CES 2012 : Gobandit Live kamera WiFi bağlantısı ile daha hızlı paylaşımı mümkün kılıyor

Yüksek çözünürlüklü aksiyon video kamerası üreticilerinden Gobandit, dünyanın ilk WiFi bağlantısı sunan Gobandit Live ve Race aksiyon video kameralarını CES fuarında tanıttı.





Gobandit Live barındırdığı entegre WiFi modülü ile çektiğiniz videolarınızı anında akıllı telefonunuza göndererek görüntüleme, paylaşma ve düzenleme imkanı sunuyor. Bunun yanında yükseklik, hız, pozisyon gibi performans verileri de videolara eklenebiliyor. Cihazda bulunan entegre GPS, 3 eksenli jiroskop ve hız sensörleri kaydettiğiniz videoların performans verilerini sağlamak için kullanılıyor.





Gobandit Live, adrenalin tutkunlarının yanında muhabir ve kameraman gibi teknik personel için de önemli bir tecrübe sunuyor. 170 derecelik kapsama açısı geniş bir alanı kayıt etmenizi sağlıyor. Full HD çözünürlük ile yavaş çekim görüntüleriniz için saniyede 60 kare hızında kayıt yapılabiliyor.





Akıllı telefonlar için sunulacak uygulama ile de videoları düzenlemek, performans verilerini eklemek ve sosyal ağlarda paylaşmak mümkün.





Gobandit Race ise Live modelinin sadece WiFi modülü ve jiroskop taşımayan modeli. Bunun dışında tüm özellikleri aynı. Race bağlantı imkanı istemeyen maceracılara hitap ediyor.





Live ve Race kameraları 160gr ağırlığa ve 105 x 62 x 34 mm boyutlara sahip. Firma kameralar için çok farklı taşıma ürünleri de piyasaya sürecek.





Gobandit Race modeli 319$'dan, Live modeli ise 419$'dan ABD ve Kanada'da Mart ayından itibaren satışa sunulacak.