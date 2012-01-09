CES 2012: Huawei'dan iki yeni amiral gemisi: Ascend P1 ve Ascend P1 S

Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen üreticiler kervanına katılan Huawei, Las Vegas'da düzenlenecek CES 2012 etkinliği kapsamında en güçlü modeliyle karşımıza çıkacağını duyurmuştu. Firma, bugün Ascend P1 ve Ascend P1 S modellerini fuarda sergiledi. İşte detaylar...

Ascend P1 ve Ascend P1 S'i birbirinden ayıran iki farklı detay söz konusu. Birisi incelik diğeri batarya. Ascend P1 S'in 6.68 mm'lik tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonu olduğu ifade edilirken Ascend P1, 7.69 mm kalınlığında tasarlanmış. Akıllı telefonlardan Ascend P1'in bataryası 1800 mAh, Ascend P1 S'in bataryası ise 1670 mAh değerinde.



1.5 GHz saat hızında faaliyet gösteren çift çekirdekli TI OMAP 4460 (ARM Cortex-A9) işlemci, 1 GB RAM ve PowerVR SGX540 gücünü arkasına alan akıllı telefonlar, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.



4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefonlarda çift LED flaşlı 8 megapiksel (BSI) kamera bulunuyor. Kamera 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefonların ön yüzünde ise 1.3 megapiksel kamera mevcut durumda.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonların siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Avustralya, Ortadoğu ve Çin'de 2012 yılının nisan ayına doğru boy göstermesi bekleniyor.

