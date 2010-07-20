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Bunu da yaptılar: Mobil karpuz soğutucusu

8 yıl
16,5b
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26
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezleriden olan Karpuz, yemesi bir hayli keyifli olsa da yemek öncesinde soğutulması problem olabiliyor. Zira pek çoğumuzun buzdolabı, orta ve üstü büyüklükteki karpuzları alabilecek genişlikte bölmelere sahip değil. İşte bu noktadan hareket eden Japon mühendisler, mobil karpuz soğutucusu geliştirdiler.

Japonca adı Tamachan olan ve genel görünümü itibariyle yeni nesil çim biçme makinelerini andıran mobil soğutucu, 14 litrelik kapasitesiyle karpuz, kavun ve bölmeye sığabilecek büyüklükteli diğer meyvalarınızı soğutabiliyor. 50.2×35.4×39.2cm boyutlarında ve 6.3 kilogram ağırlığında olan cihaz, bir yıllık garanti ve 230$'lık fiyatıyla satışa sunuluyor.


http://www.engadget.com/2010/07/20/watermelon-cooler-push-cart-perfect-for-those-sultry-north-caro/ Yorum Yaz
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yazkızı 3 yıl
haha çok iyiymiş. Kocaman karpuzu dolaba sığdırmak için raflarını çıkarmaya gerek kalmaz artık
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DH Misafiri 3 yıl
burada odevlerım cok olacak daha fazla bılgı verın acil
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mercandedem 8 yıl
ama bızım gıbı karpuzu tane ıle degılde kılo ıle alan ne yapacak onu dusundulermı aceba
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Guest 8 yıl
ben böyle gereksiz yer kaplayıcı bir ürün görmedim ya hemen alacağım bir tane, mutfak geçilmiyor robottan makineden

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mercandedem 8 yıl
Tamda bıze goreymıs
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vidoko 8 yıl
valla süper olmuş
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Littlefriend 8 yıl
karpuz zaten japonyada çok pahalı olan birşey diye biliyorum yukarıdada bi arkadaşın belirttiği gibi bunu alacak olan gerçekten zengin olmalı çünkü evlerine tüm karpuz alan japon yok denecek kadar azdır tahminimce
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abdulmusavvir 8 yıl
Karpuz sığacak ölçülere uyarlanmış buzdolabı, kısacası yeni şekle sahip buzdolabı yapmışlar, ilginç görünmüş olacakki haber olmuş.
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erabrown 8 yıl
millet yapmis coni'ye gore.. Bizim memleketin karpuzlari sigmaz bunun icine :D
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OnlyAnanas 8 yıl
Pillemi çalışıo
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Virinom 8 yıl

Bizim buranın da karpuzu meşhur.Japonya'da çok pahalı bir meyveyse burdan kamyonla götürelim oraya :D

HELAL OLSUN ARTIK ÜLKENİN EKONOMİK KRİZ SORUNU ÇÖZÜLDÜ xD
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seckinty 8 yıl
elektrik süpürgesi gibi olmuş
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Mr. Decent 8 yıl

xxxartistxxx


Bizim buranın da karpuzu meşhur.Japonya'da çok pahalı bir meyveyse burdan kamyonla götürelim oraya :D


HELAL OLSUN ARTIK ÜLKENİN EKONOMİK KRİZ SORUNU ÇÖZÜLDÜ xD

Kendi cebime indirecem karpuz paralarını,devletin cebine değil.
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Mr. Decent 8 yıl
Bizim buranın da karpuzu meşhur.Japonya'da çok pahalı bir meyveyse burdan kamyonla götürelim oraya :D
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parka 8 yıl
Agana karpuzu sigarda. Diyarbakır karpuzu zor sıgar
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TELESCOPE 8 yıl

parka

Agana karpuzu sigarda. Diyarbakır karpuzu zor sıgar



doğru ,karpuzu alırken ölçüye dikkat.
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