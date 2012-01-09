CES 2012 : Acer'ın 4 çekirdekli tableti Iconia Tab A700 fuarda yerini aldı

2011 yılında çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemcilerin kullanıldığı tabletler piyasadayken bu yıl da 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcili tabletleri daha fazla piyasada göreceğiz. Acer'ın piyasaya sunmaya hazırlandığı Iconia Tab A700 bunlardan birisi.





Acer da yeni tabletinde 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini kullanıyor. Fuarda tanıtılması planlanan Iconia Tab A700, fuar resmi haber kaynağı Engadget tarafından internette paylaşıldı. Ancak yine de fuardaki tanıtımın teknoloji demosu olacağı, ticari bir ürün olmayacağı belirtiliyor. Yani bu cihaz piyasaya çıkmayabilir.





Iconia Tab A700 1.3 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli işlemcisinin yanında 1920 x 1200 piksel çözünürlüğü 10.1 inç 10 noktadan dokunmatik ekran, 9.8mm incelik, 9800mAh batarya, Bluetooth 3.0, WiFi, 650 gr ağırlığık, Acer'ın uygulamalara kolay erişim sağlayan halka şeklinde Ring arayüzü, HDMI, microSD girişleri, mini USB üzerinden şarj olabilme gibi özelliklere sahip. Özellikle ekran çözünürlüğü ile Iconia A700 bu yılın en popüler modelleri arasında yer alacak.