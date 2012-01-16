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CES 2012 : 3M firmasından MP410 ve MP220 mobil projeksiyon cihazları

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk dönemlerde oldukça ağır ve hantal olan projeksiyon cihazları artık cebe sığabilecek kadar küçülmüş durumda. Tasarımları ödül alan 3M firması yeni mobil projeksiyon ailesini CES fuarında resmi olarak tanıttı.

Ailenin ilk üyesi MP220 modeli. 157 mm x 81 mm x 32 mm boyutlar, 400gr ağırlık, 65 inçe kadar görüntü verebilme, 50 ansilümen parlaklık, WSVGA 1024 x 600 çözünürlük, Li-Polimer batarya ile 2 saat kullanım süresi, 2GB dahili hafıza, microSD girişi, micro-USB portu, stereo hoparlörler, 20 000 saat lamba ömrü, görüntü kalitesini artırmak için silikon üzeri likit kristal - LCOS teknolojisi özelliklerine sahip MP220, 479$ karşılığında Nisan ayında satışa sunulacak.

Diğer üye ise daha yüksek özellikler sunan MP410 modeli. 101 mm x 101 mm x 25mm boyutlar, 450gr ağırlık, 300 ansilümen parlaklık, 80 inçe kadar görüntü verebilme, 1280 x 768 WXGA çözünürlük, 1GB dahili bellek, MicroSD girişi, HDMI çıkışı, yüksek görüntü kalitesi için dijital ışık işleme - DLP teknolojisi, 20 000 saat lamba ömrü özellikleri sunan MP410 modeli yine Nisan ayında 599$'dan piyasada olacak.
CES 2012 : 3M firmasından MP410 ve MP220 mobil projeksiyon cihazları
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face1tr 7 yıl
bu ürüne alıp karadenize giderek, köy köy dolaşacak ve insanlara HES gerçeğini anlatacağım. zamansız programsız, 2-3 kişiyi bir araya getirdiğim herhangi bir vakit, filmler izleterek ve bilgilendirici sunumlar yaparak insanları ata toprağına sahip çıkmaları konusunda uyarmaya ve bu yönde bir bilinç oluşmasına destek vermeye çalışacağım.
zaten benzer bir LG marka küçük projeksiyon ile bu anlamda çalışmalarıma devam ediyorum.
bu fotoğrafta Van depremi sonrasında, battaniye ve perde gererek yaptığım sahnede, çocuklara depremi unutturacak, onları neşelendirecek filmler izlettiğin andan bir kare görüyorsunuz. fotoğraftaki çocuk film bittikten sonra ayağa kalkmış ve arkadaşlarına filmi anlatıyor.
resim-upload.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
Mobil projeksiyon ilginç aslınd abir bakımda güzel yani tabletin olur laptopun olur cepindede projeksiyonun en önemlisi öğretmenlerin ve iş adamlarının işine yarayabilir..
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Mobile Prof. 7 yıl
Kisisel izleme icin belki yeterli olabilir.
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