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CES 2012: Olympus'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: TG-320

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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CES 2012: Olympus'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: TG-320
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Olympus firması zorlu koşullara dayanıklılık sergileyebilen, bütçe dostu dijital kamerası TG-320'yi tanıttı. Üç metre derinliğindeki suya, toza, beklenmedik darbelere ve soğuk havalara dayanabilen TG-320'nin ön plana çıkan teknik özellikleri şu şekilde;
  • 14 megapiksel çözünürlük
  • 1/2.3-inç CCD sensör
  • TruePic III+ görüntü işlemcisi
  • 28-102 mm f/3.5-5.1 objektif
  • 80-1600 arası değiştirilebilen ISO değeri
  • 1/2000 saniyeye kadar enstantane hızı
  • 2.7-inç boyutlu 230.000 piksel LCD ekran
  • 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 piksel çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı (MPEG4, H.264)
  • CIPA standartlarına göre 150 çekime kadar dayanabilen lityum iyon batarya
  • 96 x 63 x 23 mm ebatlarında ve 155 gram ağırlığında tasarım

Olympus TG-320'nin şubat ayından itibaren 179.99$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

CES 2012: Olympus'dan zorlu koşullara dayanıklı dijital kamera: TG-320
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DH Misafiri 7 yıl
Geçen sene piyasada çokça gördüğüm modelin aynısı.Bunun hangi özelliği yeni. sadece kasa
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RAN7843 7 yıl
biraz az dayanıklı 3 m motorolada bile 3 m dayanıklılık varrr
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Oceanco 7 yıl
gayet başarılı bir alet işe yarar.fiyatıda çok uçuk değil.
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