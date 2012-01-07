CES 2012 : Qualcomm'un Snapdragon GameCommand uygulaması TegraZone'a rakip oluyor

Akıllı telefon pazarında kullanılan mobil işlemcilerin neredeyse tamamına hakim olan Qualcomm, tablet pazarında aynı başarıyı gösteren NVIDIA'nın karşısına sıkı bir rekabet ile çıkıyor. NVIDIA'nın Tegra işlemcileri için optimize edilmiş Android oyunlarını biraraya topladığı TegaZone platformuna karşılık Qualcomm da Snapdragon GameCommand adlı platformunu CES 2012 fuarında indirmeye sunacak.





Snapdragon GameCommand platformu ile kullanıcılar optimize edilmiş özel oyunları organize edip kolayca erişim sağlayabiliyor. Platform üzerinde 100'den fazla Snapdragon GamePack özellikli oyun bulmak mümkün. Bunlardan birisi de MMA oyuncuları ile heyecanlı müsabakalara katıldığınız Fight Game Heroes oyunu. CES fuarının açılış gününde Qualcomm yöneticileri ile UFC yıldızı Alistair Overeem oyunda canlı bir mücadele sergileyecek.





Bunun yanında Bunny Maze 3D ve Desert Winds gibi eğlenceli yapımlar kısıtlı bir süre için platformda ücretsiz erişilebilir olacak. Snapdragon GameCommand fuar esnasında Kuzey Amerika kıtası için indirmeye sunulacak. Ardından tüm dünyada Android Market üzerinden indirilebilir olacak.