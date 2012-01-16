CES 2012 : Oregon Scientific'den akıllı telefonunuzla iletişim kurabilen App In Sports saat

Akıllı telefonlarınızla iletişime geçerek pek çok önemli bilgiyi ekranında gösteren ve çağrı cevaplama gibi özellikler sunan akıllı saatler giderek yaygınlaşıyor. Oregon Scientific firması da hem akıllı saat hem de fitness takip cihazı işlevlerini biraraya toplayan App In Sports saat modelini CES fuarında tanıttı.





Oregon firmasının akıllı saatleri RA900 ve SE900, Android akıllı telefonunuzla iletişime geçerek 3 adet uygulama profilini kendisine yükleyebiliyor. Bunun için akıllı telefonunuza uyumlu mobil uygulamayı yüklemeniz gerekli. Profiller modellerin taşıdığı sensörlere göre farklılık gösteriyor.





RA900 modeli kalp ritmi, hava durumu, dağcılık ve uyku profilini seçebilirken, SE900 modeli koçluk, koşu, antrenman ve uyku profilini seçebiliyor. Profillere göre uygulamalar saat üzerinde çalışıyor. Saatler fitness cihazlarının birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan ANT+ kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak Android telefonunuza bağlanıyor.





Kalp ritim oranı, egzersiz zamanı, mesafe ve hız özet bilgileri saatinizle senkronize olan telefonunuza aktarılabiliyor ve analiz edilebiliyor. Her iki model de 2012 ilk çeyrekte piyasada olacak. Ardından yeni uygulama profilleri de indirilebilir hale gelecek.



