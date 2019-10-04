Butik Otel Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 4 Nokta

Bir yandan tatil keyfi yaparken diğer yandan kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayan butik oteller son dönemde büyük bir rağbet görmeye başladı. Az sayıda odaya sahip olan ve dolayısıyla daha az...