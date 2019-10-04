Butik Otel Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 4 Nokta

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Bir yandan tatil keyfi yaparken diğer yandan kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayan butik oteller son dönemde büyük bir rağbet görmeye başladı. Az sayıda odaya sahip olan ve dolayısıyla daha az sayıda misafir ağırlayan bu konaklama merkezleri, kalabalıktan uzak sakin bir tatil geçirmek isteyenlerin adeta imdadına yetişiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi e metropol kentlerde yaşayanlar tercihini butik hotellerden yana kullanıyor. Elbette Foça Otelleri arasında da butik hotel hizmeti verenleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Peki, otel seçiminde neleri göz önünde bulundurmalısınız?
•Alacığınız Hizmet Fiyattan Daha Önemli!İlk olarak dikkat etmeniz gereken unsur otelin nasıl bir hizmet sunduğudur. Özellikle yılda sadece 1 defa tatile çıkanlar için sunulan hizmet kalitesinin fiyattan çok daha önemli bir unsur olduğunu belirtmek gerekiyor. Butik oteller daha az sayıda misafir ağırladığı için bazı konaklama adreslerinde personel yetersizliği olabiliyor ve bu da hizmetin kalitesine yansıyor. Bu nedenle öncelikli nasıl bir hizmet alacağınız konusunu sorgulamanızda fayda var. Fiyat mutlaka ikinci planda kalmalıdır. Özellikle Foça’da neredeyse 5 yıldızlı otel hizmeti alabileceğiniz çok sayıda butik hotel bulunuyor.
•Huzur ve Samimiyet Önemli!Şayet tatil boyunca bir butik hotelde konaklamak istiyorsanız huzur en önemli ihtiyaçlarınızın başında geliyor demektir. Huzurlu bir atmosfer sunabilen ve aynı zamanda sıcaklık, samimiyet görebileceğiniz bir butik hoteli tercih etmeye özen gösterin. Böylelikle kendinizi evinizde hissedebilir ve tüm yılın stresinden çok daha kolay bir şekilde arayabilirsiniz. Huzurlu bir ortam isteyenler mutlaka otelde sunulan hizmet ile birlikte bu özelliği de değerlendirmelidir.
•Yemekler Doğal mı?Belki beş yıldızlı bir otelde bu sorunun yanıtını aramak abesle iştigal olabilir. Ancak söz konusu olan butik hotellerse rahatlıkla yemeklerin kadar doğal olduğunu sorgulayabilirsiniz. Fabrikasyon üretimler yerine kendi mutfağında hazırlanmış olan yemekleri servis eden özellikle kahvaltıda doğal yiyecekler sunabilen butik hotellere yönelmeniz tatilinize sandığınızdan çok daha fazla keyif katacaktır. Bu nedenle dikkate almanız gereken unsurlar arasında otellerin sunduğu yemeklerin ne kadar doğal gıdalar olduğu da bulunmalı!
•Doğaya Yakınlığı Nedir?Tatilinizi otel odasına kapanarak geçirmek istemiyorsanız hotelin gezilebilecek yerlere ne kadar yakın olduğunu da mutlaka sorgulayın. Foça'da gezilebilecek çok sayıda yer bulunuyor ve ulaşımı da kolay bir şekilde sağlamanız tatil için ayırdığınız kısıtlı zamanınızı yola ayırmanızı engeller. Foça'da denize ve doğal yerlere yakın bölgelerde hizmet veren butik hotelleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Ancak bu konaklama adreslerinin büyük bir ilgi gördüğünü unutmayın ya mutlaka rezervasyon işleminizi erken bir tarihte yapın.
Foça’da Gezilebilecek YerlerFoça'da keyifli bir şekilde zaman geçirebileceğiniz pek çok yerin olduğunu belirtelim. Bu nedenle Foça zamanınızı dolu dolu geçirerek harika bir tatil yapabileceğiniz ender tatil beldelerinden biridir. İşte Foça Gezilecek Yerler için birkaç örnek…
•Siren KayalıklarıSiren kayalıkları Foça'ya adını veren fok balıklarının doğal yaşam alanlarından biri olması ile ön plana çıkıyor. Foça'da özellikle akşam üzeri düzenlenen tekne turlarıyla siren kayalıkları ve daha pek çok yere uğrayabilir ve böylelikle keyfi bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Tekne turlarının fiyatlarının son derece makul olduğu bilgisini de sizlere aktaralım.
•Athena TapınağıBatı Anadolu’da yer alan 12 iyon kentinden biri olan Foça’da, eski dönemde ana tanrıça Athena idi. Athena Tapınağı M.Ö. 590 – 580 yılları arasında inşa edilmiş. Büyük bölümü yıkılmış olsa da en azından ayakta kalan yerlerini ziyaret etme şansına sahip olabiliyorsunuz.
•Kybele Açıkhava TapınağıM.Ö. 580 yılında inşa edildiği düşünülen tapınağın bir bölümünün haksız olarak inşa edilmiş olması da bu tarihi kalıntı gizemli kılan unsurlardan biri oluyor. Yine büyük bölümü zarar görmüş olan ve maalesef halen tam olarak koruma altına alınamayan tapınağı da ziyaret edebilir ve geçmişe bir yolculuk yapabilirsiniz.
•Şeytan HamamıAntik çağda yapıldığı tahmin edilen Şeytan Hamamı kayalar oyularak inşa edilmiş ender yapılardan biridir. İçerisinde 2 adet mezar odası bulunan Şeytan Hamamı mutlaka görmeniz gereken yerler listesinde yer alır. En tepede bulunan mezarın milattan önce 4. yüzyıla ait olması bile bu yapıyı ilginç kılmaya yetiyor.
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