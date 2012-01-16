CES 2012 : 3M firmasından MP410 ve MP220 mobil projeksiyon cihazları

İlk dönemlerde oldukça ağır ve hantal olan projeksiyon cihazları artık cebe sığabilecek kadar küçülmüş durumda. Tasarımları ödül alan 3M firması yeni mobil projeksiyon ailesini CES fuarında resmi olarak tanıttı.





Ailenin ilk üyesi MP220 modeli. 157 mm x 81 mm x 32 mm boyutlar, 400gr ağırlık, 65 inçe kadar görüntü verebilme, 50 ansilümen parlaklık, WSVGA 1024 x 600 çözünürlük, Li-Polimer batarya ile 2 saat kullanım süresi, 2GB dahili hafıza, microSD girişi, micro-USB portu, stereo hoparlörler, 20 000 saat lamba ömrü, görüntü kalitesini artırmak için silikon üzeri likit kristal - LCOS teknolojisi özelliklerine sahip MP220, 479$ karşılığında Nisan ayında satışa sunulacak.





Diğer üye ise daha yüksek özellikler sunan MP410 modeli. 101 mm x 101 mm x 25mm boyutlar, 450gr ağırlık, 300 ansilümen parlaklık, 80 inçe kadar görüntü verebilme, 1280 x 768 WXGA çözünürlük, 1GB dahili bellek, MicroSD girişi, HDMI çıkışı, yüksek görüntü kalitesi için dijital ışık işleme - DLP teknolojisi, 20 000 saat lamba ömrü özellikleri sunan MP410 modeli yine Nisan ayında 599$'dan piyasada olacak.