlığında olan cihaz, bir yıllık garanti ve 230$'lık fiyatıyla satışa sunuluyor.

http://www.engadget.com/2010/07/20/watermelon-cooler-push-cart-perfect-for-those-sultry-north-caro/