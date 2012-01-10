CES 2012: Olympus'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: TG-320

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Olympus firması zorlu koşullara dayanıklılık sergileyebilen, bütçe dostu dijital kamerası TG-320'yi tanıttı. Üç metre derinliğindeki suya, toza, beklenmedik darbelere ve soğuk havalara dayanabilen TG-320'nin ön plana çıkan teknik özellikleri şu şekilde;
- 14 megapiksel çözünürlük
- 1/2.3-inç CCD sensör
- TruePic III+ görüntü işlemcisi
- 28-102 mm f/3.5-5.1 objektif
- 80-1600 arası değiştirilebilen ISO değeri
- 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı
- 2.7-inç boyutlu 230.000 piksel LCD ekran
- 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı (MPEG4, H.264)
- CIPA standartlarına göre 150 çekime kadar dayanabilen lityum iyon batarya
- 96 x 63 x 23 mm ebatlarında ve 155 gram ağırlığında tasarım
Olympus TG-320'nin şubat ayından itibaren 179.99$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
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