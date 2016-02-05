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Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı

Burger King “Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı 2016 yılına birçok yenilikle devam eden Burger King, “Apple Watch” uygulamasına geçerek bir ilke daha imza attı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
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Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı

Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı
 

2016 yılına birçok yenilikle devam eden Burger King, “Apple Watch” uygulamasına geçerek bir ilke daha imza attı. Uzun süredir beklenen Apple Watch ürününün Türkiye pazarında satışa çıkmasıyla birlikte uygulamanın yer aldığı ilk markalardan biri de Burger King oldu.

Türkiye’nin en büyük hızlı servis restoran zinciri Burger King, 2015 yılının ilk yarısında yenilenen iPhone ve Android uygulamalarının ardından, şimdi de Apple Watch ile sipariş vermek isteyen tüm misafirlerine her kanaldan, kolay ve en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.

Uygulamaya girerek 5 adımdan oluşan siparişlerini tamamlayan Apple Watch kullanıcıları, Burger King’in enfes lezzetleri için geri sayıma başlıyor. Apple Watch kullanıcıları birinci aşamada iPhone’larına indirdikleri Burger King uygulaması üzerinden sipariş vermek istedikleri lezzetleri Watch listelerine kaydediyor. İkinci aşamada Apple Watch’larında Burger King uygulamasını açıyor ve kendine özel listesinden, istediği ürünü belirliyor. Diğer aşamalarda sistemde kayıtlı olan adresini seçip, siparişi nasıl ödemek istediğine karar vererek siparişini tamamlıyor.

Güler yüzün, sürpriz kampanyaların ve unutulmaz tatların adresi Burger King,  misafirlerini yenilik dolu dünyasına bekliyor.

BURGER KING® hakkında daha çok bilgi sahibi olmak içinwww.burgerking.com.tr  veya Facebook (www.facebook.com/Burger.King.Turkiye) ve Twitter  (twitter.com/BurgerKingTR) üzerinden yenilikleri takip edebilirsiniz.

Burger King Türkiye iPhone uygulamasını aşağıdaki QR kodunu okutarak indirebilirsiniz.
Burger King “Apple Watch” Uygulamasıyla Bir İlke İmza Attı
 


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bravez 3 yıl en beğenilen
İyice reklam yapar oldunuz sıktınız artık! Haber okumak için giriyoruz yarısı reklam çıkıyor. Bugünden itibaren donanımhaberi bırakıyorum. İnşallah diğer insanlar da bırakır da yavaş yavaş yok olursunuz!
İyice reklam yapar oldunuz sıktınız artık! Haber okumak için giriyoruz yarısı reklam çıkıyor. Bugünden itibaren donanımhaberi bırakıyorum. İnşallah diğer insanl...
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CRoSSBoNeSS 3 yıl
Kardeşim allah aşkına şu haberleri yazarken biraz özenerek yazın. "Burger king apple watch uygulamasıyla bir ilke imza attı" yazısını sanırım 3 kere falan gördüm. Aynı lafları yazıp yazıp "boş kağıt vermemek icin saçmalayan öğrenci"ye dönmüşsünüz iyice.
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JoeyBane 3 yıl
Yazının içeriğini boşverirsek güzel bir uygulama olmuş. Öncü niteliğinde.
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veleciraptor 3 yıl
Yahu ilkokul öğrencisi bu kadar yazım yanlışı yapmaz!
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mq1n 3 yıl
Adam direk başka siteden kopyalayıp konu açmış arkaplan kalınıtısı bile duruyor
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bravez 3 yıl en beğenilen
İyice reklam yapar oldunuz sıktınız artık! Haber okumak için giriyoruz yarısı reklam çıkıyor. Bugünden itibaren donanımhaberi bırakıyorum. İnşallah diğer insanlar da bırakır da yavaş yavaş yok olursunuz!
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