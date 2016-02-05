Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı

2016 yılına birçok yenilikle devam eden Burger King, “Apple Watch” uygulamasına geçerek bir ilke daha imza attı. Uzun süredir beklenen Apple Watch ürününün Türkiye pazarında satışa çıkmasıyla birlikte uygulamanın yer aldığı ilk markalardan biri de Burger King oldu.

Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri Burger King, 2015 yılının ilk yarısında yenilenen iPhone ve Android uygulamalarının ardından, şimdi de Apple Watch ile sipariş vermek isteyen tüm misafirlerine her kanaldan, kolay ve en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.

Uygulamaya girerek 5 adımdan oluşan siparişlerini tamamlayan Apple Watch kullanıcıları, Burger King’in enfes lezzetleri için geri sayıma başlıyor. Apple Watch kullanıcıları birinci aşamada iPhone’larına indirdikleri Burger King uygulaması üzerinden sipariş vermek istedikleri lezzetleri Watch listelerine kaydediyor. İkinci aşamada Apple Watch’larında Burger King uygulamasını açıyor ve kendine özel listesinden, istediği ürünü belirliyor. Diğer aşamalarda sistemde kayıtlı olan adresini seçip, siparişi nasıl ödemek istediğine karar vererek siparişini tamamlıyor.

Güler yüzün, sürpriz kampanyaların ve unutulmaz tatların adresi Burger King, misafirlerini yenilik dolu dünyasına bekliyor.

BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak içinwww.burgerking.com.tr veya Facebook (www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve Twitter (twitter.com/BurgerKingTR) üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.

Burger King Türkiye iPhone uygulamasını aşağıdaki QR kodunu okutarak indirebilirsiniz.