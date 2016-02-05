Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı

2016 yılına birçok yenilikle devam eden Burger King, “Apple Watch”
uygulamasına geçerek bir ilke daha imza attı. Uzun süredir beklenen Apple Watch
ürününün Türkiye pazarında satışa çıkmasıyla birlikte uygulamanın yer aldığı
ilk markalardan biri de Burger King oldu.
Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri Burger
King, 2015 yılının ilk yarısında yenilenen iPhone ve Android
uygulamalarının ardından, şimdi de Apple Watch ile sipariş vermek isteyen tüm
misafirlerine her kanaldan, kolay ve en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
Uygulamaya girerek 5 adımdan oluşan siparişlerini tamamlayan
Apple Watch kullanıcıları, Burger King’in enfes lezzetleri için geri sayıma
başlıyor. Apple Watch kullanıcıları birinci aşamada iPhone’larına indirdikleri
Burger King uygulaması üzerinden sipariş vermek istedikleri lezzetleri Watch
listelerine kaydediyor. İkinci aşamada Apple Watch’larında Burger King
uygulamasını açıyor ve kendine özel listesinden, istediği ürünü belirliyor.
Diğer aşamalarda sistemde kayıtlı olan adresini seçip, siparişi nasıl ödemek
istediğine karar vererek siparişini tamamlıyor.
Güler yüzün, sürpriz kampanyaların ve unutulmaz tatların adresi
Burger King, misafirlerini yenilik dolu dünyasına bekliyor.
BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak içinwww.burgerking.com.tr
veya Facebook (www.facebook.com/Burger.King.Turkiye)
ve Twitter (twitter.com/BurgerKingTR)
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