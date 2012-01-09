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CES 2012: Huawei'dan iki yeni amiral gemisi: Ascend P1 ve Ascend P1 S

7 yıl
7,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yer vererek yükselişe geçen üreticiler kervanına katılan Huawei, Las Vegas'da düzenlenecek CES 2012 etkinliği kapsamında en güçlü modeliyle karşımıza çıkacağını duyurmuştu. Firma, bugün Ascend P1 ve Ascend P1 S modellerini fuarda sergiledi. İşte detaylar...
Ascend P1 ve Ascend P1 S'i birbirinden ayıran iki farklı detay söz konusu. Birisi incelik diğeri batarya. Ascend P1 S'in 6.68 mm'lik tasarımıyla dünyanın en ince akıllı telefonu olduğu ifade edilirken Ascend P1, 7.69 mm kalınlığında tasarlanmış. Akıllı telefonlardan Ascend P1'in bataryası 1800 mAh, Ascend P1 S'in bataryası ise 1670 mAh değerinde.
1.5 GHz saat hızında faaliyet gösteren çift çekirdekli TI OMAP 4460 (ARM Cortex-A9) işlemci, 1 GB RAM ve PowerVR SGX540 gücünü arkasına alan akıllı telefonlar, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.
4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefonlarda çift LED flaşlı 8 megapiksel (BSI) kamera bulunuyor. Kamera 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor. Akıllı telefonların ön yüzünde ise 1.3 megapiksel kamera mevcut durumda.
Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarıyla donatılan akıllı telefonların siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle Avrupa, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Avustralya, Ortadoğu ve Çin'de 2012 yılının nisan ayına doğru boy göstermesi bekleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Huawei fiyat/performans konusunda dikkat etmezse batar o "amiral" gemisi.Birde şunu anlamak güç:Meizu ve Huawei Türkiyeyi üs olarak seçmişler hatta Huawei'nin en büyük Ar-Ge'si de Türkiye'de değilmi?Neden en son buraya geliyor bu telefonlar?Yada teknoloji meraklıları veya uygun fiyatlı telefon almak isteyenler neden hep "gelecekmi,off gelsede alsak,türkiye'ye nezaman gelecek"sorularına cevap vermezse Huawei'nin gemileri batar.
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Volkanbaba 7 yıl
Gelsinlerde inceleyelim alırız belki bitane.
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Mr. Jingles 7 yıl
Bu cihaz donanımsal olarak Galaxy Note ile birlikte en güçlü cihaz durumunda. Hatta işlemci olarak bir adım önde.
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sesojan 7 yıl
kim ne derse desin bu firma telefonları yapıyor ya... dört gözle bekliyoruz TÜRKİYE'de huaweinin yayılması dileğiyle
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Mobile Prof. 7 yıl
Ehe ehe,
F.p krali geliyor.
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Midgardian 7 yıl
Her ne kadar yazılım ve teknik destek bakımından çok yetersiz kalsa da bu cihaz gayet güzel görünüyor. Benim x5 imden çok şikayetim olmadı ama şu 2.3 güncellemesi muhabbeti yüzünden çok canı yanan oldu. Artık kendi hataları mı bilmiyorum. Çünkü hiç sorun yaşamayanlar da var o konuda.
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Whisper911 7 yıl
sanmıyorum biraz daha pahalı olur herhalde... Piyasada benzer donanımlar çok daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor.
tahminim 1300 civarı olur en az.
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Ebüyubiiii 7 yıl
1000 tl.gibi bir fiyat olursa direk gider alirim
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Whisper911 7 yıl
ne zaman gelecek acaba ülkemize....Huawei sevdiğim bir marka....Ar-ge olarak çok ciddi bir marka..
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axilik 7 yıl
"Kim ne derse desin Huawei" diyeni de görürüz yakında :)
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msgunes 7 yıl
Huawei cosmus boyle giderse yakinda 3 buyuklerin arasina katilir,zaten Nokia gidici,
bakalim hayirlisi ama bu telefonun bize gelmesi 1,5-2 yili bulur...
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Technotronic 7 yıl
özellikler muhteşem ve kusursuz ancak tasarım olmamış bence
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neXXen 7 yıl
Hakkaten güzel cihaz olmuş. Fiyatı da rakiplerine göre düşük olacaktır.
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Dreampark 7 yıl
Güzel cihazlar. Fiyatlarıda uygun oldumu tadından yenmiz :D
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