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CES 2012 : Qualcomm'un Snapdragon GameCommand uygulaması TegraZone'a rakip oluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında kullanılan mobil işlemcilerin neredeyse tamamına hakim olan Qualcomm, tablet pazarında aynı başarıyı gösteren NVIDIA'nın karşısına sıkı bir rekabet ile çıkıyor. NVIDIA'nın Tegra işlemcileri için optimize edilmiş Android oyunlarını biraraya topladığı TegaZone platformuna karşılık Qualcomm da Snapdragon GameCommand adlı platformunu CES 2012 fuarında indirmeye sunacak.

Snapdragon GameCommand platformu ile kullanıcılar optimize edilmiş özel oyunları organize edip kolayca erişim sağlayabiliyor. Platform üzerinde 100'den fazla Snapdragon GamePack özellikli oyun bulmak mümkün. Bunlardan birisi de MMA oyuncuları ile heyecanlı müsabakalara katıldığınız Fight Game Heroes oyunu. CES fuarının açılış gününde Qualcomm yöneticileri ile UFC yıldızı Alistair Overeem oyunda canlı bir mücadele sergileyecek. 

Bunun yanında Bunny Maze 3D ve Desert Winds gibi eğlenceli yapımlar kısıtlı bir süre için platformda ücretsiz erişilebilir olacak. Snapdragon GameCommand fuar esnasında Kuzey Amerika kıtası için indirmeye sunulacak. Ardından tüm dünyada Android Market üzerinden indirilebilir olacak.

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danGerfuLL 7 yıl
SII desteklemezse dagitirim Qualcomm'u.



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jovanovic 7 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

SII desteklemezse dagitirim Qualcomm'u.





Hort kokusu var...
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crmlu11 7 yıl
Benim islemcim quallcomm snapdragon s2 ama indiremiyorum destekli degil diyor
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E_Aydin35 7 yıl
Kısa bir süreliğine 3D ve Desert Wind ücretsiz olucakmış başlangız içib bile alınır. :)
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musti545 7 yıl
İlginç olan bir şey var htc nin en iyi telefonu olacak edge neden tegra ile üretildi...
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enrique 7 yıl
iyiki varsın tegra, değilse gamecommand uygulaması diye birşey olmazdı.
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ezimuse 7 yıl
Yaşasın chain3D ama exynos işlemciler içinde optimizasyon olsa iyi olucak :D
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pogomania 7 yıl
Bir HTC li olarak sevindim :-)
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sleepnir 7 yıl
Açıkçası TegraZone uygulamasına bakarak konuşursam bu tür uygulamalar gayet güzel, ama Türkiye'den alışveriş yapamayınca bence bizim için bir anlamı kalmıyor.
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